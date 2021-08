VUELVEN A LA CARGA CON EL CRUCE ¿SERÁ COMO EL TREN BALA DE CFK? ¿CUÁNTOS MILLONES SE VAN A PAGAR HASTA PONER EL PRIMER MOJÓN?

(Por: Sebastián Otero para OPI TdF) – Los estudios de factibilidad que empiezan a realizarse con respecto a la construcción del cruce marítimo “Integración Soberana” entre el continente y Tierra del fuego, ya comienzan a generar dudas, sospechas y comentarios mal intencionados respecto no solo de la factibilidad, sino de la posibilidad cierta de que esto algún día sea posible, teniendo en cuenta muchas variables, entre ellas la más lógica e imbatible: el aspecto financiero.

En este momento el “Estudio de factibilidad” está bajo la lupa. En nuestro país es un clásico que antes de una megaobra se pierdan centenares de millones de pesos/ dólares en estudios previos que, si bien son necesarios o imprescindibles, en Argentina suelen se defectuosos, muy caros (más que en otras partes del mundo) y muchas veces terminan solo en eso y nunca se concretan las obras. No pocos recuerdan que el delirio de CFK en su gobierno, fueel “tren bala”. El proyecto nunca se llevó a cabo, pero en silencio, sirvió para justificar la pérdida de más de 350 millones que nadie sabe quién, cuando y en concepto de qué se lo llevaron.

La Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego (Fe.Po.Tra) abrió los sellos al cuestionarle a Gustavo Melella, gobernador de TDF, que abra la información respecto al estudio de factibilidad y que le de intervención a organismos que tengan competencia y a las universidades y no solo quede circunscripto a la Consultora Serman & asociados S.A. razón por lo cual le solicitan al mandatario que la información sea pública y no siga en amteria de reserva.

La organización solicitó al gobernador la intervención de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego UNTDF, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral UNPA, la Universidad Tecnológica Nacional UTN, la Universidad Nacional de La Plata UNLP, la Universidad Nacional de Mar del Plata UNMDP y organismos cómo los Colegios de Ingenieros de Tierra del Fuego y Santa Cruz y que sea la universidad de TDF quien encabece la organización.

En base a consultas realizadas por OPI, el interés, tanto del gobierno, de la Federación como del gobierno nacional, es iniciar el proyecto de factibilidad, sabiendo que en los dos años que le quedan a Alberto y CFK de aquí a 2023, no van a concluir los estudios, pero van a tener a disposición una inmensa caja en dólares que se van a repartir entre cuatro o cincos operadores, mientras se mantiene latente la promesa del cruce que económica y financieramente el país no está en condiciones de encararlo excepto que, como también se rumorea, una vez terminado el Estudio el gobierno buscará capitales y ahí (y no antes) aparecerán los chinos (una vez más). (Agencia OPI Tierra del Fuego)