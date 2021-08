Gildo Insfrán visitó la Casa Rosada en busca de apoyo político

Según publica La Nación El gobernador de Formosa fue recibido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; su opositor provincial, Fernando Carbajal, se reunió anoche con Macri.

Por: Jaime Rosemberg

Minutos antes de las 10.30, erguido y con paso firme, Gildo Insfrán llegó en la mañana del martes a la Casa Rosada. En el primer piso lo esperaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero, con quien el gobernador de Formosa tuvo una “reunión de trabajo” que se extendió por algo más de una hora, y en la que, al menos según voceros oficiales, “no se habló” de las denuncias por violaciones a los derechos humanos de la oposición y distintos organismos internacionales durante la cuarentena. Su agenda “no coincidió”, esta vez, con la del presidente Alberto Fernández, con quien no había reunión pautada. De todos modos, el Presidente y el gobernador “se saludaron”, confirmaron testigos de ese breve diálogo que, a diferencia del otro, no tuvo fotos.

La comunicación posterior sobre lo sucedido en la reunión fue escueta. ″Se analizaron los avances de la campaña de vacunación a nivel provincial y nacional”, destacaron desde la jefatura de gabinete a través de un comunicado. “Ambos funcionarios destacaron tanto la cantidad de vacunas que llegan al país como la distribución que hace de las mismas el gobierno nacional”, agregaron las fuentes oficiales. En ese mismo sentido, se informó que desde que comenzó la campaña de vacunación, Formosa lleva aplicadas 548.925 vacunas, de las cuales 396.889 corresponden a la primera dosis, y 152.036 a la segunda en sus distintas variantes disponibles.

Cuando faltan poco más de dos semanas de las elecciones legislativas, Insfrán parece haber recuperado algo más de aire político luego de meses de cuestionamientos constantes. Sus candidatos a diputados, encabezados por el actual diputado Ramiro Fernández Petri, corren con ventaja, ya que la oposición para las PASO está dividida entre el ex juez Fernando Carbajal (Juntos por Formosa Libre) y Gabriela Neme (Peronista disidente), ambos férreos opositores a las políticas sanitarias de Insfrán. “Estamos a full con la campaña y la vacunación”, definieron allegados al gobernador en un breve contacto con este diario.

Carbajal, que renunció a su cargo para ser candidato, también está en Buenos Aires, y se reunió ayer con el expresidente Mauricio Macri. “Charlamos sobre los desafíos que se vienen para poder construir una Argentina con bases en la educación, la libertad y la democracia”, escribió Carbajal a través de la red social twitter.

Desde el Ministerio del Interior, y con el ministro Eduardo de Pedro en viaje a Tucumán, afirmaron que “el diálogo con Gildo nunca se cortó, al igual que con el resto de los gobernadores”, negando la continuidad de los cortocircuitos que sí se dieron cuando Insfrán decretara un cierre casi total de los límites provinciales como modo de impedir la propagación del virus en su territorio. Con el Presidente, que estaba en la Casa Rosada cuando llegó y con quien se cruzó brevemente, compartió un acto por el día de la Mujer, el 8 de marzo pasado.

Más allá de que la mira oficial está puesta en la campaña-días atrás organizó un acto masivo en el estadio del club San Martín con poca distancia social y medidas sanitarias-Insfrán sigue enfrentando las consecuencias de su política sanitaria y la penalización a quienes se opusieron a ella en las calles. “Muchos de nosotros tenemos causas abiertas por haber participado de las marchas, multas exorbitantes a nuestros vehículos, e incluso penas de cárcel para algunos”, afirmó a LA NACION Pablo Siddig, parte del colectivo de Comerciantes Unidos de Formosa (CUF), que protestó contra los cierres y confinamientos. “Nos gustaría saber si habló de soluciones para nosotros”, afirmó el comerciante al enterarse de la reunión en Balcarce 50.

Convencido de la distancia entre Formosa y Buenos Aires (“los porteños no me quieren, y yo tampoco a ellos”, dijo en aquel acto de lanzamiento), Insfrán sostuvo días atrás un intercambio poco amistoso con la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, quien en su reciente visita a provincia afirmó que el gobernador “mantiene a sus ciudadanos aislados del país” luego de un año y medio sin vuelos desde y hacia la provincia. “Nos quieren venir a correr con la vaina, se equivocan, en Formosa no se rinde nadie”, le contestó Insfrán. “Este es un combate contra el virus y contra el virus que es el neoliberalismo que quiere apoderarse no solamente de la Argentina sino de la América morena”, agregó a modo de desafiante respuesta. (La Nación)