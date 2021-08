LA PUESTA EN ESCENA DE VIDAL Y EL “SER” EN CÁMARA DE DIPUTADOS. MANDA A SUS DIPUTADOS A PEDIR LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE LEMAS (Suprimimos la onomatopeya de las risas)

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando insistimos desde nuestro espacio sobre la falsedad ideológica, la mentira de campaña y la falsa postura, pretendidamente opositora del partido del petrolero Claudio Vidal, no emitimos opinión solamente, hablamos con los datos que obtenemos desde la Cámara de diputados, desde el gobierno provincial o desde adentro mismo del partido SER. Y que nos digan que somos “opositores” por revelar las mentiras y la hipocresía de ese espacio político, no nos hace cambiar el rumbo de seguir resaltando las falacias de un grupo kirchnerista que engaña al electorado, tanto con los candidatos como con sus acciones infantiles de pretendida “independencia”, cuando jamás va a dar un paso fuera del FPV.

En este caso nos vamos a adelantar a un proyecto para que sea tratado “sobre tablas” en la próxima sesión del día jueves en la legislatura provincial.

Puesta en escena de campaña

El diputado del SER José Luis Garrido, acompañado por los diputados Hernán Elorrieta, Miguel Farías, Laura Hindie y Patricia Moreyra van a ingresar sobre tablas en próximo jueves en la sesión Nº 11, un proyecto de ley para derogar la Ley de Lemas en Santa Cruz.

Con el argumento de “la gente le pide encarecidamente que saquen la Ley de Lemas de la provincia”, esta facción política del kirchnerismo, decidió ingresar un proyecto que pedirá sea tratado el jueves sobre tablas, con el fin de que el gobierno, elimine la Ley de Lemas.

Los “proponentes” de este extraño pedido fundamentalmente electoralista, vienen de tres vertientes partidarias del mismo riñón del FPV: Garrido, Helorrieta y Farías, son de Claudio Vidal, Laura Hindie es del intendente Javier Belloni y Moreyra es kirchnerista de San Julian.

¿Por qué es extraña la propuesta?, porque hay tres sectores unidos tras un mensaje contradictorio con el espíritu del gobierno de Alicia Kirchner y de la decisión de CFK para Santa Cruz.

Simplemente todo es una falacia de campaña y dentro de la Cámara se juegan la vida, apostando que esta “farsa” está montada con la anuencia de los diputados K que no aparecen allí, que suman mayoría y van a eliminar inmediatamente las aspiraciones de los autores de este proyecto “Ese proyecto nace muerto. Primero porque no le van a dar tratamiento y después porque en ninguna cabeza puede pasar por alto que esta decisión está más arriba de los diputados y está en poder de la familia Kirchner, quien jamás daría autorización para que se saque la Ley de Lemas en Santa Cruz, sistema electoral que le permite reeditar los mandatos de Alicia, sin ningún o muy poco esfuerzo” resaltó la fuente.

Una payasada

La evaluación que hizo en off un alto funcionario de la legislatura consultado por OPI, fue lapidaria “Esto es una payasada de Vidal y Belloni, pensando en la campaña y creyendo que la gente es estúpida. Todo esto viene presidido de una fuerte comunicación en las redes sociales, donde los diputados de Vidal y las diputadas Hindie y Moreyra hacen un circo permanente de que “responden al pedido de la gente” y es toda una puesta en escena. Yo le preguntaría a Garrido y a los otros diputados, por qué no se acordaron antes de apurar al FPV para sacar la Ley de Lemas y por qué nunca votaron con la oposición”, apuntó la fuente que no pudo contener la risa ante nuestra pregunta.

Las patas de la mentira

¿Cuáles son los elementos que permiten juzgar la falsedad de este proyecto y la escenificación que hacen los diputados del FPV que responden a Vidal?

Es un proyecto sin futuro, pues parte de un grupo aislado de diputados que pretenden “diferenciarse” en campaña de los otros del FPV. No lo logran. Los diputados firmantes del proyecto, lo saben. No escapan a la realidad y saben que es una estupidez la proposición dibujada con forma de proyecto. Ninguno de estos diputados pueden negar que esta iniciativa responde ala necesidad de parecer “diferentes”, pero ya a nadie engañan. Todos saben que son más de lo mismo. Desde el año 2008, se presentaron sucesivamente los siguientes proyectos para sacar la Ley de Lemas, en la Cámara de diputados:

Proyecto Nº 549- Fecha: 21/10/2008- Diputados: Omar Husain HALLAR – Gabriela Miriam MESTELAN – Nadia Lorena RICCI – Jorge Fernando CRUZ.) BLOQUE UCR – ENCUENTRO CIUDADANO. Proyecto N° 612- Fecha: 18/11/2011- (Diputado: Jorge Fernando CRUZ); BLOQUE UNION CIVICA RADICAL. Proyecto N° 227- Fecha: 26/06/2013- Daniel Román PERALTA– Gobernador (Nota Gob N° 013/2013); Poder Ejecutivo Provincial- PJ. Proyecto Nº: 006- Fecha: 11/03/2014- Diputado: Jorge Mario ARABEL BLOQUE F.V.S – PARTIDO JUSTICIALISTA Proyecto Nº: 016- Fecha: 12/03/2014- Diputados: Héctor Alberto ROQUEL, Estela Maris BUBOLA.- BLOQUE UNION CIVICA RADICAL Proyecto Nº: 560- Fecha: 04/12/2014), Diputado: Juan Martín PAIVA)- BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA. Proyecto N° 151- de fecha 05/05/2017- Dip Jorge Mario ARABEL BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA Proyecto N°400 de fecha el 27/09/2017, Dip. Gabriela Miriam MESTELAN.- BLOQUE UNION PARA VIVIR MEJOR. Proyecto Nº: 480- Fecha: 27/11/2019- Gabriela Miriam MESTELAN – José Alberto LOZANO. BLOQUE UNION PARA VIVIR MEJOR Proyecto Nº: 139- Fecha: 09/06/2020- Diputado: Javier PÉREZ GALLART. BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ. Advierta el lector que entre el 2008 y 2020, se hicieron 10 proyectos para derogar la ley de Lemas. En todos los casos, el FPV con mayoría en la Cámara rechazó toda posibilidad de reformar el sistema electoral y dar de baja a la ley de lemas. El proyecto Nº 139 del 2020, contenían el mismo propósito que el Proyecto 424 de los diputados: Hernán Elorrieta, Miguel Farías, Laura Hindie y Patricia Moreyra. Estos mismos legisladores estaban en el recinto cuando el diputado Javier Pérez Gallart propuso la eliminación de la Ley de Lemas en la provincia y los cuatro diputados votaron a mano alzada junto con los otros 15 del FPV para rechazar el proyecto de la oposición.

La última muestra de esta falsa expectativa que desde el SER intentan crear en épocas de campaña, es que los diputados de Claudio Vidal saben que de los 24 diputados existentes en la provincia, 20 corresponden al oficialismo, dentro del cual están incluidos. Los otros cuatro son de la oposición.

Suponiendo que a la iniciativa de los diputados de Vidal se uniera toda la oposición en la Cámara, sumarían 9 diputados en total, contra 15 diputados que responden a la gobernadora. Es decir, que Vidal y Cia saben perfectamente que ese proyecto no puede pasar, no va a prosperar, pero hacen una apuesta circense para decir que ellos son propositivos y se hacen eco del clamor popular.

El proyecto

El proyecto de ley Nº 424 del FPV pide:

Artículo 1º. DEROGASE la Ley 2.052, y sus modificatorias, 2302, 2.438, 2.522, 2.604, 3.047, 3.415, 3617, y toda otra norma que se oponga a la presente Ley.

Artículo 2º. ADOPTESE, en todo lo que no se oponga a la presente, el Código Electoral Nacional y sus modificatorias, y a la Ley 26.571 y modificatorias

Luego de hacer un detallado análisis de la mecánica del sistema electoral de la Ley de lemas, el proyecto del SER expresa:

Tales aspectos materiales son precisamente el núcleo álgido de lo reprochable del texto legal puesto aquí en crisis, el cual no se condice con la libertad, la seguridad jurídica y sobre todo con los preceptos y principios constitucionales de un voto directo y popular.

Nuestra Carta Magna Provincial, prevé la libre elección de sus representantes través de un voto directo verbigracia; el Artículo 114 que establece: “El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos.”. Por su parte el Artículo 85 prevé: “El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados compuesta de veinticuatro miembros, catorce electos a razón de uno por cada municipio y los restantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en distrito único, asegurando la representación de las minorías”.

Es muy burdo decir que el precandidato Claudio Vidal y sus diputados se han dado cuenta recién ahora, a casi dos años de mandato en la Cámara, que el sistema de Ley de Lemas no da representatividad, es anticonstitucional y no siempre gana el más votado.

Claudio Vidal cuando en el 2019 compitió para la gobernación, hizo uso consciente de la Ley de Lemas, para imponer en la provincia a Alicia Kirchner, que reeditó su gobierno con el 22% de votos genuinos y los aportes de Javier Belloni y Claudio Vidal, respectivamente.

Hoy el SER quiere/pretende engañar al electorado, con la falacia del cambio de sistema electoral en la provincia, cuando de antemano sabe que es imposible de hacer y que es una iniciativa perdida antes de iniciarla. Entonces ¿Por qué lo hacen?. Solo pretende ganar la simpatía popular y promete lo que sabe que no va a poder cumplir.

Cuando tuvo oportunidad de apoyar su derogación (año 2020), votaron contra esa posibilidad y hoy, solo motivaciones egoístas de campaña, hace que simule todo un movimiento electoral “Anti Lemas”, cuando en realidad saben que eso nunca ocurrirá. (Agencia OPI Santa Cruz)