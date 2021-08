Carla Vizzotti defendió a Alberto Fernández por la foto en Olivos: “No hay ningún argentino que no haya cometido un error en pandemia”

Según publica Clarín La ministra de Salud también aseguró que el regreso del público a los estadios de fútbol, días antes de las elecciones “no es una medida electoral”.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió este miércoles al presidente Alberto Fernández por la polémica de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos. “No hay ningún argentino que no haya cometido un error” en este contexto de la pandemia, manifestó la funcionaria.

“El Presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer caso una preocupación o una ocupación por el cuidado de la salud de los argentinos, me parece que no hay ningún argentino que no haya cometido un error en ese contexto”, dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo con Radio Con Vos.

Y aseguró que se trató de “una especulación política” que la foto haya salido “justo antes de las elecciones”.

“El Presidente y su compañera aceptaron el error y pidieron disculpas, la verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante, es un error”, agregó la funcionaria quien el martes, al regresar de Rusia, había intentado cerrar la discusión.

De todas formas, dijo también que “no es exagerado” que la gente lo haya visto mal en un contexto en el que no podían despedir a sus seres queridos. Pero aclaró que “no fue una conducta sostenida del Presidente” y que “decir que él estaba haciendo una fiesta pensando que había gente que no podía despedir a los fallecidos” es incorrecto, porque “no es lo que sucedió”.

“Fue un error y no fue una conducta que tuvo el Presidente ni fue una situación de un presidente que no haya cuidado a la población ni subestimado a las medidas de cuidado o se haya corrido de la responsabilidad. Hay que mirar el todo. Cada persona que se sintió defraudada y molesta por supuesto que tiene razón y por eso pidió disculpas”, cerró.

La vuelta del público al fútbol

La ministra destacó que la decisión de autorizar el regreso del público a los estadios de fútbol ya había sido pensada desde julio, cuando comenzaron las aperturas y que en septiembre “es el momento sanitario para hacerlo”.

Pero ante la consulta sobre si se trata de una medida pensada en las elecciones, Vizzoti remarcó que “de ninguna manera” es una decisión para sumar votos.

“Es algo que se empezó a plantear a partir de julio y es una prueba piloto independiente del Gobierno”, remarcó, haciendo hincapié en que el primer partido en el que se permitirán hinchas, por Eliminatorias sudamericanas, se trata de un evento organizado por Conmebol.

Y aseguró que si se tratara de una medida electoral, “con ese criterio no podríamos hacer nada hasta el 15 de noviembre”, fecha de las legislativas de este año, incluso remarcó que “no podría ni vacunar ni dejar de vacunar” si se deja llevar por ese tiempo de especulaciones.

“Hasta ahora el Ministerio de Salud ha sido bastante ajeno a cualquier contienda electoral o política. Dentro de las posibilidades, las decisiones se han tomado con evidencia cientifica y consenso federal, la idea es tratar de mantenernos en ese sentido”, argumentó.

También defendió la medida frente a las noticias que se conocieron en los últimos días del comienzo de contagios de la variante Delta sin nexo con personas que viajaron al exterior. “Si uno pensara el peor escenario que la variante Delta se transformara en predominante, tardaría entre tres y cuatro semanas y cuando eso signifique que aumenta el número de casos tardaría un par de semanas más. Si eso se traduce en el aumento de camas de terapia intensiva, que esperamos que con la vacunación eso no suceda, no deberíamos entrar en alarma ni suspender los eventos masivos”, remarcó.

Aunque aclaró que “si eso sucediera se suspenderán por nueve días” las actividades que se crean necesarias y dijo que en caso de tener que cerrar algunas de ellas serán con medidas “focalizadas, transitorias y leves”.

En tanto, sobre la variante Delta dijo que “una cosa es que se hayan identificado 10 casos que no tienen nexo epidemiológico con un viajero y otra muy distinta tener variante Delta predominante”.

La respuesta a Eduardo López

La ministra hizo referencia también a la polémica que se suscitó luego de que el infectólogo Eduardo López, asesor del Gobierno durante la pandemia, dijera que “es un fracaso” que haya “5 millones de vacunas en heladeras” en referencia al stock que ya está en el país, pero aún no se aplicó.

“Hablamos con él, tenemos un chat con todos los expertos, le explicamos al Dr. López lo que yo expliqué ayer y que charlamos muchas veces en la comisión de cómo es el circuito que recorren las vacunas. La mayoría de los expertos ha manifestado que de ninguna manera es un fracaso el plan de vacunación argentino y que los pasos de la vacuna desde que llegan hasta que impactan en el monitor, que es lo que nos explicaba que él vio, por supuesto no es que están en una heladera en forma estática, sino en un movimiento continuo”, explicó Vizzoti.

Y reiteró: “De ninguna manera hay un stock que no esté en constante movimiento y mucho menos eso que se trata de transmitir, que se está esperando con algún fin electoral, de que las vacunas están guardadas”. (Clarín)