Mauricio Macri viaja a Santa Fe y se recalienta la interna de Juntos por el Cambio

Según publica Clarín El ex presidente irá el martes a Rosario a respaldar a Federico Angelini, que compite con en la PASO amarilla.

Por: Martín Bravo

Mauricio Macri confirmó que se involucrará en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe e irá este martes a respaldar a la lista encabezada por Federico Angelini para el Senado. Como Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, el actual diputado buscará captar el voto duro del ex presidente para la disputa en las primarias contra las boletas del radical José Corral -articula un discurso más moderado-, la periodista Carolina Losada -apunta al electorado antikirchnerista- y Maximiliano Pullaro, incorporado del Frente Progresista y apoyado por Martín Lousteau.

Macri analizó la conveniencia de ir a Santa Fe, por la presencia de dirigentes del PRO en otras listas, como Roy López Molina como postulante a diputado con Corral y Gabriel Chumpitaz con Pullaro. Finalmente resolvió que viajará para mostrarse con Angelini en una reunión de campaña y a dar entrevistas en la provincia.

Las encuestas anticipan una pelea pareja entre esa lista y la de Corral: en ambos campamentos muestran números a su favor. A la boleta de Angelini también la respaldan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El radical esgrime que su sector “representa la unidad” de Juntos por el Cambio, por el acuerdo con Elisa Carrió: Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica, va segunda en la lista para diputados.

“El rol de Mauricio es fundamental en Juntos por el Cambio y en el futuro de la coalición. Hizo autocrítica, no quiere hablar de candidaturas para 2023 y se posiciona por encima. No hay nadie con su experiencia, tanto en sus aciertos como en sus errores”, dijo Angelini a Clarín. Amalia Granata es su compañera de fórmula para el Senado y Luciano Laspina el primer candidato a diputado.

Los vencedores en la interna de Juntos por el Cambio buscarán en las generales quedarse con las dos bancas de la mayoría para sumar un senador por Santa Fe, en esa instancia ya contra el ganador de la interna del Frente Todos (Agustín Rossi o Marcelo Lewandowski) y del socialismo, entre Clara García y Rubén Giustiniani.

Vicepresidente del PRO, Angelini también intentará capitalizar la visita de Bullrich, la primera semana de septiembre. “Con su gestión el narcotráfico y la delincuencia retrocedió en Santa Fe. Los cabecillas que antes iban presos están escapándose. El kirchnerismo ha abandonado la lucha contra el narcotráfico. El Estado provincial está ausente y no hay coordinación con Nación”, adelantó el eje discursivo sobre la principal preocupación de los habitantes del distrito, según las encuestas.

Con el apoyo de Macri, Angelini procurará reforzar su búsqueda del voto duro en la previa de las primarias. “Rechazamos la liberación de presos, cuando quisieron ir por la propiedad privada presenté una denuncia penal contra el Presidente, acompañé en cada una de las marchas y fui el primero que reclamó en junio de 2020 volver a la presencialidad escolar”, reforzó su posicionamiento en esa línea.

“Nuestra lista representa la unidad de las tres fuerzas de Juntos por el Cambio: la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Nosotros vivimos en Santa Fe, tenemos nuestro proyecto de vida en la provincia y queremos defender la provincia porque la conocemos”, contrapuso Corral -más orientado al electorado del centro- ante la consulta de Clarín, con una crítica implícita dirigida a Granata, Laspina y el ex canciller Jorge Faurie, instalados en Buenos Aires.

“No hay nadie más rosarino que yo. Luciano hizo la primaria, la secundaria y se graduó con honores en Rosario. Su rol en la comisión de Presupuesto le exige estar en Buenos Aires. No vamos a responder chicanas, nuestro verdadero rival es el kirchnerismo”, replicó Angelini.

“Fuimos defensores de la gestión de Macri aun cuando en muchas cosas no estábamos de acuerdo. Estamos orgullosos de haber apoyado al primer gobierno no peronista desde Alvear que concluye su mandato”, aseguró el ex intendente de Santa Fe -su compañera de fórmula es Astrid Hummel, del PRO- sobre la visita del ex mandatario a Santa Fe. La imagen negativa del ex presidente supera el 50% en la provincia, pero la positiva -más del 30% según el sector de Angelini, en torno al 20% para el de Corral- puede ser determinante para las PASO. (Clarín)