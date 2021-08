Miguel Ángel Pichetto llamó a cuidar los votos: “Si no los contás vos, te los cuenta La Cámpora”

La Nación El auditor general de la Nación y excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio invitó a los militantes de Juntos por el Cambio a fiscalizar en las próximas elecciones para evitar fraude.

El auditor general de la Nación y excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, llamó a los militantes de Juntos por el Cambio a fiscalizar en las próximas elecciones para evitar problemas en el recuento de los votos. “Si no los contás vos, te los cuenta La Cámpora, y te los cuenta bien La Cámpora, hacen bien la tarea. Ellos tienen una gran responsabilidad en términos del control del comicio”, advirtió en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Pichetto planteó: ”Vos tenés que controlar el comicio”. Y enfatizó: “Si vos no tenés fiscales, lo que te puede pasar en el Conurbano es lo que nos pasó, en parte, en 2019, que cuando vas a contar tenés cero”. Y agregó: “Vos tenés que tener fiscales y hay que tratar de que las autoridades de mesa vayan también y cumplan con el compromiso cívico de controlar la mesa. Si vos sos presidente de mesa y llegás tarde, lo más probable es que ese cargo te lo ocupe un fiscal”.

También se refirió a la influencia de la pandemia en la cantidad de votantes y convocó a las personas mayores a participar de la votación: “Hay que lograr que la gente vaya a votar. Cuidado con este tema de los médicos sanitaristas que te dicen que te quedes en tu casa. La franja que va de los 60 años para arriba es más favorable a Juntos por el Cambio. La gente tiene que ir a votar. Es importante que todo el mundo vote”.

Los 5 o 6 temas para unificar posiciones

Pichetto manifestó que es “partícipe de la idea y de la necesidad de encontrar en Argentina un camino de diálogo después de las elecciones, por supuesto, sobre cinco o seis grandes temas en donde hay que unificar posiciones”, para lo cual “hay que salir del odio y de la confrontación”. Detalló que “hay que tener una política fiscal razonable, hay que tener un acuerdo con el Fondo Monetario, hay que tener un modelo productivo para generar trabajo y no aumentar impuestos” y resaltó que “esos ejes requieren de un acuerdo político, es indispensable”.

Reclamó que “más allá de algunas expresiones de la vicepresidenta en orden a este tipo de convocatorias, nunca hubo una convocatoria real y seria”. Consideró que “en este diálogo tiene que participar el expresidente Mauricio Macri” y puso como ejemplo el “camino de salida que hubo en el 2001”. “En el 2001 hubo un acuerdo, un diálogo argentino. La Iglesia, que no era una iglesia sectaria y clasista como esta Iglesia, fue una Iglesia de la unidad de los argentinos, con monseñor Casaretto a la cabeza, participando del diálogo argentino. Yo creo que es posible construir eso”.

A la vez, cuestionó el papel del papa Francisco en relación a la Argentina y se preguntó por qué no viajó al país: “Para los argentinos, no hubo ningún aporte nunca ligado a la unidad, al valor de la unidad como hermanos. Yo siempre dije que esto no es ningún tipo de descalificación, que el Papa es una figura importante a nivel mundial, una referencia espiritual, pero no se explica por qué no vino a la Argentina. No se entiende por qué no vino, por qué fue a Chile, a Paraguay, a Brasil, a México, fue a todos lados, a Bolivia, a Perú. ¿Por qué no vino nunca a la Argentina? Es inexplicable”. (La Nación)