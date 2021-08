Pase sanitario: Río de Janeiro exigirá el certificado de vacunación para cines, gimnasios y atracciones turísticas

Según publica La Nación La medida comenzará a regir la semana próxima en la ciudad que se convirtió en el epicentro de la variante delta en Brasil; retrasan el calendario de flexibilización.

Por: Rodrigo de Souza

La ciudad de Río de Janeiro requerirá a partir del 1 de septiembre un certificado de vacunación contra el Covid-19 para el ingreso a cines, gimnasios, estadios y otros lugares públicos. La nueva norma fue publicada hoy en el Boletín Oficial del municipio, mientras la variante delta golpea a Brasil.

La vacunación a acreditar corresponderá a la primera dosis, segunda dosis o dosis única, variando según la edad de la persona y la respectiva fecha de vacunación estipulada en el calendario de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, destacó que la nueva medida es una “preparación” para la reapertura que requerirá de la colaboración de todos, tanto del público como de los responsables de los establecimientos, para su cumplimiento.

“Es obvio que lo que estamos haciendo aquí es la preparación para la inauguración. Estas medidas son una preparación para la apertura. Hemos pasado los últimos meses diciendo que las vacunas funcionan. Hemos llegado a una etapa en la que existe la enfermedad, pero vamos a vivir con ella hasta erradicarla. Esta es la preparación para la apertura”, dijo Paes.

“No tiene sentido para nosotros tener muchas medidas restrictivas con mucha gente vacunada. Y si todo el mundo está vacunado, reducimos los riesgos. El municipio no es una niñera, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. No puedo poner un empleado en cada puerta del establecimiento. Dueños de casas y espacios, hagan la inspección ustedes mismos, porque esto es preparación para la apertura, para la vuelta a la normalidad”, agregó.

El alcalde destacó que la medida es una forma de presionar a los que aún no fueron vacunados o no se dieron la segunda dosis para que acudan a los vacunatorios. Esta semana, de hecho, comenzó el calendario para adolescentes.

“Obviamente, nuestro objetivo es proteger a las personas que creen en la ciencia y que han sido vacunadas y que asisten a lugares de uso colectivo. Y también conseguir que la gente se vacune. No es posible que las personas que no fueron vacunadas crean que van a tener una vida normal, no es así”, dijo Paes.

En qué lugares se exigirá el certificado de vacunación

gimnasios, piscinas y clubes sociales

villas olímpicas, estadios y gimnasios

cines, teatros, salas de conciertos, salas de juegos, circos, recreación infantil y pistas de patinaje

actividades de entretenimiento, excepto cuando estén expresamente prohibidas

sitios turísticos, museos, galerías de arte y exposiciones, acuarios, parques de atracciones, parques temáticos, parques acuáticos, presentaciones y autocine

congresos, convenciones y ferias

Flexibilización, sin fecha de inicio

El plan para flexibilizar gradualmente las restricciones para combatir el Covid-19 en la ciudad de Río, cuya primera fase estaba programada para comenzar el 2 de septiembre, el próximo jueves, no tiene más fecha de inicio, mientras el país es golpeado por la variante delta, más contagiosa.

En línea con las recientes señales del alcalde Eduardo Paes en la dirección de un posible retroceso en su plan de reapertura, la Secretaría Municipal de Salud (SMS) confirmó a O Globo que aceptará los cambios recomendados por el comité científico del municipio. Esto significa que la etapa inicial del calendario, originalmente prevista para cuando al menos el 45% de la población adulta de Río de Janeiro tuviera el calendario de vacunación completo, solo ocurrirá cuando este porcentaje alcance la marca del 50%.

También debido a la situación epidemiológica actual en Río, que ahora enfrenta el pico más alto de casos de Covid-19 y es el “epicentro” de la variante delta, como el mismo Paes clasificó, el municipio aún no está trabajando con una nueva fecha para la primera fase del plan.

“Seguiremos el nuevo calendario elaborado por el comité. Además, el escenario epidemiológico aún es muy incierto”, dijo el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz.

Desde la publicación del cronograma, los planes de la ciudad han pasado por una serie de reveses, con derecho a una disculpa pública del alcalde. Cuando la administración de la ciudad anunció que el número de casos confirmados de Covid-19 había aumentado nuevamente en la ciudad el 6 de agosto, Paes admitió: “Me equivoqué en la forma en que me comuniqué”. (La Nación)