YCRT CAPITULÓ ANTE LA EXTORSIÓN PRE-ELECTORAL DE ATE, PERO EN ASAMBLEA EL GREMIO SOLO LE ACEPTÓ LA CUESTIÓN SALARIAL

ATE Río Turbio realizó ayer a las 14:00 hs una asamblea que se extendió hasta muy tarde, donde se analizó una propuesta realizada desde la Intervención, luego del conflicto que el propio gremio hizo escalar a niveles preocupantes, con un paro general de actividades en todos los sectores, incluyendo el puerto de Punta Loyola y la toma de Mina 5.

La escalada del conflicto que tuvo en estos últimos 20 días, es absolutamente proporcional al clima pre-electoral que se vive en la provincia y en el país y ATE impulsó una medida “a fondo” en el yacimiento, previendo que la Intervención, orden política mediante, iba a tratar de resolver la partida, antes de que la sangre llegara al río.

Y así fue. El miércoles la Intervención de Aníbal Fernández, desde Buenos Aires,, emitió una propuesta que significó prácticamente una capitulación ante el sindicato de ATE, por cuanto, de la lectura general del documento, surge que accedieron desde la petición de no sancionar a los trabajadores, no descontarles los días, pagarles los días caídos hasta rediscutir el Convenio Colectivo de Trabajo con participación plena del gremio, hasta satisfacer todas y cada una de las demandas salariales impuestas oportunamente por el acta “de condicionamiento” que le elevó el sindicato para negociar el paro.

YCRT cedió en todo, pero ATE quiere más

La posición irreductible de ATE ante el borrador de la propuesta remitida desde la Intervención y que fuera debatida hoy, de acuerdo a las fuentes consultadas, es una muestra palpable de la forma en que el riesgo político, ante la proximidad de las elecciones, hizo que Lucas Gaincerain, el Coordinador General que en estos días ni siquiera quería atender al sindicato, amenazaba con sanciones y descuentos de los días, recalentando más a la cuenca, se transformara en un “concedente” de las exigencias sindicales, que hasta ayer parecían imposibles de que pudieran ceder desde la empresa.

Pero a pesar de la propuesta elaborada, ATE decidió “ir por todo” y en votación gremial en instalaciones de YCRT decidieron aceptar los puntos salariales y rechazar el resto.

En la asamblea se decidió desestimar todos los puntos insertos en el borrador propuesto por YCRT y formar una comisión para elevar una contrapropuesta a la intervención, mientras la decisión colectiva fue seguir con el “quite de colaboración” en el yacimiento, hasta tanto la intervención acepte la nueva proposición que van a elaborar en ATE Río Turbio.

¿Propuesta o capitulación?

La Intervención propuso respetar el CCT, algo que generó la más fuerte controversias durante el inicio del conflicto, por cuanto ATE acusaba a la dirigencia de estar pensando en cambiar y readecuar el mismo; YCRT concedió un complemento no remunerativo y de carácter excepcional y por todo concepto a partir de septiembre/21, de acuerdo al siguiente detalle: personal con antigüedad inferior a 2 años: $80.000 (ochenta mil pesos) y con antigüedad superior a 2 años $100.000 (cien mil pesos).

YCRT ofreció (y aseguró) no aplicar sanciones por la medida de fuerza y/ o manifestaciones realizadas por el personal durante la crisis; pero aclaró que esta obligación es solo por la actual situación; les aseguraron analizar los reclamos salariales de años anteriores en relación a la devolución de la BAE y los pasajes; otorgan una suma mensual de 20 mil pesos a cuenta de esa deuda, monto que se liquidará a partir de los sueldos de septiembre, menos, claro, a quienes hayan iniciado acciones legales; volverán a percibir los rubros “interior de mina” del mes de julio, aquellos que dejaron de percibirlo por no corresponder el ítem, dado que no cumplía esa labor, también les pagarán a cuenta hasta que se resuelva adminsitrativamente; la Intervecnción prometió inversiones en maquinarias, herramientas, equipos,, insumos de seguridad y lo que sea necesario para el funcionamiento del yacimiento y le solicitaron a ATE que no trabe el funcionamiento del mismo; YCRT se compromete a continuar con el pago a todos los agentes de la empresa de todos los porcentajes de aumentos que el gobierno nacional les otorgue a la administración pública.

Todo esto fue rechazado por el gremio, excepto lo estrictamente salarial, devolviéndole a la Intervención una nueva propuesta que será elaborada bajo los términos de ATE.

Fuentes de la Intervención asumen que esto es “un apriete extorsivo del o los gremios”, entendiendo que la proximidad de las elecciones funciona como un factor determinante para presionar al gobierno, a la vez que juegan con la decisión oficial de “hacer funcionar” la usina de 240 Mw y la imposibilidad de hacerlo si el yacimiento no produce lo mínimo como para dar la sensación de que (como dice la Intervención) se mantiene el relato de la integralidad funcional del conjunto, yacimiento/usina.

En este marco el conflicto ha trepado significativamente y lo que YCRT negaba hasta el día martes, fue prácticamente concedido en la última propuesta que ayer fue rechazada por ATE. (Agencia OPI Santa Cruz)