Con descuentos del 40% y cuotas, arranca hoy el Electrofest: qué ofertas hay y dónde conseguirlas

Según publica Clarín El evento se realiza hasta el miércoles 1° de septiembre. Siete claves para hacer una compra segura.

Este lunes arranca una nueva edición de Electrofest, evento que permite comprar artículos de tecnología y electrodomésticos con descuentos de hasta el 40% y hasta 18 cuotas sin interés, organizado por las principales cadenas de retail de la Argentina.

Esta es la sexta edición del evento que comienza este lunes y se extenderá hasta el miércoles 1 de septiembre y al que se podrá accederse tanto de forma presencial como online o telefónica a una amplia variedad de productos que pueden consultarse en www.electrofest.com.ar.

Las ofertas se encontrarán en categorías como LED TV, telefonía celular, aires acondicionados, computadoras y electrodomésticos, entre otros.

En esta edición tendrá como empresas participantes a Cetrogar, Frávega, Musimundo, Megatone, Naldo y Pardo y se sumarán Casa del Audio, Coppel y Hendel.

Juan Manuel Almeida, gerente de marketing de Cetrogar comentó que “esta nueva edición nos encuentra más preparados y con muchas ofertas disponibles. Es un evento para aprovechar tanto en sucursales como en nuestra web y encontrar ofertas en las principales categorías”.

Las ventas de electrodomésticos no fue afectada por la pandemia del coronavirus como otros sectores. Eso se explicó por el mayor consumo de este tipo de artículos dentro del hogar, donde la población debió pasar mucho más tiempo del habitual por la cuarentena.

Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la facturación por la venta de electrodomésticos ascendió al término del segundo trimestre a $ 63.397 millones. Esto implicó un incremento del 84% en relación a igual período del año pasado.

“Desde Frávega tenemos una expectativa altísima para esta nueva edición de ElectroFest. Vamos a tener una propuesta imperdible con descuentos agresivos y cuotas sin interés en las principales marcas de tecnología y electrodomésticos, con la posibilidad de comprar desde cualquiera de nuestras sucursales o desde la web, con entrega inmediata en nuestro pick up, entrega a domicilio en 48 hs”, señaló la semana pasada Juan Martín Romero, director ejecutivo de Negocios & Tecnología de Frávega.

En el mismo sentido, Pablo Raviolo, gerente comercial de Musimundo, agregó: “En esta edición apostamos a una gran oferta comercial para nuestros clientes, tanto en nuestras 176 sucursales a lo largo de todo el país, como en nuestra pagina web”.

El ElecroFest, que tuvo su origen en 2019, surgió como un esfuerzo colectivo del sector. La primera edición del 2021 tuvo lugar en marzo de este año y registró aumentos de hasta 120% en las ventas, con un marcado crecimiento de las operaciones por el canal de e-commerce.

Durante el primer semestre de 2021 se vendieron 844.27 televisores, un 7% más que en el mismo período del año pasado pero un 5% menos que en 2019.

​En tanto, se vendieron 296.436 acondicionadores de aire, un 5% más que en 2020 pero la baja respecto de 2019 fue del 33%, de acuerdo a los datos de la consultora Gfk y de Afarte (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica).

Los artículos que tuvieron mayor volumen de ventas en 2020 fueron: Teléfonos celulares, con 525.094 unidades (+39,3%); Pequeños electrodomésticos, con 492.289 unidades (+7,6%); Televisores, con 246.532 unidades (+3,6%); Ventiladores, con 226.091 unidades (-16,4%); Equipos de aire acondicionado, con 148.960 unidades; y Heladeras con y sin freezer, con 116.951 unidades (-7,3%).

Por detrás le siguieron: Lavarropas, con 95.387 unidades (+18,6%); Impresoras y scanners, con 80.428 unidades (+31,1%); Calefones y termotanques, con 78.471 unidades (+19,4%); y Computadoras (PC, notebook, all in one, etc), con 71.303 unidades (+57,6%).

Cómo hacer una compra segura y evitar trampas

Verificar siempre que se está navegando en sitios seguros y oficiales. Una manera de hacerlo es observar que aparezca la imagen del candado en el browser o navegador, con la leyenda: “Es seguro”, seguida de las siglas: https://

En la previa a eventos de esta magnitud conviene “seguir” el precio del producto que se necesita o se quiere comprar. Ingresá en todas las cadenas y busca la verdadera oferta.

Antes de darle click en comprar, hay que controlar la cantidad de stock disponible del producto. De esta manera se evitan demoras y/o cambios por falta de stock.

Es clave saber que en las compras por internet, el consumidor tiene 10 días corridos para anular la aceptación de la compra.

Antes de comprar hay que saber los términos y condiciones de la venta.

Verificar con anterioridad el límite disponible de la tarjeta de crédito.

El vendedor está obligado a respetar siempre el precio que publica.

Ofertas según empresa

Musimundo: en su página web, la compañía preparó un ranking de lo más vendido hasta ahora. Allí, en primer lugar aparece una heladera Gafa cuyo ahorro resaltado en rojo es de más $ 11.000, lo que implica un 30% de descuento y hasta en 18 cuotas.

Megatone: entre los productos seleccionados con descuentos desde 26%, la empresa de retail destacada colchones, heladera, smart tv y celulares.

Frávega: sumó entre sus primeros productos seleccionados para el Electrofest notebooks y bicicletas.

Pardo: celulares, electrodomésticos, parlantes y micrófonos, smart tv y otros, entre las promociones que ofrece este retail. (Clarín)