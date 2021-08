Por las restricciones para exportar, advierten que la cadena de carnes y ganados perdió más de U$S 1.000 millones

Estados Unidos confirmó la reapertura de su mercado para la carne vacuna y el país volverá a exportar tras 17 años

Según publica Clarín Los productores fueron los más perjudicados por la medida del Gobierno.

El Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina difundió un informe donde determinó que la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por U$S 1.084 millones por las variables que influyeron desde que el gobierno nacional puso en marcha el pasado 15 de abril una serie de medidas y resoluciones para intervenir dicho mercado.

Dentro de los eslabones de la cadena los productores asumieron el monto más grande con U$S 411 millones, mientras que en los frigoríficos las pérdidas alcanzaron los U$S 165 millones, los operarios tuvieron una merma en sus remuneraciones de U$S 59 millones. Por caída del efecto multiplicador de la actividad primaria se perdieron 209 millones y finalmente, U$S 240 millones exportaciones no realizadas.

Al respecto el presidente de la entidad, Nicolás Pino, afirmó que “perdimos los productores, los trabajadores, los empresarios frigoríficos, los consignatarios, los proveedores de insumos y servicios, entre otros eslabones de la cadena. No se entiende porque mantener cuotificada la exportación si nos empobrece a todos”.

El plazo estipulado en el decreto 408/2021 vence e este martes y hay expectativa sobre lo que decidirá el Gobierno: si prorroga la medida –hasta fines de año, tal como se contempla en el artículo 2° de la medida publicada en el Boletín Oficial el 22 de junio-, si la deja sin efecto o la flexibiliza.

“Si el gobierno llega a prorrogar el actual sistema de exportaciones el presidente no solo no habrá cumplido con su palabra, sino que además le hará perder al país más de 8 millones de dólares por día que decida mantenerla”, concluyó Pino.

Pérdidas de cada eslabón

Respecto de la caída de la actividad ganadera entre abril y agosto de 2021, los U$$ 411 millones se desagregan en el menor valor real de la hacienda vendida durante el periodo que suma U$S 202 millones, por el mantenimiento de los animales en stock se sumaron mayores costos de alimentación, sanidad y cuidado, por un subtotal de 80 millones, el costo financiero por mantener estos mismos animales en el stock otros U$S 92 millones y las pérdidas por menor calidad y mortandad alcanzan los U$S 37 millones, asociadas a la prolongación del ciclo planificado.

Por su parte, las industrias frigoríficas perdieron ingresos por causa de la mala integración de la media res generada por la prohibición de exportaciones de los 7 cortes y el acuerdo de cantidades y precios llevado adelante entre la industria y el gobierno, y que entre ambos sumaron una merma de 165 millones. Los trabajadores, en tanto, dejaron de ganar U$S 59 millones atribuibles a los cambios de turnos y menos horas extras.

Respecto de las pérdidas generadas por causa del efecto multiplicador de la actividad, por la postergación de las ventas del período,las actividades conexas de la cadena, tales como matanza de animales, comercios mayorista, servicios empresariales y profesionales, bancos y servicios agropecuarios y comercio minorista, dejaron de generar actividad económica por un valor de U$S 209 millones.

Las exportaciones no realizadas en este período por el cierre parcial o total llegan a los U$S 240 millones, además de la mala imagen del producto generada por la falta de cumplimiento de acuerdos comerciales.

Cabe mencionar que este trabajo sólo midió el impacto que tuvo en el sector privado y no el efecto fiscal que podrían haber generado esos dólares en impuestos municipales, provinciales y nacionales. (Clarín)