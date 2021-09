DEMORA LA CONTRAPROPUESTA A YCRT, HAY PIQUETES, ALERTA DE GENDARMERÍA Y SIGUE EL PARO EN EL YACIMIENTO CON DIVISIÓN INTERNA DE ATE

La situación del conflicto en YCRT, lejos de resolverse sigue estancado, principalmente, por una división interna de ATE “Acá hay halcones y palomas”, le dijo a OPI un delegado de ATE que está interesado en seguir forzando la situación interna en la empresa sosteniendo “Si los compañeros aflojan, si ahora levantamos la presión, la Intervención nos va a pasar por encima y después de las elecciones vienen a pasarnos factura”, señaló a la vez que agregó “Hay un sector de los compañeros que no quieren que la cuerda se corte, pero eso pasa con quienes han asumidos compromisos casi personales con la intervención e inclusive vemos que forman partidos políticos que van juntos con el partido del Frente de Todos que son lo que deciden en YCRT; entonces es hora de saber de qué lado esta cada uno de los compañeros porque acá en el yacimiento si no tiramos juntos nos van a destruir después de las elecciones”, dijo el trabajador con total claridad, refiriéndose a ATE Lista Verde y al partido UP, el cual integra a nivel nacional y provincial.

En este sentido un grupo de delegados de ATE, luego e la contrapropuesta de la Intervención, ha ido sector por sector del yacimiento, alentando a la realización de una asamblea en boca de mina entre hoy jueves y mañana viernes para elegir un delegado de cada sector y que se reúnan entre sábado y domingo, para diagramar un borrador que contenga una contrapropuesta y elevarla el mismo domingo a la tarde, mientras ya tienen previsto la realización de una “marcha simbólica”.

Mientras tanto una delegación de ATE viajó a Río Gallegos donde mantendrán una reunión en el puerto de Punta Loyola, otro de los focos de conflicto de YCRT, donde hay gente que empuja la realización de un paro general y marcha hacia casa de gobierno de aquí al lunes próximo, en caso de no resolverse la situación salarial con la empresa.

Ayer miércoles, tras realizar un piquete “simbólico” en el módulo y frente a mina 5, donde los trabajadores prendieron fuego a cubiertas y maderas, tres camiones de Gendarmería Nacional llegaron al lugar, del cual bajaron efectivos que llamaron la atención y preocuparon a los que se encontraban allí en vigilia “Es una vergüenza, nunca pasó acá que Gendarmería venga a una protesta a intimidad a la gente”, dijo un trabajador, entendiendo que con la excusa de que se trata de una empresa nacional, el gobierno y la Intervención intentan presionar con la amenaza del desalojo por la fuerza.

Hasta el momento no se conoce ninguna propuesta formal y concreta por parte de ATE, ni borrador alguno que vaya a ser base de una contraoferta a la Intervención. Pero hay una sensación, dentro del sindicato, que un sector del mismo está mucho más alentado a bajar la conflictividad y aceptar los términos que propuso Lucas Gaincerain, que seguir en la posición de presionar para lograr más conquistas “Acá hay un sector sindical muy apurado en cerrar este capítulo y yo creo que es por los intereses políticos y empresarios que se juegan. Pero eso no cuenta ahora, lo único necesario es mantener las medidas y que tanto el gobierno nacional como el provincial sepan que si no hay un acuerdo integral que nos beneficie a todos, esto no se levanta”, argumentó la fuente, quien manifestó que esto es “un choque de intereses” y puso como ejemplo lo revelado por OPI el día 30 de agosto, en un informe donde se desnuda un mecanismo de corrupción en el cual están implicados la Intervención, el Subgerente de Punta Loyola y una empresa de transporte local llamada “Universo”, en cuyo taller, sin infraestructura suficiente, llegan para reparar todos los vehículos de YCRT, por contratación directa y pagos millonarios. (Agencia OPI Santa Cruz)