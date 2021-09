María Eugenia Vidal aseguró que nunca probó marihuana y volvió a cargar contra el Gobierno

Según publica Clarín “Alberto y el Gobierno tiran la idea de la despenalización para no discutir lo que en verdad le importa a los jóvenes”, dijo la precandidata a diputada.

La precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal afirmó este jueves que el presidente Alberto Fernández y el Gobierno “tiran la idea del proyecto de despenalización del consumo” de marihuana para “no discutir lo que en verdad le importa a los jóvenes” .

En una firme intención por sumar el voto joven en el tramo final de la campaña con miras a las PASO del próximo 12 de septiembre, la exgobernadora habló en el programa Verdad Consecuencia, que se emite por TN, y confesó que nunca probó un porro. “No” dijo en forma tajante ante la insistente consulta de las conductoras.

Vidal volvió a referirse a la controversia que generó cuando declaró que “una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela”.

“Fue mi error plantearlo en término de barrios, pero si sigo creyendo que hay contextos de consumo”, aclaró la precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires.

Al respecto insistió que “no es lo mismo consumir recreativamente en un contexto donde tenés contención y un proyecto de vida, más alla de que barrio sea, que consumir en un contexto de vulnerabilidad donde hace un año y medio que no van a la escuela, donde no tenés trabajo y donde no tenés proyecto de vida”. Además repitió que “el problema es el narcotráfico”, pero advirtió que “desde el Gobierno todo se banaliza”.

“Alberto y el Gobierno tiran la idea del proyecto de despenalización para no discutir lo que en verdad le importa a los jóvenes y lo que no pueden responder, que hay un problema de escuelas cerradas desde hace un año y medio, que hay un problema de trabajo y que hay un problema que los dejaron encerrados a los jóvenes”, transmitió.

Para Vidal, el debate sobre la despenalización del consumo de cannabis forma parte de “los temas no saldados”. “Son temas como el aborto y otros donde uno no vota partidariamente sino como piensa en los términos de sus convicciones, pero no sé si son los temas de urgencia”, explicó.

Julián Serrano: “El porro es muy común en mí círculo”

Durante la entrevista que Vidal dio a TN, compartió el aire con el Youtuber Julián Serrano, quien también reflexionó sobre el debate abierto alrededor de la despenalización del consumo de marihuana.

“El porro es muy común en mi círculo de amigos y en todas las personas que conozco”, arrancó el joven. En este contexto, agregó: “Para mi las drogas deberían ser legales”.

El influencer argumentó que “el hecho de que estemos persiguiendo narcotraficantes y generando guerras por territorios entre sicarios no me parece muy inteligente”. “No le encuentro mucho sentido prohibirlas y perseguirlas porque lo que causa es violencia, el consumo no disminuye y causa corrupción y un montón de cosas muy turbias”, completó.

Consultado sobre si tenía definido su candidato para las próximas elecciones, el youtuber respondió: “Soy un chabón que está a favor de la libertad en todos los ámbitos, está bueno que se empiece a debatir y la verdad que lo celebro. Escucho a todos los candidatos pero trato de no enamorarme ni casarme con ninguno. Trato de no fanatizarme y siempre buscar nuevas propuestas. Lo más peligroso es el fanatismo”.

Durante el programa se hizo referencia al informe de Periodismo para Todos: Box, que conduce Jorge Lanata, y que puso al descubierto la importante emigración de jóvenes de la Argentina.

Al respecto, Serrano comentó: “La gran mayoría de mis amigos está planeando irse del país; son médicos, analistas de sistema, abogados, kinesiólogos, son profesionales, se esforzaron muchísimo para recibirse. Pero la verdad que si ellos se quieren comprar un terreno o un auto o irse a vivir solos no pueden”. “Ellos aman a la Argentina pero el país los echa. Por eso cuando empieza hablar del porro, está todo bien, pero hay pobreza y la verdad que no tiene pinta de que esto mejore. Antes de fumarse un porro están viendo dónde irse a vivir”, completó.

Ariana Meilinger, de la Coordinadora de Estudiantes Organizados, también participó del debate y anunció una movilización para el sábado, a las 16, a la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar a favor de la educación. “No vemos un futuro en la Argentina. Estoy realmente muy preocupada, no veo algo viable para quedarme acá, amó a mi país, pero es muy difícil creer que voy a hacer algo”, dijo la joven. “No podemos estar hablando de sexo y de porro sin antes hablar de educación”, agregó.

Para Vidal, “es un dato que duele” que más universitario se estén yendo del país, pero aclaró que los entiende. “Lo que están diciendo es totalmente lógico, si tuviera 20 años y estuviera a punto de recibirme también sería dificil para mi ver un futuro en la Argentina”, indicó.

María Eugenia Vidal reveló que coincide con Javier Milei en algunas ideas

La precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal confirmó que coincide con Javier Milei “en algunas ideas”. “En bajar los impuestos, sin duda, sobre todo a la producción”, señaló el punto que la une con el precandidato del Frente Libertad Avanza.

“Creo que hay que bajar los impuestos y hay que bajar los impuestos a la producción y en eso coincidimos”, remarcó Vidal, quien destacó que desde su espacio buscan “ofrecer un modelo alternativo al que tiene el gobierno actual”. “No creemos en un modelo que tuvo un año y medio las escuelas cerradas, no creemos en un modelo que restringió libertades y donde cada vez hay más pobres”, enfatizó.

Consultada sobre la posibilidad de sumar a Milei a Juntos por el Cambio, la exgobernadora respondió: “Él se presentó por separado y el otro día rechazó cualquier diálogo con nosotros. Es apresurado pensar que se sumaría, pero si defiende las mismas ideas que nosotros, sí”. (Clarín)