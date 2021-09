“Alberto Fernández es un mentiroso serial”: Mauricio Macri confrontó con el Presidente por la deuda

Según publica Clarín El expresidente afirmó que la herencia que recibió de Cristina Kirchner en 2015 fue peor que la que le dejó a su sucesor al irse en 2019.

El expresidente Mauricio Macri volvió a atacar al actual mandatario, Alberto Fernández, a quien llamó “mentiroso serial” y se defendió por la herencia de gobierno que le dejó en 2019.

“Lamentablemente con el correr de los meses se ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hemos todos concluido con que es un mentiroso serial y continúa la vieja pelea del kirchnerismo con los datos”, arrancó con todo su defensa en TN.

Macri consideró que el universo K “se pelea con la información científica e inventa relatos de la deuda que son mentira, relatos de herencia que son mentira”, siguió.

“Ojalá hubiese tenido yo la herencia que él tuvo en el 2015. Heredamos un Banco Central con reservas negativas, eso significa que el kirchnerismo se había gastado hasta depósitos en dólares de la gente para sostener una apariencia económica”, denunció, en respuesta a cierto balance que Fernández le achacó en redes.

“Nosotros en 2019 le dimos casi un equilibrio fiscal, no un agujero como el que nos dejó Cristina (Kirchner). Le dimos el país que ya no estaba en default, reservas en el Banco Central, energía no solo para abastecer la Argentina sino para exportarle a Chile”, continuó en su defensa,

Y luego analizó: “Lo peor es realmente tener todos los precios desequilibrados. Cuando nosotros llegamos la energía valía menos del 10% del valor real. Cuando nos fuimos, que eso generó todo un proceso de inflación que no supimos controlar a tiempo, las tarifas estaban en el 75% del punto real”.

“Ahora todo se ha vuelto a desequilibrar. El desastre económico que ha generado en este año y medio… Hoy estamos mucho peor que hace dos años”, opinó el expresidente.

El relato de la deuda

Respecto de la discusión sobre la deuda externa que tomó durante su gobierno, dijo que es “todo mentira”.

“Uno mira por año promedio y Cristina Kirchner aumentó la deuda 17 mil millones de dólares por año. Nosotros 12 mil”, sostuvo Macri, que ya en redes se había basado en argumentos de su exministro Alfonso Prat Gay para combatir ese hilo de críticas.

Macri sostuvo en un año de gobierno de Alberto Fernández “se endeudaron en 34 mil millones”. “Y dicen que no, que la realidad es que es pesos. Los pesos son ajustados por cláusulas de indexación de inflación o inflación más dólares. Son deudas carísimas”, detalló.

Y dio el ejemplo de las Leliq. “Hablaba (Fernández) que él con las Leliq le iba a pagar a los jubilados. Se cuadruplicaron y los jubilados cobran 10% menos que en nuestro gobierno. Esa bola de Leliqs está generando 14 mil millones de dólares de intereses por año. ¿Cuánto genera el préstamo del fondo que tanto hablan ellos? 1.400. Diez veces menos”, justificó.

Macri también atacó al kirchnerismo porque dijo que “se creen los dueños de la verdad, los dueños del poder”. “Lo vimos en la forma que nos encerró durante meses con ese dedito y amenazándonos a todos y ellos estaban de fiesta”, hizo relación al escándalo de Olivos y el cumpleaños de Fabiola Yañez.

Respecto del rumbo que puede tomar Alberto Fernández tras las elecciones, Macri analizó que “es un gobierno que nació mal”.

“No existe que la vice ponga al Presidente. Tengo dos grandes preocupaciones. Que vayamos a votar, a fiscalizar, y que los jóvenes no nos abandonen. Que paremos esta fuga, este éxodo que nunca existió en la Argentina”, aseguró, aunque dijo que los entiende porque el gobierno “destruyó la esperanza”.

“Escuchar al Presidente, para un joven, decir que no cree en la meritocracia… Es veneno puro. Amerita decir ‘yo me voy'”, ahondó Macri.

Qué le diría a los empresarios

Macri también esbozó otra autocrítica, sobre su gestión: “Pequé de creer que iba a ser más fácil de lo que era”.

“La verdad que la Argentina está trabada por intereses corporativos mafiosos muy complejos”, continuó y dijo que la puja del país “es cada vez por una torta más chica, porque al no crecer es muy difícil la convivencia”.

El ex presidente imaginó qué le diría a los empresarios y gobernadores si Juntos por el Cambio tuviese un nuevo mandato.

A los empresarios dijo que espera “decirles que hayan tenido también un aprendizaje”. “Porque eran todas quejas en nuestro gobierno y todo le parecía mal. La verdad es que había un punto de arranque muy difícil”, estimó.

En ese sentido, dijo que los 30 países que más crecieron en los últimos 25 años son los que más se integraron y más comerciaron. “Los que fueron más para atrás, los más aislados, entre esos, número uno está la Argentina. No podemos repetir lo mismo, este gobierno probó con cerrar la importación de carne”, se quejó.

Respecto de los gobernadores, aseguró que “más allá de los privilegios que puedan seguir teniendo alguno de ellos, se están dando cuenta de que se equivocaron de no haber acompañado el cambio como tendrían que haberlo hecho”. (Clarín)