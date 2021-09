La confesión de Merkel con una mención a la reina Máxima: “Sí, soy feminista”

Según publica La Nación La canciller alemana reconoció en público su afinidad con el movimiento durante un evento, y dijo que todos deberían tenerlo; “fue la reina de Holanda la que abrió la puerta para mí”, dijo.

Cuando faltan solo 15 días para las elecciones que marcarán el fin de su mandato, la canciller alemana, Angela Merkel, sorprendió con una confesión: “Sí, soy feminista”. Fue durante un panel de debate en Düsseldorf, la ciudad en el oeste del país conocida por la industria artística y de la moda, en el que también participaba la novelista nigeriana feminista Chimamanda Ngozi Adichie.

Es la primera vez que Merkel hace esta afirmación en público, pese a que su accionar y sus declaraciones siempre han reflejado su afinidad con el movimiento que apunta a defender la equidad y el posicionamiento de las mujeres. La canciller le dio el crédito de su declaración a una argentina: la reina Máxima de Holanda.

“Fue la reina Máxima de Holanda la que abrió la puerta para mí, al decirme que, en lo esencial, [el feminismo] consiste en decir que los hombres y las mujeres son iguales, en su participación en la vida en sociedad, en la vida en general. Es en este sentido que puedo decir: sí, soy feminista”, afirmó la líder alemana, quien también reconoció que sus declaraciones anteriores han sido siempre “un poco tímidas”.

“Ahora, mi opinión es más considerada. Y creo que todos debemos ser feministas”, enfatizó. Sus palabras provocaron una inmensa ovación del público, que respondió con aplausos y gritos de aceptación.

En el encuentro de mujeres Women20 Summit 2017, celebrado en Berlín cinco años atrás, Merkel se había desenvuelto con aquella “timidez” -como ella misma catalogó-. Al ser consultada por la moderadora si se consideraba feminista, la canciller evadió la respuesta con gestos de incomodidad, y la interlocutora la sacó de apuros. “Una reacción interesante”, le dijo, entre risas. En el debate estaban presentes otras poderosas figuras femeninas como la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde; la reina Máxima de Países Bajos, e Ivanka Trump, hija y entonces asesora del expresidente Donald Trump.

Previo a aquel evento, en otro encuentro público organizado en un teatro de Berlín, en 2013, Merkel directamente había negado su vinculación con la corriente feminista. “Quizás soy un caso interesante de una mujer en el poder, pero no feminista. Las verdaderas feministas se sentirían ofendidas si me describiera como tal”, dijo, en declaraciones publicadas por The Times.

Si bien muchos de los seguidores de Merkel han criticado su demora en autoproclamarse feminista, las declaraciones de la política alemana fueron celebradas en las redes sociales. “Me voy con la conciencia tranquila”, concluyó la canciller saliente. (La Nación)