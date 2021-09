“Con Santilli solo no se ganaba”: el mensaje de Facundo Manes con una crítica a Horacio Rodríguez Larreta tras perder la interna

Según publica Clarín El neurocientífico habló de la unidad de la coalición, pese a que le apuntó a Rodríguez Larreta: “Si pasaba lo que él quería, se perdía con el kirchnerismo”.

El candidato a diputado de Juntos por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes ponderó la unidad de la coalición para superar ampliamente al Frente de Todos, aunque aclaró que “con Diego Santilli solo no se ganaba”, al tiempo que apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Con Santilli solo no se ganaba. No sería tan elogioso porque con Santilli solo no se ganaba. Si pasaba lo que quería Larreta, hoy se perdía con el kirchnerismo”, señaló el neurocientífico, en referencia a la intención del jefe de Gobierno de evitar las internas en el mayor distrito del país.

En declaraciones a radio Urbana Play, Manes se refirió a la disputa que mantuvo con Santilli durante la campaña y aseguró que “las coaliciones con diferente identidad son mejores”.

“Las coaliciones que tienen diferente identidad son mejores. Es más, parte del problema de Cambiemos fue que había una coalición que tenía el mismo tono, muy homogénea. Y eso fue malo para la coalición y para el país”, explicó.

Con el mismo tono, Manes destacó: “Yo estaba convencido de que si íbamos con el envión del 2019 no ganábamos. Me pareció importante darle diferencia, diversidad a la coalición”.

De todos modos, el neurocientífico aclaró que “vamos a estar juntos pero va a haber diferentes identidades”.

Sobre cómo continuará la campaña de cara a las legislativas del 14 de noviembre, el neurólogo precisó que “cada lista tendrá su independencia”.

Señaló que, de ahora en más, a partir de 1.254.220 votos que aportó su lista al frente Juntos, “habrá una reflexión”, que es que si bien están “dentro de una misma coalición” y coinciden en “un país con instituciones fuertes, abierto al mundo, y con racionalidad económica, también hay diferencias”.

En ese contexto, remarcó que no le sorprendió el resultado ya que veía en las recorridas en la calle que “mucha gente que jamás votó a Cambiemos ahora iba a votar a Juntos”.

“El sistema no quería eso, quería que vaya lo mismo de 2019”, y reiteró: “Si íbamos con el envión de 2019, no ganábamos; había que darle una identidad nueva” al espacio opositor.

Con casi el 38 por ciento de los votos, Juntos por el Cambio superó en las primarias al Frente de Todos de Victoria Tolosa Paz, que sacó el 33,6%. En la interna, Santilli obtuvo 1,89 millón de votos contra 1,25 millón de Manes. (Clarín)