El día después de las PASO, las acciones argentinas “vuelan” en Wall Street y suben más del 15%

Según publica Clarín Los papeles de los bancos arrancaron 15% arriba en el denominado “pre-market”. El motivo: el contundente triunfo opositor, que superó todas las expectativas.

Por: Gustavo Bazzan

El amplio triunfo opositor en las PASO disparó este lunes una fuerte suba de los precios de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. La euforia arrancó bien temprano en lo que se denomina el “pre-market” y se confirmó con el inicio formal de las operaciones, a partir de las 10.30 de la mañana, hora de Nueva York. Los papeles de los bancos Galicia y Macro suben entre 16 y 8%, y el grupo Pampa subía 10%. Son los papeles más líquidos y por lo tanto los que más temprano reaccionan a las noticias, en este caso buenas a ojo de los inversores.

Además, Banco Supervielle subía 18%, Central Puerto 17%, Telecom 13%, YPF casi 7% y TGS 3%.

Como en las PASO de agosto de 2019, la reacción de los mercados expresa lo que los inversores esperan de lo que ocurra hacia adelante. Dos años atrás, el triunfo del Frente de Todos provocó un derrumbe histórico, de más del 50%, una disparada del dólar y del riesgo país.

Esta vez, la mirada de los inversores se tiñe de optimismo, aunque hay una diferencia sustancial. En aquel momento faltaban meses para un cambio de gobierno. Ahora, el recambio se producirá en el Congreso, pero este Gobierno tiene dos años por delante para completar su mandato. No son pocos los interrogantes, desde ya. ​

La mirada de los analistas está puesta en un hecho puntual: las negociaciones con el FMI. El consenso de los economistas señala que la administración que conducen Alberto y Cristina Fernández no tiene margen de maniobra para avanzar mucho tiempo sin un acuerdo con el organismo multilateral. Básicamente, porque no estarán los dólares para pagar en 2022 los vencimientos pautados en el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri. “No tienen margen para evitar el acuerdo y saltar al vacío, porque no hay red” resumía un analista local.

Y qué significa acordar con el FMI. En idioma fácil, aceptar un moderado plan de ajuste para recortar los subsidios a las tarifas, sincerar un tipo de cambio que achique sensiblemente la brecha cambiaria y marchar hacia una reducción del déficit fiscal. Suena intolerable para el Instituto Patria, pero hoy por hoy aparece como la única hoja de ruta viable. Los mercados apuestan a que el Gobierno inicie ese camino.

Lo que se observó en las últimas ruedas -desde hace algo más de un mes, puntualmente- es que los papeles privados subieron muy fuerte al compás de las encuestas que daban un resultado “parejo”. Los números que se conocieron anoche bien podría hacer pensar en un nuevo rally de los activos argentinos.

Ese rally, mucho más suave, alcanzó a los títulos de la deuda denominados en dólares. Fue lo que permitió que el riesgo país bajara de 1.600 a 1450 puntos en 45 días.

La gran incógnita de estas horas es qué puede pasar con el tipo de cambio, en todas sus versiones.

El Banco Central estuvo vendiendo a importadores y gastando divisas en el mercado financiero para mantener a raya los precios de los dólares contado con liquidación y Bolsa, que son los que definen la “brecha cambiaria” con el oficial. Esa brecha, que llegó a achicarse al 40% en marzo cuando entraba con fuerza los dólares del campo, se amplió a cerca del 90% en estos días.

El mercado sabe que las reservas se están agotando. Y acá es donde entra en escena el demorado acuerdo con el FMI. Sin ese acuerdo, los analistas dicen que el Banco Central no tiene nafta en el tanque como para intervenir por mucho más tiempo.

Con el acuerdo, es otra cosa. Pero ese acuerdo depende de cómo se defina la puja interna en el Gobierno. Quizás los contundentes números de estas PASO aceleren todas las definiciones pendientes. (Clarín)