Santiago Cafiero justificó la derrota del Gobierno: “A los oficialismos en el mundo también les pasó esto”

Según publica La Nación El jefe de Gabinete analizó el panorama electoral desfavorable para Alberto Fernández; dijo que “el peronismo tiene que recuperar la calle” y sostuvo que “la gobernabilidad no está en riesgo”.

Con un presidente Alberto Fernández debilitado ante la derrota electoral que sufrió el Gobierno anoche, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que “la gobernabilidad no está en riesgo” y se mostró convencido de que la mayoría de los argentinos “no quiere volver atrás”. En un intento de justificar el panorama desfavorable para el Frente de Todos (FdT), analizó que debido a la pandemia de coronavirus “a la gran mayoría de los oficialismos en el mundo les pasó esto” e instó al peronismo a “recuperar la calle”, de cara a noviembre.

“En el mundo pasó esto. Los oficialismos que tuvieron que enfrentar la pandemia fueron no reconocidos en las urnas y la Argentina no estuvo exenta. Lo que me parece central es lo que planteó el Presidente, estamos comprometidos con escuchar el mensaje de las urnas”, expresó el líder de los ministros en Radio 10, pero procuró “mirar para adelante” luego de unos comicios de medio término donde el oficialismo pensaba cortar con la racha que desde 2005 en la provincia de Buenos Aires no le permite quedarse con una victoria en las legislativas.

“El análisis es que la pandemia hizo sufrir todo este tiempo mucho a la gente y es lógico que no estén conformes con el Gobierno. Nos hizo tomar medidas de cuidado muy antipáticas, el Presidente lo había planteado innumerable cantidad de veces”, remarcó Cafiero. Recordó también que Fernández ya había anticipado cuando anunciaba las restricciones que no tenía problemas en pagar costos políticos por ellas y destacó: “Esas medidas de cuidado fueron medidas que desde la pandemia sirvieron, pero desde el punto de vista electoral generaron un clima muy adverso”.

El jefe de los ministros, que anoche tras el fracaso en las urnas oyó desde la primera fila al Presidente con la misma campera que había usado en 2019 cuando Fernández dio el batacazo ante el entonces mandatario Mauricio Macri, indicó que este es el “punto de partida” para las elecciones generales de noviembre, pero pidió “trabajar el doble” para recuperar la confianza del electorado.

“El peronismo tiene que recuperar la calle, llevar el mensaje de esperanza a cada casa, de que entendemos que todavía falta pero sabemos que nadie quiere volver atrás”, expresó Cafiero, que agregó en ese sentido: “A pesar del resultado la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás, eso se va a ver en noviembre”.

Con parte del Gabinete -e incluso él- bajo la mirada crítica del kirchnerismo más duro, dijo que la gestión del FdT debe apostar a vacunar y a reactivar la economía. “Hay que profundizar en los sectores que aún no se han podido recuperar. Hay que volver a generar trabajo, mejores salarios, para que empiece a girar la rueda virtuosa del consumo y del empleo, ese es el desafío”, puntualizó, de cara a los próximos dos meses que serán cruciales para que el oficialismo intente dar vuelta el resultado.

Con ese afán, planteó la necesidad de aumentar la participación electoral, que ayer él mismo había considerado como “muy alta”. En cuanto a ello, consignó: “Muchos no fueron a votar, creo que lo tienen que hacer. Tenemos que volver con mucha claridad casa por casa a explicar que es necesario que se exprese el voto porque si no, vuelven ellos”.

Por último, creyó necesario continuar con la ampliación de la base política de la coalición gobernante. “El FdT tiene que seguir trabajando con la agenda, incorporar referentes, discursos. Cuando el Frente se agranda tiene más posibilidades”, destacó Cafiero, luego de una elección en la Provincia que la ubicó a Victoria Tolosa Paz con similar porcentaje al que había obtenido Cristina Kirchner en 2017, cuando jugó sola, sin el respaldo del peronismo. (La Nación)