Alfredo Cornejo: “Cristina Kirchner no se hace cargo de los errores del Frente de Todos”

Según publica La Nación El diputado radical y exgobernador de Mendoza se refirió así a las divisiones internas dentro del oficialismo tras la renuncia masiva de ministros de alineación kirchnerista.

El presidente de la UCR nacional y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, se refirió hoy a la renuncia masiva de los ministros más alineados con el kirchnerismo y criticó a su jefa política: “Cristina Kirchner no se hace cargo de los errores del Frente de Todos”.

Cornejo, en comunicación con Radio Urbana, apuntó así a la vicepresidenta como responsable de la crisis institucional por la que pasa el gobierno de Alberto Fernández después de la derrota del oficialismo en las PASO. “El Frente de Todos estaba unido para conquistar el poder y para conservarlo, pero no en la orientación que debía tener el país: no hay un programa, no hay un plan” aseguró.

“Una derrota como la que le infligieron la oposición y buena parte del pueblo argentino el domingo lo que ha hecho es poner en superficie esa división larvada”, dijo el exgobernador de Mendoza y destacó que las divisiones internas que se viven dentro del frente oficialista son importantes: “No son matices las diferencias al interior del Frente de Todos: son cuestiones sustanciales”.

Por último, Cornejo analizó: “Las renuncias de los hombres de bien son siempre indeclinables: si renuncian, es toda una posición política (…) Cristina no se hace cargo de los errores del Frente de Todos”.

Las renuncias

Ayer por la tarde, ministros y funcionarios que responden a la vicepresidenta o a La Cámpora pusieron su renuncia a disposición de Alberto Fernández. El primero fue Eduardo de Pedro, que hizo pública la carta presentada al Presidente. Lo siguieron el ministro de Justicia, Martín Soria; el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; la titular del PAMI, Luana Volnovich; la directora de la Anses, Fernanda Raverta; el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el ministro de Cultura, Tristán Bauer y la secretaria de Comercio, Paula Español.

Esto se leyó como un intento del kirchnerismo de presionar para que haya cambios en el gabinete presidencial, ya que por la mañana, los ministros del gobernador bonaerense Axel Kicillof habían puesto su renuncia a disposición. Incluso el lunes, tras el revés electoral, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, había pedido la renuncia de su gabinete. (La Nación)