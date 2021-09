ATE DIVIDIDO EN EL CONFLICTO DE YCRT, ENTRE LOS QUE ACATAN LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y LOS QUE PIDEN LA RENUNCIA DE ANÍBAL FERNÁNDEZ COMO INTERVENTOR

El largo conflicto de casi dos meses en el yacimiento carabonífeero de Río Turbio, trajo aparejado, no solo la detención total de la producción en YCRT, sino que profundizó las diferencias internas en ATE Río Turbio y puso en alerta a otros sindicatos que operan dentro del yacimiento.

Como OPI lo viene señalando en el seguimiento de este conflicto, en los últimos días la Intervención a advertido que ante la falta de funcionamiento en sectores claves de la mina, la acumulación de metano podría hacer peligrar las instalaciones y la vida de los propios mineros, solicitó al sindicato que se tomaran las medidas necesarias, lo cual fue canalizado por nota Nº NO-2021-84310273-APN-GARRHH#YCRT.

Posteriormente ATE mantuvo una reunión con las autoridades y resolvió tal su comunicación oficial “dar lugar como medida precautoria para el cuidado de los equipos, instalaciones y por la seguridad de las personas lo solicitado por la Gerencia de Explotación y por la División Ventilación que de manera extraordinaria se avance en el Frente Largo 74 “D” a partir del día lunes 13 de septiembre en el 2do turno debido a la evolución acelerada del proceso de autocombustión en la zona superior del derrumbe que se viene evidenciando desde hace tiempo”, dice el comunicado oficial del sindicato.

Posteriormente, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz les notificó por cédula Expte Nº 526.507, Resolución 518/21 el dictado de la Conciliación Obligatoria que en asamblea directiva de ATE fue aceptada con el compromiso de iniciar actividades a partir de las 0 horas de hoy miércoles 15 de septiembre y pactando la primera audiencia de conciliación para el 20 de septiembre de 2021. En virtud de ello la empresa envió a los distintos departamentos (Seguridad Industrial, Operativa, Ambiental, Birgadas de Emergencias, etc) un memo de comunicación donde se establece la registración de los horarios de egreso de als dependencias.

La otra cara de ATE

Paralelamente, en ATE existe un sector desacoplado de la conducción que reduce cada decisión oficial del sindicato, a un permanente cuestionamiento y acusa a la cúpula de ser absolutamente funcional a la Intervención, con lo cual tras cada decisión oficial del gremio, elaboran una contra respuesta y generan un ruido mediático que no pasa desapercibido.

ATE Seccional Río Turbio en su muro oficial de faceboock trata de desligarse de esta interna, pero tiene un problema: no es un grupo ajeno a ATE, son afiliados del mismo gremio que exponen una disidencia manifiesta con el sector oficial y por ende, al pertenecer al mismo gremio, si bien puede que no sean una voz representativa de las decisiones que tome, su inicidencia no es menor, pues se trata de gente del propio sindicado que está enfrentado con la conducción y elaboran sus propias críticas internas y las traducen en mensajes algo ambiguos, desde el punto de vista de la responsabilidad concreta de un sector visible y bien identificado y esto genera, al menos en los medios de comunicación, la necesidad de advertir claramente cuándo se transita por uno u otro lado de esa división.

Es por ese motivo que desde el sector autodenominado “Junta de Delegados ATE Río Turbio” se ha distribuido por face una presunta solicitud de renuncia del interventor Aníbal Fernández y la oposición al acatamiento de la Conciliación Obligatoria, aduciendo que el ente con injerencia jurisdiccional es el Ministerio e Trabajo de la nación y no en el Provincia de Santa Cruz, advirtiendo que YCRT es una empresa nacional bajo regulación nacional y no provincial. Todo esto, claro está, fue desmentido en un reciente comunicado de ATE Seccional Río Turbio, descalificando y desconociendo a quienes se arrogan representatividad, pero están por fuera de la conducción de la seccional.

Halcones y palomas

Más allá de algunas cuestiones de tipo procedimental y gremial que puedan quedar expuestas a la opinión pública, la cercanía de ATE al partido gobernante ha sido expuesta siempre desde este medio, como un hecho condicionante a la hora de reclamar; sin embargo hace más de tres meses la conducción sindical viene haciendo reclamos del tipo salarial, pero sin tirar tanto de la cuerda como para amenazar cortarla.

No obstante ello y con la presión de las bases, ATE se vio en la obligación de tomar medidas y el quite de colaboración, virtualmente un paro general del yacimiento, que iniciaron hace aproximadamente dos meses en YCRT, es una media coercitiva pero también peligrosa, que encontró su distensión en esta “acordada” Conciliación Obligatoria, que retrotrae todo y permite un nuevo punto de partida.

Habrá que ver cómo evoluciona el conflicto entre ATE e YCRT, sin perder de vista la interna sindical, que produce serios inconvenientes a la hora e tejer acuerdos y acordar una finalización del conflicto y el inicio de la actividad productiva que, por ahora, está muy lejos de concretarse. (Agencia OPI Santa Cruz)