La deuda subió US$ 728 millones en un mes y llegó a US$ 345.851 millones de dólares

Según publica Clarín Son datos del ministerio de Economía al 31 de agosto.

Por: Ismael Bermúdez

Por la indexación de la deuda ajustada por inflación (CER) y por mayores colocaciones de bonos en pesos CER, la deuda pública nacional, en pesos y en moneda extranjera, ya suma el récord de US$ 345.851 millones, según los datos de la Secretaría de Finanzas al 31 de agosto. Son el equivalente a U$S 728 millones más que a fines de julio.

En estas cuentas no se incluyen lo que adeudan las provincias ni el Banco Central.

Además, durante agosto “se cancelaron intereses por el equivalente a U$S 590 millones, de los cuales 66% se pagó en moneda extranjera. Se destacó el pago de intereses del préstamo Stand-By del FMI por el equivalente a U$S 348 millones”, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Si bien el 73,36% de la deuda está contraída en dólares u otras monedas extranjeras, el aumento del endeudamiento bajo el actual Gobierno se explica por el incremento de la deuda en pesos ajustada por CER. Y sigue creciendo en el equivalente en dólares por efecto del tipo de cambio oficial que estuvo devaluándose por debajo de la inflación como un “instrumento de control inflacionario”, según los funcionarios de Economia y del Banco Central..

En agosto, la deuda en pesos, en especial la que se ajusta por CER o por tipo de cambio, aumentó en el equivalente a U$S 1.020 millones y se redujo en U$S 292 millones la deuda en moneda extranjera.

Con relación a diciembre de 2019, la deuda total aumentó en el equivalente a US$ 22.786 millones: de U$S 323.065 millones a U$S 345.851 millones. Pero la deuda en pesos ajustada por CER más que se duplicó – pasó del equivalente a U$S 24.451 millones a U$S 53.288 millones, achicándose la deuda en pesos no ajustable por inflación..

La deuda en moneda extranjera creció en US$ 2.891 millones (de U$S 248.945 millones a U$S 251.836 millones) fundamentalmente por la revalorización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que incrementó la deuda con el FMI de U$S 44.129 millones a U$S 45.455 millones).

Por su parte, “en septiembre se estiman vencimientos por el equivalente a U$S 8.335 millones. Al excluir las tenencias intra sector público, se reducen a U$S 4.854 millones”, de acuerdo a los c{alculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. .

El 22 de septiembre vence la primera cuota de amortización por el préstamo Stand-By del FMI por aproximadamente U$S 1.890 millones que se cancelarán con una parte de los Derechos Especiales de Giro enviados por el FMI. (Clarín)