Vicentín: encontraron muerto a Nicolás Nardelli, un integrante de la familia dueña de la cerealera

Por: Gabriel Di Nicola

Nicolás Nardelli, integrante de la familia propietaria de la cerealera Vicentín, fue hallado muerto en una propiedad de un club de campo de Santa Fe.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El cuerpo de Nardelli, de 37 años, fue encontrado anoche a las 21 y el caso se investiga como un suicidio. La hipótesis es que se habría ahorcado con una manguera de riego.

En diálogo con este medio, fuentes del entorno familiar confirmaron la noticia y detallaron que era hijo de Gustavo Nardelli. Agregaron que se desempeñaba como director de la compañía Terminal Puerto Rosario (TPR) y otras empresas del grupo.

Personal de la Policía de Santa Fe tomó intervención en el hecho anoche, a las 21, cuando se recibió una llamada en el 911 por una emergencia en una propiedad del club de campo Timbo, en Iriondo, en Santa Fe.

Cuando los uniformados llegaron al inmueble 22 del lote B se encontraron con el cuerpo de Nardelli. “En el lugar del hallazgo del cadáver no se encontraron rastros de violencia, lo que hace presumir que se trató de un suicidio”, agregaron las fuentes consultadas.

En el caso tomó intervención el fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente. “Los primeros exámenes médicos indican que no hubo signos de violencia externa. Se ordenó que se practicara la autopsia para corroborar los motivos de la muerte”, afirmaron fuentes judiciales.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación, el cadáver fue hallado en una habitación de la propiedad, usada como casa de fin de semana por la familia Nardelli.

Estaba deprimido, según un testigo

“El cuerpo estaba de rodillas, con el torso levemente inclinado hacia atrás, en posición de ahorcamiento por suspensión incompleta. Alrededor del cuello tenía una manguera de riego celeste y blanca anudada y sujetada al tirante del techo”, explicaron los voceros consultados.

Personal policial se entrevistó con la persona que hizo la llamada al número 911, que sería socio de Nardelli. El testigo dijo que decidió ir al club de campo porque Nardelli no le respondía las llamadas telefónicas.

“La persona que hizo la llamada al 911 dijo que Nardelli, aparentemente, tenía problemas de depresión porque se estaba por separar de la mujer. Afirmó que no consumía drogas, que no se encontraba medicado y que no tenía enfermedades terminales”, explicaron las fuentes policiales.

Nicolás era hijo de Gustavo Nardelli y sobrino de Sergio Nardelli, quien murió en agosto del año pasado como consecuencia de un infarto masivo.

Gustavo Nardelli ya había sufrido, en 2003, la pérdida de su hijo Esteban, quien murió en Campana en un accidente automovilístico. (La Nación)