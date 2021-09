GRASSO, LAS OBRAS MUNICIPALES Y LA “LÓGICA GIUBETICH” QUE DEJA A LOS RIO GALLEGUENSES DURANTE 3 AÑOS DE SU GESTIÓN, PADECIENDO LAS CALLES DESTROZADAS

(Por: Rubén Lasagno) – El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, salió con los equipos fotográficos y periodísticos de los medios pagos por la pauta municipal a recorrer “las obras” que se están haciendo durante su gestión resaltando el boulevard de la avenida San Martín, donde la gigantografía del prócer dice “¡Por fin!” y en el artículo se hace mención a la importancia de la forestación, la plaza que todavía no se termina, las luminarias, las pérgolas, etc.

Todo está bien, porque nadie puede rechazar obras de embellecimiento que hace muchos años no se hacen en el centro de la capital, pero ¿De qué hablamos cuando hablamos de “embellecer” y nos olvidamos de la infraestructura necesaria para asegurar la circulación en la ciudad?; hablamos, de prioridades.

Sin duda, cualquiera que recorra en auto la ciudad de Río Gallegos, entenderá de qué hablamos. Las calles céntricas y suburbanas están destrozadas. O son de tierra o de asfalto prácticamente inexistente, roto, poceado, rajado, hundido, levantado o con grandes sectores donde ha desaparecido.

Por eso en la nota del diario donde pasó su aviso dijo que “se deben reacomodar las cosas que se están haciendo mal y mostrar lo que se hace”, algo así como hacer y rehacer las cosas, lo cual insume más presupuesto, nadie se hace cargo de las pérdidas y el pueblo paga las “equivocaciones”, total, la plata no es de nadie, aún cuando a los vecinos se les traduzca en mayores impuestos, aumentos de las patentes, de las tasas municipales etc.

Entonces aparece lo que pocos o nadie resalta y pocos o ningún medio “quiere recordar” y es la clara explicación de por qué a tres años de gestión del intendente Pablo Grasso, las calles siguen tan destrozadas como cuando asumió.

“Hay que entender que la gente es soberana y sabemos cómo se tiene que trabajar en todo proceso”, dijo el intendente en una frase que suena entre kafkiana y elíptica, refiriendo algo que sólo él entiende y que la gente no percibe.

Pablo Grasso está aplicando la “lógica Giubetich”, el actual armador político de Claudio Vidal quien, como lo publicáramos hace unos años, había dicho en confianza a quienes les cuestionaban que no arreglaba las calles de la ciudad, a pesar e haber sido secretario de Obras Públicas, jefe de gobierno e Intendente “El asfalto hay que tirarlo el último año de gestión o pocos meses antes de las elecciones, la gente se olvida que en tres años ni tapaste un pozo”.

Por este motivo y no otro, entendemos que Pablo Grasso dice “saber cómo se tiene que trabajar en todo proceso”. El intendente actual que durante la gestión de Giubetich andaba asfaltando calles desde el IDUV, solo para probar lo que haría como intendente, que en 3 años no hizo, hoy aplica la teoría de su antecesor y por ese motivo y no otro, Grasso se dedica a “embellecer la ciudad” y va postergando las obras de asfaltado de Río Gallegos para el momento en que se acerque la campaña 2023, es decir a partir de la mitad del año que viene. Ahí vamos a empezar a ver un intendente más proactivo, con tapadera e baches que a las dos semanas vuelven a estar como al principio (tal como sucede hoy) y lentamente la máquina de asfaltado comenzará a estar en lugares estratégicos, por eso, precisamente, ya habla de asfaltar la Calle 13 de barrio San Benito.

Esperemos que cuando decidan asfaltar la calle 13, no lo haga como la rotonda de esa misma arteria sobre la ruta, la cual duró 5 días desde su inauguración antes de romperse el asfaltado y rehacerla a un precio que en conjunto (la primera y la segunda vez que la construyeron) salió mucho más cara que si la hubieran hecho bien la primera vez que se planificó.

Ni hablar del aspecto de “transparencia” en las “obras” de Pablo Grasso. Por experiencia propia del funcionario cuando estaba frente al IDUV y luego como intendente, nos sobran los argumentos para sospechar la turbidez de sus gastos e inversiones.

Nadie sabe exactamente cuándo gasta y ha gastado en el “embellecimiento” de Río Gallegos, no hay carteles de obras, no se sabe qué empresas están asignadas y mucho menos “cuánto se llevan” por dejar a Río Gallegos “más linda”.

Si sabemos que Grasso sigue la premisa de Carlos Sancho cuando tuvo su fatídica aparición como gobernador interino en al provincia y dijo “Lo importante es hacer las obras, los papeles, después vemos…” un claro principio kirchnerista: hacer y construir para mover fondos, porque está allí, precisamente, la forma de cometer actos de corrupción en medio de la necesidad y la justificación de las obras públicas.

Los sobreprecios, los retornos de las empresas amigas a las que les dan las obras carterizadas, las asignaciones sin licitación o por licitaciones acordadas o las contrataciones directas hasta cierto monto autorizado por la Ley de contabilidad, le permite al Intendente y/o a los gobernadores, realizar obras que “no son amores”, precisamente, sino fondos que en muchos casos se dilapidan, solo para justificar los millonarios saldos que quedan como remanente para la caja política o perdidos en algún bolsillo.

Por este motivo ya le decimos a los vecinos de Río Gallegos que para ver a esta capital con las calles mejoradas, deberán esperar un tiempo más. El efecto “elecciones” es indispensables en el uso de la “Lógica Giubetich”, por la cual se apuesta a la memoria corta de los riogalleguenses, quienes (según la explicación taxativa de la “lógica G” aplicada por Grasso) en poco tiempo más cuando la máquina de asfalto y los municipales junto con empresas privadas salgan a la calle a tapar pozos y tirar asfalto, la gente olvidará que durante los primeros 3 años de gestión, el intendente no hizo nada y que ahora comienza a hacerlo, para retener el voto que le asegure 4 años más de beca política para él o para quien deje en su nombre, si acaso piensa pelear la gobernación. (Agencia OPI Santa Cruz)