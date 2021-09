LA JUEZA ROSANA SUAREZ, ACUSÓ AL ABOGADO JORGE TREVOTICH DE SER RESPONSABLE DE LA DETONACIÓN DE UNA BOMBA DE ESTRUENDO EN LA VENTANA DEL JUZGADO

En una nota el 27 de agosto 2021, dirigida al Secretario de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, la Sra Juez Rosana Suarez en calidad del subrogante del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Instrucción Nº 2, a cargo de la Dra Valeria López Lestón quien se encuentra con licencia médica, la magistrada le informó al STJ que el 6 de agosto del 2021, en medio de una manifestación frente al juzgado por el caso de la desaparición de Marcela López, el abogado de la querella, Jorge Travotich estaba al frente de la movilización cuando una bomba de estruendo y humo fue arrojada en el interior el predio del Pasaje kenedy (Río Gallegos), donde están las oficinas de los juzgados y cayó al lado de la ventana del Juzgado Nº 2 de Lestón, donde trabajaba la propia Dra Suarez “…provocando la inmediata conmoción de los presentes, justiciables y agentes judiciales”, indica el escrito.

La jueza, responsabilizando directamente al abogado de la querella, señala expresamente “…entiendo que la conducta observada por el abogado de mención desde un enfoque desde la deontologia jurídica, dista mucho de la probidad y dignidad que debe observar como servidor de la Justicia y la administración de la misma, quien tiene el deber de contener y conducir las emociones y pasiones de sus representados, procurando las acciones procesales conducentes y adecuadas”. En este párrafo, la jueza hace directamente responsable de lo ocurrido al abogado y en el mismo párrafo lo conmina a no ejercer esas acciones indicando “… es claro que el abogado debe abstenerse de legitimar y acompañar con su presencia este tipo de acciones en ejercicio de las vías de hecho” y remata diciendo “El abogado debe conducirse con lealtad entendida ésta como el uso de medios legítimos para asegurarse que los intereses que le fueron confiados están salvaguardados aunque no obtenga el resultado deseado”.

¿Que dijo Trevotich?

Consultado por OPI el abogado Jorge Trevotich, respecto al pedido elevado por la jueza Saurez al STJ, el letrado negó absolutamente haber estado presente en la movilización realizada por la familia de Marcela López, pidiendo su aparición con vida y mayor compromiso por parte de la justicia.

Dijo “Todas las manifestaciones han sido filmadas por los medios y esto que dicen estos mafiosos es una tremenda mentira. Un falso testimonio agravado porque sale de una jueza”, afirmó el abogado quien prosiguió “Yo nunca estuve encabezando una manifestación. Están todas filmadas por los medios y nunca me enteré que hayan tirado una bomba de estruendo”, afirmando “de ser así tendrían que haberme hecho una causa penal y no hay ninguna” y concluyó “Fijate que el supuesto hecho es del día 06 de Agosto y denuncian el 27, es decir 3 semanas después precisamente cuando hicimos la denuncia de los dólares que había en lo de Balado”, afirmó Trevotich quien concluyó “Voy a denunciar a la jueza por falso testimonio, porque no ocurrió lo que allí dice, nunca estuve en una manifestación y jamás me enteré de una bomba de estruendo o algo parecido. Es una mentira que las propias imágenes tomadas por los medios van a desmentir, fuera de que lo diga yo”, dijo muy ofuscado el Dr Jorge Trevotich. (Agencia OPI Santa Cruz)