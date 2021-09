Axel Kicillof atribuyó la dura derrota en las PASO a la pandemia y anunció el comienzo de una “nueva era”

Según publica La Nación El gobernador bonaerense habló de una elección “atípica” debido a la crisis sanitaria y prometió el comienzo de la “reactivación”, aunque advirtió: “La recuperación no va a ser inmediata”; con respecto al nuevo gabinete provincial, dijo que las modificaciones fueron “bienvenidas y esperadas”.

Tras anunciar cambios en el gabinete provincial, Axel Kicillof evaluó hoy la dura derrota que sufrió el Frente de Todos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En declaraciones radiales, el gobernador bonaerense atribuyó la amplia diferencia entre el resultado final y el vaticinado por las encuestadoras al contexto de pandemia y llamó a dar una vuelta de página: “Ahora se viene la reactivación”.

Al ser consultado en Radio 10 sobre cómo interpreta el “inesperado resultado” de los comicios que se celebraron el domingo 12 de septiembre, Kicillof sostuvo: “Yo no soy muy afecto a las encuestas, pero todas decían otro resultado. Que se equivoquen es habitual, pero fue una diferencia muy grande y eso me parece que tiene que ver con la particularidad de una elección en medio de una pandemia. Creo que los estados de ánimo, las sensaciones, la cabeza de nuestra sociedad está afectada por algo tan traumático, con tantas pérdidas. Entonces me parece muy difícil anticipar un resultado electoral”.

Más tarde, consideró que “uno siempre puede hacer un análisis de lo que se podría haber hecho mejor”, pero insistió: “En medio de una tragedia como la que significó el coronavirus, es difícil encarar un proceso electoral. Fue una campaña absolutamente atípica para nosotros, que solemos recorrer y hacer actos. Nuestra militancia, que está muy articulada en todo el país, no pudo hacer lo que suele hacer. A los que trabajan con trolls, redes y marketing probablemente no les haya resultado resultado tan difícil”.

A pesar del duro revés que sufrió el oficialismo, el gobernador aseguró que de ahora en adelante empieza una nueva etapa. “La situación epidemiológica mejoró muchísimo gracias a la vacuna y es hora de poner la mira en la reactivación”, sostuvo y agregó: “Es como si bajara el agua después de una inundación. Estamos todos contentos pero hay que ponerse a recuperar lo perdido. Se inicia ahora la era de la reactivación y del renacimiento”.

Según el funcionario, dicho proceso implicará la implementación de nuevas medidas en materia económica y también el relanzamiento de los gobiernos con esa orientación específica. En ese sentido, aludió a los cambios en el Gabinete provincial y dijo que las modificaciones fueron “bienvenidas y esperadas”, aunque advirtió que “la recuperación no va a ser inmediata”.

A lo largo de la entrevista, Kicillof también expresó múltiples críticas a la gestión de Juntos por el Cambio. “Cuando nosotros llegamos, ya había una tarea por delante dificilísima por lo que había pasado los cuatro años anteriores. Yo siempre uso la palabra abandono, porque describe cómo [María Eugenia] Vidal y [Mauricio] Macri trataron al Gobierno, a la salud y a la educación pública. La tarea era construir una gestión mientras se negociaba la cuestión de la deuda impagable y se ponían los temas centrales. Iniciamos eso y al poquito tiempo empezó la pandemia”, remarcó.

A partir de la disminución de los casos de Covid, insistió en el inicio de una “nueva era” en la que se profundizará el trabajo sobre los sectores más afectados. “También vamos a ponerle el ojo a las actividades como el turismo, a las actividades culturales, a la educación. La pospandemia va a exigir un trabajo muy focalizado a cada una de las necesidades”, cerró.

El gobernador le tomará esta tarde juramento a los nuevos ministros de su equipo: Martín Insaurralde [Jefe de Gabinete], Leonardo Nardini [Infraestructura] y Cristina Álvarez Rodríguez [Gobierno]. Según se informó oficialmente, el acto de asunción tendrá lugar a las 16 en el Teatro Metro de la capital bonaerense, en la calle 4 N°978.

Esas modificaciones en el esquema ministerial se anunciaron el domingo por la noche, dos días después de que el presidente Alberto Fernández dispusiera cambios en su propio gabinete. Entonces, el gobernador decidió que su jefe de gabinete, Carlos Bianco, pase a ser Jefe de Asesores; mientras que Agustín Simone, el actual ministro de Infraestructura, será el titular del Instituto de la Vivienda. En tanto, Teresa García, que hasta hoy se desempeñaba como ministra de Gobierno, dejará el cargo para ser senadora provincial después del 10 de diciembre. (La Nación)