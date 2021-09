La Corte Suprema de Justicia elegirá a su presidente este jueves: Horacio Rosatti, el mejor posicionado

Según publica Clarín Sorpresivamente, el actual titular, Carlos Rosenkrantz, anticipó el acuerdo que había previsto para la semana que viene. El santafesino es el principal candidato. Alianzas, enojos y expectativas.

Por: Claudio Savoia

Uno de los cargos políticos más importantes del país será definido este jueves en el cuarto piso del palacio de Tribunales, cuando a instancias de su actual titular, Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema de Justicia se reúna para elegir a su sucesor, quien quedará al frente del máximo tribunal por tres años.

La convocatoria de Rosenkrantz fue sorpresiva, porque hasta la mañana de este mismo miércoles la reunión estaba prevista para el martes de la semana próxima, 48 horas antes de que venza su mandato como presidente, el 30 de septiembre.

Luego de meses de internas e intensas operaciones políticas en el seno de la Corte y fuera de ella, el nuevo titular del cuerpo será definido entre los jueces Horacio Rosatti y el propio Rosenkrantz, aunque el jurista de Santa Fe cuenta con las mayores probabilidades de ser electo por primera vez, entre otras cosas porque contaría con el voto de su eventual contendiente, el actual presidente del tribunal.

La pelea por la sucesión en la Corte comenzó junto con el año, aunque siempre con mayor urgencia en los círculos politicos y los medios de comunicación que intramuros del máximo cuerpo de la justicia.

En esa carrera -que reveló ser una maratón más que un sprint furioso- el más activo de los jueces fue, como siempre, Ricardo Lorenzetti, quien agotó hasta los límites de la imaginación los recursos para volver a la silla que -según su lectura- le arrebataron hace tres años con malas artes.

Mientras lo desmentía a diestra y siniestra, el jurista de Rafaela desplegó un amplio operativo de seducción para restablecer sus debilitados vínculos con el gobierno y el kirchnerismo, desde donde no le perdonan su ostensible aliento a los jueces federales que durante la administración de Mauricio Macri investigaron las causas de corrupción contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios.

Con su voracidad política habitual, las señales de humo de Lorenzetti hacia el oficialismo incluyeron hace pocos días un curioso párrafo insertado en los argumentos de una sentencia sobre drogas en las cárceles, aparentemente lejana al tempestuoso oleaje de la política: “los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o moralidad pública no superan el test de constitucionalidad… A su vez, de la aplicación de los referidos parámetros se sigue que es preciso respetar el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concretos para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto, lo que a su vez redunda en que la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal debe ser considerada violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional y, por tanto, debe declararse inconstitucional.”

El desvío de ese razonamiento para eliminar la punición de los delitos de “peligro abstracto” fue interpretado en la justicia -y en el menos dos despachos de otros jueces de la Corte- como un traje a medida para Alberto Fernández y su intento para zafar de las consecuencias penales de la fiesta de cumpleaños de su mujer en la quinta de Olivos.

Desde la vocalía de Lorenzetti atribuyen malicia a esa lectura, y la incluyen en la secuencia de zancadillas y operaciones cruzadas en el tribunal. “Este caso, ‘Rodríguez’, era similar a “Arriola”, donde se despenalizó la tenencia de drogas para consumo personal. En ambos, Lorenzetti se manifestó en contra de la categoría de los delitos de peligro abstracto. Pero el caso de Alberto Fernández no es similar a ellos, porque el delito que se le imputa no reprime una conducta que queda dentro de la esfera de la intimidad -como en ‘Arriola’ y ‘Rodríguez’-, sino la desobediencia de normas que lo que impedían, precisamente, era la realización de reuniones sociales”, deslizan.

Este últmo cortocircuito fue, quizás, la última gota en un vaso que venía llenándose, y que semanas antes había causado la ruptura más sonora en el seno de la Corte: el juez Juan Carlos Maqueda, uno de los más cercanos a Lorenzetti, blanqueó su enojo con su colega rafaelino. Un detalle: Maqueda había sido el único juez que no votó a Rosenkrantz en 2018, cuando pese a que ya había logrado formar una mayoría para ser elegido mantuvo su voto a Lorenzetti. Altri tempi.

Sin el voto clave del ex senador cordobés, las chances de Lorenzetti quedaron sepultadas: aunque lograra convencer a la jueza Elena Highton -sobre quien tiene gran influencia pero que también hizo trascender supuestos malos tratos de su colega hace más de dos años- sólo tendría dos votos, si se votara a sí mismo.

Maqueda tampoco sintonizó nunca con el actual presidente Rosenkrantz, más por estilos personales que jurídicos. En la Corte coinciden en que esta vez optaría por Rosatti. Pero el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner -que en 2005 renunció espantado por los negociados en la obra pública y que alcanzarían a un plan de construcción de cárceles bajo su órbita- está muy enfrentado a Lorenzetti, y también es poco probable que, excepto que Rosatti logre la mayoría por su cuenta y él termine sumando su voto testimonial, el ex titular del tribunal apoye voluntariamente a su comprovinciano.

Los ojos vuelan entonces hacia Rosenkrantz, quien nunca negó hasta ahora su consentimiento a ser reelegido en la presidencia por un período más. Si Lorenzetti lo votara, y Rosatti -con quien tiene un vínculo profesional bueno- viera que no logra los tres votos necesarios para ser elegido, no sería descabellado que también apoyara la reelección de Rosenkrantz.

Pero lo más probable es que ocurra lo opuesto, y el actual presidente ceda sus posibilidades para apoyar una primera presidencia de Rosatti.

Desde que Lorenzetti fue desalojado de la titularidad del tribunal luego de nueve años, la Corte cambió su funcionamiento, y hasta para las decisiones más sencillas es necesaria una mayoría de tres votos. Este giro histórico -que aún no es debidamente comprendido desde la política y que algunos jueces del máximo tribunal omiten para sobrevender su hipotético poder si fueran elegidos presidente- limita el alcance de las peleas políticas y personales en la Corte a la dimensión de meras conspiraciones palaciegas. (Clarín)