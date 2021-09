PROYECTO TRUCHO DE CLAUDIO VIDAL PIDE “LA SEPARACIÓN” DEL BLOQUE, SABIENDO DE ANTEMANO QUE TIENE QUE NEGOCIAR CON EUGENIO QUIROGA PARA NO PERDER LOS PRIVILEGIOS LEGISLATIVOS

Tenemos en nuestro poder el Proyecto Nº 477, ingresado por el diputado José Luis Garrido a la Legislatura provincial, donde el SER de Claudio Vidal pide, en la sesión de hoy jueves, “el reconocimiento” por parte de la Cámara, del bloque del SER.

En el Artículo 1º pide: Reconocer en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados el Bloque Somos Energia para Renovar Santa Cruz (SER).

El Artículo 2º pide: Establecer la estructura pertinente del bloque partidario.

Y el Artículo 3º señala: Deberá respetarse el cupo correspondiente en cada comisión, los cuales serán informados a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados.

Algunos dirán que Claudio Vidal está dando cumplimiento a su palabra de “hacer un bloque aparte del Frente de Todos” en la Cámara de Diputados de la provincia, pero nada es como parece.

Esto que hace o trata de hacer Vidal es lo que en términos de un diputado oficialista, quien hizo un off con OPI, fue catalogado como “una payasada” y dijo expresamente “Es parecida a la payasada que se quiso hacer (José) Blassioto (ex diputado Frente Renovador), cuando quiso armar su propio bloque y pretendió sacarlo por resolución y no le dieron bola, porque esto parte de un acuerdo parlamentario, no se tiene que aprobar por una resolución de la Cámara” y agregó “Lo que pide Garrido no tiene que salir por una Resolución, sino lo tienen que negociar con el presidente de la Cámara que es Eugenio Quiroga, porque ellos piden tener la estructura de un bloque y eso es plata”.

Posteriormente, nuestra fuente explicó “Mirá, si los del SER quieren tener un bloque aparte lo puede hacer sin problemas, se separan y listo, lo que pasa es que Vidal quiere armar un bloque con estructura, es decir, quien asegurarse que les reconozcan un secretario de bloque, un pro secretario de bloque y tres o cuatro cargos auxiliares, que es lo que se estila darle a cada bloque parlamentario. Pero eso en general, no es gratis y menos con el FPV”

Proyecto Nº 477 presentado por el SER Santa Cruz

En relación con este tema nuestra fuente amplió el concepto de lo que pretende lograr Vidal en la sesión de hoy “Es decir, que el SER se quiere constituir en un bloque aparte pero dependiente de los beneficios que da la Presidencia, con lo cual está claro que este proyecto es trucho, no tiene ningún efecto legal ni vinculante con la construcción de un bloque aparte “es solo para la gilada”, remarcó la fuente de la Legislatura “Es solo a los fines de poner en la opinión pública un papel que diga que piden separase del Frente de Todos, pero no tiene valor, es electoralista. Si ellos quieren hacerlo con estructura, tienen que negociar con Quiroga y dependerá del presidente si les otorga esa concesión o les dice que no”, admitió la fuente, aportando un dato más “Te imaginás que si Quiroga realmente sabe que van a ser una “oposición” en las sesiones, nunca les va a dar bola. Los kirchneristas no favorecen a nadie que consideren opositor. Nosotros en la sesión se lo vamos a tirar abajo, porque no corresponde; además ponele que lo tratemos, necesita los 2/3 de la Cámara para ser aprobado y eso no puede ocurrir hoy”.

Entre los fundamentos del proyecto presentado por el diputado Garrido, señala “El respeto por la representación parlamentaria que fuera puesto de manifiesto a través del voto popular, es el fundamento más importante para solicitar al resto de nuestros pares el reconociendo de un bloque propio Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER) en esta legislatura”.

Y en cuanto a los argumentos que mueven al SER a pedir la separación, expresa “Como todos sabemos las diferencias que son claras y manifiesta del partido político del cual somos parte, con la actual gestión de gobierno, entendiendo que el frente de todos no logro conformarse como un espacio de integración política donde sean escuchas y respetadas las opiniones y menos aún sin poder ser parte de las discusiones políticas que el estado necesita”.

Separado no quiere decir “independientes”

Finalmente consultamos a nuestra fuente legislativa, respecto de la aplicación práctica de esta “separación” que impulsa el SER en la Cámara y nos dijo “El tema no es separarse sino votar en disidencia con nuestro bloque y eso no va a pasar. Podrá haber algunos proyectos (si logran separarse) que presenten para marcar esa diferencia, pero nada más. Yo personalmente creo que hay un acuerdo (que no me consta) para aparecer separado pero siempre acompañando los proyectos que envíe el gobierno. Eso está claro y a nosotros nos favorece como oficialismo” y afirmó “ Que el SER vaya juntos o separados no es el problema, el punto es cómo van a votar los proyectos que mande Alicia y el Frente de Todos en conjunto y si la Presidencia le da la estructura, es porque la separación del bloque es figurada. Yo te aseguro que si sos opositor, Quiroga no te da ni un peso para que funciones, como le pasó a Blasiotto”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)