EL SEÑUELO DEL “SER” ESTÁ TIRADO EN LA CAMPAÑA. AHORA LES RESTA DECIR QUE ELLOS PIDIERON LA SEPARACIÓN Y SI NO SE LA DAN ES UN PROBLEMA DEL KIRCHNERISMO. UNA FALSA PREMISA ELECTORALISTA

(Por Rubén Lasagno) – Ayer horas antes que se iniciara la 12º sesión de la Cámara de Diputados, publicamos en exclusiva el contenido de un proyecto Nº 477 ingresado por el SER de Claudio Vidal, donde pedía “la separación con estructura” de su partido del bloque oficialista. Lo analizamos y hoy vemos que se cumplió todo lo dicho paso a paso.

Con anticipación dijimos lo que iba a ocurrir. Necesitaba los 2/3 que no iba a obtener (no lo obtuvo a pesar que la oposición votó con ellos) y en ese caso el propio oficialismo lo pasaría a Comisión, de donde nunca saldrá; esto también sucedió.

Pero lo que no dice el SER y lo apuntamos con precisión ayer a través de nuestra fuentes en Diputados, es que para lograr la “separación” de bloque cómo Vidal quiere (con estructura, es decir con fondos para un Secretario un pro secretario y cuatro empleados, como mínimo) el titular del SER debe negociar con el presidente de la Cámara Eugenio Quiroga y eso no pasó.

Es decir, y como lo expresamos en el análisis cuando nuestra fuente catalogó al proyecto como “payasada”, Vidal y sus diputados sabían con precisión que ese proyecto ayer no pasaría, pero lo ingresaron igualmente para tener hoy el argumento de que ellos quieren “separase” y están siguiendo “las vías legales”, cuando en realidad si quisieran realmente separarse del oficialismo, rompen con el kirchnerismo y hacen un bloque aparte, porque están debidamente autorizados a hacerlo sin tantas vueltas ni concensos.

Es decir, a partir de hoy cuando el petrolero salga a dar explicaciones de que en realidad ellos ya pidieron la separación y están a la espera de lo que resuelva las comisiones en la Cámara, estará mintiendo (una vez mas) y tirando un anzuelo al electorado para poner la responsabilidad de autorizar o no en los diputados del oficialismo, aunque sabe que eso nunca ocurrirá. Lo único que vale es el posible acuerdo que haga con Quiroga y nuestras fuentes aseguraron que eso está muy lejos de suceder.

¿Yo señor, no señor…?

Sin la presencia del Presidente del Bloque, el diputado Matías Mazú (FPV), no se pudo conocer la postura del líder de la bancada oficialista en el recinto, respecto del pedido de separación que ingresó ayer por parte del SER.

Claudio Garrido (SER) pretendía ayer que el parlamento reconozca la formación de un nuevo bloque parlamentario; “Este proyecto lo veníamos madurando hace tiempo” argumentó Garrido para quien la “falta de presencia de ministros y de debate en el bloque del Frente de Todos” los impulsó a separarse del bloque oficialista.

El legislador aseguró que “funcionábamos de manera interna, pero encontramos que el Frente de Todos se convirtió en frente electoral pero no quiso ser un frente político. Tuvimos una sola reunión con la gobernadora en diciembre del año pasado. Nos saludó para finde año, pero nunca más”.

“Queríamos construir en la diferencia y pensar en políticas de Estado. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen dice el dicho, pero también decimos que uno no puede estar donde no lo quieren, no lo atienden ni lo consideran”, sostuvo.

De las palabras del diputado Garrido, queda claro que la separación del SER del bloque oficialista, nunca respondió a intereses contrapuestos por las políticas públicas que lleva adelante el gobierno con su caja de resonancia que son los diputados kirchneristas en la legislatura, los proyectos inconsultos, la aprobación de leyes contrarias a sus convicciones y a los intereses del pueblo, sino que se resume simplemente, en que el gobierno no los tiene en cuenta, no son llamados para consultarlos. Eso reduce considerablemente los motivos del pedido de alejamiento: no es porque están en desacuerdo de cómo el krichnerismo gobierna básicamente, sino, que no los llaman para participar.

Dicho esto, la frase de Garrido “El que se va sin que lo echen, vuelve sin que los llamen”, es bastante desubicada. Esa frase bien la podría haber dicho uno de los diputados oficialistas en el recinto y no el propio interesado del SER, que es quien pide la separación del bloque.

En todo caso ellos son lo que piden irse sin que alguien los eche y (se entiende por los dichos de Garrido) serían ellos quienes volverían sin que los llamen, como está ocurriendo ahora con este Proyecto de Resolución sin destino que puso el SER para que sea aprobado, sabiendo de antemano que nunca verá la luz.

El proyecto sólo contó con 8 votos y se giró a comisiones para su tratamiento. Allí dormirá el sueño de los justos.

Lea también. PROYECTO TRUCHO DE CLAUDIO VIDAL PIDE “LA SEPARACIÓN” DEL BLOQUE, SABIENDO DE ANTEMANO QUE TIENE QUE NEGOCIAR CON EUGENIO QUIROGA PARA NO PERDER LOS PRIVILEGIOS LEGISLATIVOS

Y ahora el relato

Vidal, sus diputados y el SER en general, saben que ese proyecto no prosperará y su partido seguirá dentro del Frente de Todos, pero le servirá para el relato político en el cual él les dirá a la gente que pidieron irse porque no concuerdan, porque “son distintos”.

Esto le servirá como “chapa” en la campaña a las elecciones de noviembre para venderse “por fuera del kircherismo”, cuando es una total falacia; siguen adentro y más que nunca junto al bloque oficialista con quienes votan todo a mano alzada.

Vidal responderá a quien le pregunte que ellos hicieron la presentación y que esperan la respuesta. La respuesta nunca llegará y ellos arribarán a las elecciones unidos al kirchnerismo y aunque en la urna parezca que lo parten, en la acción legislativa, acá o en el Congreso nacional, seguirán unidos y votando en conjunto.

Ahora bien, Vidal tiene una herramienta para que sus palabras comiencen a tener algún viso de realidad y es separarse de facto del bloque oficialista.

Romper, salirse en la próxima sesión del bloque kirchnerista en contra de la opinión de sus compañeros del FDT. Pero eso no ocurrirá por dos cosas. Primero porque Vidal quiere separarse con acuerdo parlamentario, para no perder plata con la estructura funcional de la Cámara; y eso debe negociarlo con Eugenio Quiroga y segundo porque Vidal quiere tensar la cuerda pero no tanto que se rompa, especialmente no ya por la elección de noviembre que si mantiene los números conocidos, le dan opciones a ingresar, sino por las elecciones del 2023, donde solo no puede ganar aunque rompa al FPV quien con estructura política y algún candidato fuerte, lo puede superar en las elecciones de gobernador.

La ecuación es simple; de mantener los porcentajes de las PASO y suponiendo que haya más paridad en el voto con la oposición. El FPV por un lado y el SER por el otro, separados, pierden y unidos probablemente ganen por amplio margen.

Por eso Vidal no rompe lanzas con el kirchnerismo puro. Porque sabe de la simbiosis electoral que existe de cara al 2023. Es eso o quedar a la deriva entre dos fuegos, a menos claro, que la oposición real en la provincia (JxC) crea que Vidal es oposición y decida aliarse con el SER, un partido nativo kirchnerista. (Agencia OPI Santa Cruz)