El CEO de Pfizer pronosticó cuándo terminará finalmente la pandemia de coronavirus

Según publica La Nación Albert Bourla, al frente de uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, consideró que, de todas formas, habrá que convivir con nuevas variantes del virus.

El CEO y presidente de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, reveló la fecha en la que cree que será el fin de la pandemia de coronavirus.

“Dentro de un año creo que podremos volver a la vida normal”, aseguró Bourla en una entrevista al programa This Week del canal estadounidense ABC. Sin embargo, se mostró cauto y aclaró: “No creo que esto signifique que las variantes no seguirán llegando, y no creo que esto signifique que podamos vivir nuestra vida sin tener vacunas. Pero eso está por verse”.

Las predicciones del CEO son similares a las que realizó Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna -otra empresa que desarrolló, al igual que Pfizer, una vacuna contra el Covid-19-, quien en declaraciones al diario suizo Neue Zürcher Zeitung aseguró que la normalidad se reanudará “en un año”

Por su parte, Bourla consideró que para que haya un regreso a la “vida normal”, será necesario que haya vacunaciones anuales contra el virus. “El escenario más probable para mí es que, debido a que el virus se propaga por todo el mundo, seguirá habiendo nuevas variantes”, explicó.

Luego, siguió: “También tendremos vacunas que durarán al menos un año, y creo que el escenario más probable es la vacunación anual”. Sin embargo, el presidente de Pfizer añadió: “Pero no lo sabemos realmente, tenemos que esperar y ver los datos”.

La propiedad intelectual de las vacunas

Respecto de las patentes de las vacunas, el ejecutivo consideró: “La propiedad intelectual es lo que creó el próspero sector de las ciencias de la vida que estaba listo cuando llegó la pandemia”.

Para marcar su punto, Bourla siguió: “Sin eso, no estaríamos aquí para discutir, porque no tendríamos vacunas”. Asimismo, fue tajante: “Además, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos muy orgullosos. Hemos salvado millones de vidas”.

Según explicó Bourla, Pfizer vende vacunas a diferentes precios a países, según sus niveles de riqueza. En este sentido, los países en desarrollo están comprando vacunas a precio de costo de Pfizer, indicó el ejecutivo. (La Nación)