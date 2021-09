Aníbal Fernández, sobre los cambios en la Corte Suprema: “Se están autoesmerilando”

Según publica Clarín En su segunda entrevista del día, el ministro de Seguridad también negó ser vocero de Alberto Fernández. Vías de trenes y su deseo.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se metió en la polémica por la elección de autoridades en la Corte Suprema en la que se eligió a Horacio Rosatti como presidente, y dijo: “Se están autoesmerilando de una forma innecesaria”.

“No debemos opinar nosotros porque es el conflicto propio de un poder de la República”, aclaró mientras ahondaba en lo contrario, en una entrevista por Radio Nacional, desde donde le consultaban por la carta de Ricardo Lorenzetti sobre dicha elección.

Sin quiebre de continuidad, Fernández cuestionó que tres jueces puedan decidir sobre si una ley es constitucional o no, luego de todo el trabajo legislativo que implica para llegar a ello. “Hay que resolverlo”, determinó.

Y siguió. “Cómo le van a encontrar la vuelta para salir de esa situación… porque se están autoesmerilando de una forma innecesaria”. “No hay forma que se resuelva de otra manera”, insistió.

“¿Quién lo va a resolver?, ¿El Presidente?, ¿Lo va a hacer el Congreso? No tienen nada que hacer ahí. Entonces, volvemos a lo mismo: ojalá encontraran el cauce los propios actores que son los que forman parte de este tema para resolver por la vía que corresponda”, definió.

Luego criticó los manejos de la Corte desde sus decisiones. “Utilizó el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para decir que no se avocaba a una causa que era precisamente la que se ponía en cuestionamiento la actitud de un ex vicepresidente”, dijo en relación a la condena de Amado Boudou que refrendó la Corte.

Con esa metodología, el tribunal dejó firme la sentencia contra Boudou por la corrupción en Ciccone, lo que crispó en su momento a Cristina Kirchner, que vio lawfare en ese fallo y traspoló las consecuencias del mismo a su frente judicial abierto, según expresó en una carta.

“Podía haber tenido un gesto con el Poder Ejecutivo, no con Boudou, con el Ejecutivo. Me parece que esas cosas las tienen que resolver de la mejor manera para el bien de la República”, repitió Aníbal F.

Aníbal F.: “No soy el vocero de nadie”

Sin considerar su raid y peso mediático, el ministro negó ser vocero del gobierno de Alberto Fernández, conclusión surgida de su propia actividad frente a los micrófonos: habló 12 veces en sus primeros tres días en el cargo, dos al menos este lunes, y suele pasar revista sobre temas ajenos a su cartera, como esta vez sobre la Corte Suprema.

“Yo soy el ministro de Seguridad. Lo que no voy a dejar de hacer es hacer conocer la tarea que hacen todos los hombres y mujeres que trabajan en la seguridad, que velan todos los días por la vida, los bienes, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”, respondió al respecto.

“Hay que hacerlo conocer y también cuáles son los gestos y trabajos que nosotros estamos proyectando, para cuidar de la mejor manera de la sociedad”, definió.

Y dijo que hay que prestar atención a “las cosas duras que pasan”, como el caso de Rosario, y que en ese sentido tomarán “decisiones un poquito más profundas”.

“Mañana las anunciaremos. Eso nos va a permitir a nosotros tener otra característica. Yo no soy vocero de nadie”, insistió sobre su rol ambiguo.

Su “récord” y un deseo: “Quien salga a la mañana a trabajar pueda volver”

Luego dejó clara su postura respecto de los cortes de vías. “No se va a permitir el tema de las vías. Se dará un plazo prudencial para que se resuelva y si no se resuelve practicaremos la intervención de forma tal de que se sepa que no podemos correr el riesgo”, dijo Fernández.

En ese sentido, se refirió a la seguridad de los manifestantes y de los miembros de las fuerzas. “Tienen todo el derecho del mundo de reclamar y nosotros no nos metemos en eso, que la Constitución dice que tienen derecho a hacerlo, pero no en las vías, donde alguien puede terminar electrocutado y cómo lo resolvemos después”, declaró.

“Nuestra posición es la que le estamos contando desde el primer momento: no vamos a pegarle a nadie. Yo me fui, después de cinco años, sin un herido y sin un muerto y no pienso perder ese récord”, se elogió.

“Porque se puede hacer hablando, montones de cosas ordenada y criteriosamente y que ellos puedan ejercer su derecho”, continuó.

Pero hizo la salvedad que, en el caso de los cortes de vías, se pone en riesgo la vida y, que, además afecta a “todos los que tienen que viajar a sus casas que vienen fundidos, y se tienen que comer semejante garrón”.

Respecto de la inseguridad en el conurbano bonaerense, también la pegó al tema de Rosario, siendo sus dos prioridades de gestión.

“Está la gente de Gendarmería trabajando y van a citarlo a Sergio Berni, con quien me reuní y con quien hemos charlado mucho, y nos pusimos de acuerdo en lo que queremos para ir encontrándole el formato a la solución que tenemos que encontrarle a ese tema”, contó.

Y concluyó con una definición: “Nuestro objetivo es que quien sale a la mañana a trabajar pueda volver a la tarde o a la noche, de trabajar, en las mismas condiciones, solo que cansado pero sin preocupaciones”. (Clarín)