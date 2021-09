Cambia la estrategia del Gobierno: menos discursos de Alberto Fernández y protagonismo para los nuevos funcionarios

Según publica Clarín Hace una semana que el Presidente no habla en público tras un acto en José C. Paz. Intenta recomponer su imagen con encuentros cerrados.

Federico Mayol

Alberto Fernández no habla desde hace seis días.

Su última aparición en un acto político como protagonista fue el pasado miércoles, en José C. Paz, bisagra por múltiples motivos: desde esa vez no volvió a dar un discurso público, el evento marcó el regreso de la liturgia peronista en el Gran Buenos Aires y fue el reencuentro del Presidente con varios de los principales socios del Frente de Todos en el mismo distrito que había visitado una semana atrás apenas se enteró de la renuncia en masa de los ministros y secretarios de Estado que responden a Cristina Kirchner, encabezados por Eduardo “Wado” de Pedro.

Por ahora, no hay nada que indique que Fernández cambie de estrategia. Al contrario. Sus colaboradores festejan el nuevo rol que estrenó con el cambio obligado de funcionarios y la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete tras la debacle electoral del domingo 12.

Este lunes, el Presidente cerró su tarde con un encuentro reducido en una asamblea de trabajadores aeronáuticos que no se replicó por los canales oficiales.

Una nueva modalidad en la agenda presidencial que el mandatario inauguró el viernes en Pilar, en el encuentro cerrado que mantuvo con jubilados, y el sábado en Avellaneda, en una recorrida con comerciantes junto al ministro Jorge Ferraresi.

El Presidente, explican fuentes oficiales, busca recomponer su imagen, una tarea titánica tras la devaluación de su investidura que el propio Fernández se autoinfligió con una sucesión de yerros que alcanzó su pico máximo con la filtración del festejo de cumpleaños de la Primera Dama en Olivos, en pleno aislamiento estricto, el año pasado.

Desde ese episodio, que horadó al Frente de Todos en general y al Presidente en particular, un par de semanas antes de las elecciones primarias, la tensión puertas adentro de la coalición de gobierno aumentó drásticamente. Empeoró con la derrota. Y se agudizó con la carta pública de Cristina Kirchner que obligó a Fernández a correr a Santiago Cafiero y a cambiar a media docena de ministros. Después de eso, se recluyó.

Los cambios incluyeron de hecho la salida de Juan Pablo Biondi, su estrecho y leal jefe de comunicación que dejó su cargo después de meses de cuestionamientos del kirchnerismo y de que la ex Presidente lo acusara, sin eufemismos, de operar en su contra.

Biondi era uno de los colaboradores que, junto a Julio Vitobello, más tiempo pasaba junto al jefe de Estado.

En la última semana, el jefe de Estado no dio entrevistas ni encabezó algunos de los anuncios del paquete de medidas que el Gobierno prevé desplegar hasta las elecciones de noviembre para tratar de suavizar la derrota. Este lunes, por ejemplo, no estuvo en la apertura del paso terrestre más importante, en Puerto Iguazú. Lo hizo el ministro del Interior, con el que el mandatario aún no terminó de limar asperezas.

Fernández, por caso, no dijo públicamente nada sobre el aumento del mínimo no imponible de Ganancias, sobre la implementación del programa Previaje para jubilados o el blanqueo para personal doméstico, anunciado este lunes.

Dejó ese lugar para los ministros del área y para que capitalice su nueva función el ex gobernador tucumano, que a una semana de su jura todavía sobresale por su hiperactividad.

Esta semana, por ejemplo, será el turno de Julián Domínguez, el flamante ministro de Agricultura que pretende torcer el vínculo con el campo: este martes tiene previsto recibir a la mesa de enlace y el jueves hará lo propio con el Consejo Agroindustrial Argentino.

En paralelo, la candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, también viene con un bajísimo perfil tras la derrota electoral en las PASO.

El Presidente tampoco dijo ni una sola palabra sobre el recambio de autoridades en la Corte Suprema, a pesar de que concentró buena parte de su atención el pasado jueves.

La relación entre Fernández y Horacio Rosatti, el nuevo presidente de la Corte, es pésima. El jefe de Estado prefería para ese lugar a Ricardo Lorenzetti. No habló del tema, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir la acordada que ungió al ex ministro de Justicia. En especial, a través de Elena Highton de Nolasco.

No le alcanzó. Desde ese jueves mastica bronca en privado. En público, en línea con su nueva estrategia de comunicación política, mantiene silencio. Les conviene a todos.