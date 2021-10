EL CINISMO DE ATE RÍO TURBIO. AHORA SE ACUERDAN DE LOS 417 DESPEDIDOS POR ANÍBAL Y CUANDO LOS ECHÓ, ATE APOYÓ, DENUNCIÓ, PIDIÓ LA DESAFECTACIÓN ANTE LA JUSTICIA Y APROBÓ LA MEDIDA

En una nota que publicó ayer el diario La Nación, sobre una entrevista al Secretario Gremial de ATE Río Turbio José Saravia, quedó expresado el cinismo, la doble moral y la dualidad política que tiene el otrora gremio que defendía a los estatales, tras quedar expresado en los dichos del sindicalista, una contradictoria y falaz expresión sobre lo sucedido en YCRT, cuando Aníbal Fernández echó de un plumazo a 417 trabajadores, aludiendo que habían ingresado ilegalmente a la empresa, cuando los “usos y costumbres” determinan que los interventores han dejado grupos de trabajadores nombrados “ad referendum” y en ningún caso habían sido dejados cesantes en YCRT, como ocurrió en el 2020.

La nota de La Nación haciendo referencia a los dichos de Saravia señala “Cuando vino Aníbal Fernández dijo que en 100 días iba a cambiar el yacimiento. Nosotros le planteamos como cambiar una empresa con los mismos pilares. Nosotros pensamos que iba a sacar a los gerentes que dejó la gestión de (Omar) Zeidán, pero en lugar de sacarlos confirmó a todos. A la semana de llegar despidió a 417 mineros, diciendo que son todos de la gestión de Zeidan, pero ahí había gente que había metido el peronismo, el kirchnerismo, todos meten gente al yacimiento, y lo cierto es que dejaron a 417 personas en la calle”.

Las mentiras que desnudan nuestros archivos

Hay dos cosas fundamentales a destacar: uno, que el delegado gremial de ATE tenga amnesia selectiva y olvide cuál fue el comportamiento vergonzoso del sindicato cuando Aníbal Fernández echó a los 417 trabajadores de YCRT y en segundo lugar que desde el diario no lo hayan contrastado con los antecedentes previos, poniéndolo a Saravia como una víctima del anterior Interventor, cuando en realidad ATE fue colaboracionista del interventor y motorizó las gestiones para que echaran a esa gente de la empresa, inclusive antes de que Fernández firmara el cese de la actividad de tantos compañeros, que desde hace dos años, quedaron en la calle.

En la entrevista de La Nación, aparece por primera vez en boca de Saravia el reconocimiento de que entre el grupo de echados por el interventor, había gente de la gestión de Zeidán, pero también gente ingresada por el peronismo y el kirchnerismo.

Esta afirmación del dirigente gremial, agrava mucho más aún la acción deleznable de ATE en ese momento y para que el lector recuerde lo ocurrido, OPI va a recurrir a su archivo reciente para saber cuál fue el mecanismo artero, anti obrero, deleznable y anti sindical que usó ATE Río Turbio para producir y convalidar su accionar como coautor plenamente responsable del despido de los 417 trabajadores de YCRT.

Así produjo ATE y la Intervención, los despidos de 417 personas

En nuestra nota del 20 de febrero del 2020 que titulamos “Alberto Fernández echó a través de Aníbal Fernández a 423 trabajadores de YCRT a pedido de Olga Reinoso de ATE”, le contamos cómo fue el proceso de los despidos.

A partir de allí, nuestro artículo, debidamente documentado, fue dividido en lo que consideramos cuál había sido el mecanismo para echar a la gente de YCRT “en tres pasos”. A partir de allí, nos referimos a tres acontecimientos claves que operaron alrededor del despido brutal de 417 compañeros que estaban en YCRT junto con la gente de ATE en ese momento y que, además, fueron cesanteados ilegalmente, pues regía un Decreto presidencial que prohibía los despidos en pandemia. Esto tampoco lo advirtió Saravia, en ese momento.

Primer paso

El 29 de noviembre de 2019, a través de documentación a la que OPI tuvo acceso, consta que el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de Omar Zeidán, entonces Interventor de YCRT, emitió un Decreto donde se generó el pase a planta permanente de la empresa a 417 trabajadores a partir del 01 de diciembre de 2019 (Res “A” I – YCRT 95/219), quienes venían cumpliendo bajo la modalidad de “Contrato a plazo fijo”, encuadrándolo en el Dec 1.034/02 en su Art 4º y modificaciones por Dec 1.277/03 donde constan las funciones y potestades del Interventor y lo dispuesto en el Dec 257/16 del 26 de enero de 2016.

En el documento, publicado por OPI, constan cada uno de los trabajadores datos personales, función, Categoría y dependencia donde se desempeñan.

Segundo paso

El 29 de noviembre de 2019 ATE Santa Cruz con la firma de la Secretaria General Olga Reinoso con el patrocinio del abogado Enrique Adolfo Pappa presentó ante el Juzgado Federal un escrito de 12 folios donde interpuso una medida cautelar contra el Estado Nacional e YCRT en particular para que la justicia declare nula la “De Nulidad absoluta” la resolución “A” I – YCRT 95/219 con el pase a planta de los 417 trabajadores.

En el núcleo de la argumentación, ATE encuentra el acto “contrario a la mínima razonabilidad y racionalidad” al pretender la incorporación de 358 trabajadores, “mediante su contratación en forma intempestiva e injustificada” agregando textualmente que son “Trabajadores que no cumplen con los requisitos convencionales para vacantes y reemplazos como son las condiciones de residencia, idoneidad y capacitaciones, condiciones totalmente omitidas por la empresa” señalando además “Pretenden convalidar una situación de hecho como es la contratación sin acto administrativo alguno que lo avale y por supuesto, sin justificación”.

Una cuestión semántica hace caer a ATE en la mayor contradicción de su accionar como sindicato, al referirse como “trabajadores” a los mismos que impugna judicialmente. Si un gremio califica de “trabajador” a una persona que desempeña tareas en YCRT, resulta contradictorio y anti natural que como entidad con obligación de luchar por los trabajadores, solicita su despido.

Esto deja perfectamente en claro que el accionar de ATE es plenamente político (no gremial) y la interposición del recurso ante la justicia federal, es el paso previo a lo que cierra en el siguiente punto.

Tercer paso

Nombrado Aníbal Fernández Interventor de YCRT, se apersonó en Río Turbio con el propósito de “tomar conocimiento de la situación” pero con fuerte asesoramiento del principal ideólogo y aportador de información local: Matías Mazú, a quien se sumó el actual Secretario General de ATE Río Turbio Walter Ramos quienes acompañaron a Fernández en todas y cada una de las reuniones y recorridas realizadas, del nuevo interventor quien vino a tomar decisiones.

La primera medida de Aníbal Fernández fue anular el pase a planta de más de 417 trabajadores y en una clara intencionalidad por dejar claro que “no es una decisión política”, como resulta de analizar la medida, el nuevo Interventor en su resolución dejó claramente asentado que, para tomar esa decisión, se apoyó en la presentación realizada ante la justicia por Olga Reinoso como Secretaria General de ATE, razón que utiliza para proceder al despido de los trabajadores de la cuenca.

La primera vez

En ese informe decíamos con asombro, para cerrar la nota: “Es la primera vez en la historia de Santa Cruz, de YCRT (obviamente) y del país que un gobierno que se dice “Peronista” echa más de 420 trabajadores de un plumazo. Es la primera vez, también, que un gremio (ATE) a través de su Secretario General, interpone una medida cautelar para impedir el ingreso de personas a una unidad de trabajo (lo normal es que los gremios alienten dicha acción). Y que el gobierno de Alberto Fernández se constituya en el primer gobierno peronista en producir un despido masivo de trabajadores de una empresa estatal, también es un record.

Esta acción en YCRT contradice el propìo mensaje del presidente cuando en su slogan de campaña sostenía que la opción kirchnerista en las elecciones era “Para cuidar tu trabajo”. Aníbal, por su parte les dijo a los trabajadores en YCRT hace una semana atrás que “tenía las competencias“, “que no venía a hacer terrorismo” ni a “despedir gente“.

¿Y dónde estaba Saravia?

A la vista de los dichos de José Saravia en el diario La Nación, cabe preguntarse ¿Dónde estaba el secretario gremial de ATE cuando la señora Olga Reinoso interponía un Amparo en la justicia para impedir que 400 trabajadores permanecieran en sus puestos de trabajo?

¿Acaso desconoce el señor Saravia que gracias a los buenos oficios de la titular de ATE y CTA ante la justicia, el interventor de ese momento, Aníbal Fernández fundamentó su medida, apoyándose en la argumentación de ATE en la medida legal invocada?

Cinismo, oportunismo y falta a la verdad

Las declaraciones del Secretario Gremial de ATE poniendo a su organización en calidad de víctima, cuando en realidad fueron los victimarios, habla claramente de una argumentación cínica, estrafalaria, que falta a la verdad y pretende venderle a la opinión pública, una versión absolutamente diferente de lo que realmente ocurrió en Río Turbio, primero con el apoyo incondicional de ATE al Frente para la Victoria, para que llegara al poder y en ese tránsito, no le tembló el pulso al gremio para dejar huérfanos de apoyo sindical, a 417 compañeros, a los cuales no solo no apoyó ni defendió, como le correspondería hacer a un sindicato que se precie de tal, sino que fue el responsable intelectual del despido operado por Aníbal, quien solo firmó la medida, pero la idea primigenia, la génesis de esos despidos nació desde el directorio de ATE, cuando Reinoso pidió ante la Justicia, que no se avalara la relación de dependencia de 417 compañeros, que días después se quedaron sin trabajo en la cuenca.

Hacer memoria, respetar la historia y ser consecuente con el objeto de destapar las mentiras y a los mentirosos, es parte del objetivo en que nuestro periodismo está comprometido. (Agencia OPI Santa Cruz)