JAVIER BELLONI, EL OTRO FENÓMENO K QUE COMO VIDAL, SIMULA ESTAR CONTRA LAS POLÍTICAS DE ALICIA KIRCHNER Y LE HACE EL SOPORTE POLÍTICO AL FRENTE PARA LA VICTORIA

Apoyo en el Calafate al candidato de Alicia Kirchner encabezado por Javier Belloni – Foto Municipalidad de El calafate

(Por: Rubén Lasagno) – El Intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto con el petrolero Claudio Vidal, fueron los soportes indispensables que tuvo Alicia Kirchner, para renovar su mandato en la gobernación en las elecciones del 2019. Es decir, gracias a ellos dos, la gobernadora tuvo cuatro años más de gestión.

Después de terminado el escrutinio, Belloni se enojó porque dijo que le robaron votos, pero lejos de denunciar ante la Justicia, enrolló el fastidio, frunció la nariz y le puso buena cara al mal tiempo, porque su pertenencia al círculo del poder provincial lo potencia como un posible candidato del oficialismo en Santa Cruz de cara al 2023. Sin embargo, alguna voz esotérica le dio un máximo consejo al intendente y le dijo “todavía no es tu tiempo, Javier; esperá”.

Belloni es un “perokirchnerista”, un neologismo indicador de la simbiosis dialéctica que muestra un peronista en el discurso y un kirchnerista nato en la práctica política.

Pero el intendente de El Calafate no puede sortear el dilema existencial que le presenta la política provincial y lo pone en crisis, cuando debe decidir qué rumbo tomar y choca con la paradoja: si rompe con el kirchnerismo no llega a gobernador, si va como kirchnerista, lo puede arrastrar el desgaste, que a ritmo super rápido, tiene el Frente Para la Victoria en la provincia y el país y amenaza “meterlo en la bolsa” de los candidatos devaluados y por ende, sufrir las consecuencias en las urnas.

Si dice que es peronista, pero hace cosas de kirchneristas, el camino a recorrer es muy corto y los plazos son muy largos; el 2023 está aún más de 24 meses. El ejemplo más relevante del doble discurso y sus consecuencias electorales, lo tiene visibilizado en Daniel Peralta, sus maniobras de ida y vuelta, le concedieron magros 11.004 votos, un 6,87%, en las elecciones del 2019.

Pero en el 2015, cuando Peralta fue con Santa Cruz Somos Todos, pero por dentro del FPV (Alicia Kirchner/ Pablo González), acompañado por Francisco Venturelli, el ex gobernador obtuvo 32.48%. Esto demuestra la importancia del “aparato” y especialmente los fondos públicos. Si se va del kirchnerismo, también pierde votos, a la vez que le resta al oficialismo.

Quiere decir que el aparato K es indispensable para ganar. Ir por afuera y solo, no le alcanza a nadie. Por eso es que Claudio Vidal no rompe definitivamente con el kirchnerismo: sabe que lo puede dividir e inclusive quitarle votos que le impida ganar en el 2023, pero la guerra es pírrica, pues tampoco Vidal y/o Belloni y/o Peralta, pueden ganar solos; a menos, claro, que los tres se asocien electoralmente, pero eso difícilmente ocurra porque Javier Belloni sabe que su aventura gubernamental va a ir por dentro del Frente para la Victoria, inexorablemente, porque ya le fue asignado ese papel por la viuda y su hijo, como reserva electoral para la próxima gobernación y la continuidad del FPV en el poder provincial. Cualquier aventura distinta que intente, es probable que haga que la oposición les gane en las urnas a pesar de la Ley de lemas.

Jefe de campaña K

En la reciente campaña con vista a las PASO, Javier Belloni recibió en su localidad a la fórmula oficialista (FDT) de Gustavo González y Moira Sancho. Pero su participación no se limitó a ser un inadvertido anfitrión; al contrario, Belloni se transformó en un jefe de campaña territorial del candidato del FPV y tal vez como una demostración de fuerza movilizadora, convocó a una marcha de apoyo al candidato en El Calafate logrando un nutrido grupo de vecinos que lo acompañaron por las calles, marcha que encabezó el propio intendente.

“Hoy acá en El Calafate está lleno de mística, gente que va a caminar con vos Kaky y que lo hace convencida. Convencida de que este proyecto nacional y popular es el mejor proyecto que pueden tener los argentinos. Por eso les digo ¡No bajemos los brazos!” dijo Belloni a unos 1.500 vecinos que salieron a la calle en El Calafate acompañando a González.

¿Cómo volver de lo dicho?

Si después de todo lo que dijo e hizo recientemente el intendente Belloni como jefe de campaña K, pretende imponer un discurso por fuera del kirchnerismo puro y aún contrariando la gestión de la gobernadora, una de los artífices del Frente Para la Victoria, va a caer en una inexplicable contradicción dialéctica que lo va a poner al mismo nivel de Peralta, cuando decía una cosa y hacía otra o la de Claudio Vidal que se vende como “peronista”, dispara críticas light contra el gobierno, pero en la Cámara vota todo a mano alzada con el bloque de Mazú.

Por lo tanto, la figura de Javier Belloni ha mostrado que no está separada del proyecto K y por el contrario, lo cimienta, apoya e impulsa, a pesar del desastre al que nos ha llevado el proyecto Nac&Pop de Cristina y Alicia, él los considera “el mejor proyecto que puedan tener los argentinos”, aún cuando ese “proyecto” implique una pobreza del casi 60%, una depreciación de la moneda a niveles históricos, una inflación cercana a la hiper de hace muchos años, una economía cerrada y autodestructiva, el cierre de la Argentina al mundo, al desindustrialización, la estatización a como dé lugar, un manejo horrible de la pandemia con 120 mil muertos a cuesta, una corrupción galopante que implica desde el robo de vacunas, pasando por el robo de fondos en cada proyecto de inversión de ambos gobiernos, hasta el negocio desvergonzado con la compra de vacunas Covid, la vulneración a las leyes restrictivas que el propio Alerto firmaba a la mañana e incumplía a la noche en las bacanales de Olivos, solo por mencionar unos pocos ejemplos que defiende Javier Belloni con su alineamiento político explícito. El problema para la ciudadanía es que los medios provinciales callan este análisis y entonces todo parece ser lo que en realidad no es y se cimienta una nueva mentira.

El acompañamiento e impulso al candidato Gustavo González, lo colocó a Belloni como jefe de campaña, un rol que hasta el momento nunca había asumido, si recordamos el enojo del intendente en el 2015 cuando se disgustó con la Cámpora cuando entelaron Calafate con la campaña de Bull y Bezi y mandó a los municipales a arrancar los carteles. En estas PASO 2021, Belloni asumió el papel secundario de telonero de un candidato de Alicia Kirchner.

En El Calafate hay quienes dicen que el intendente “hizo una demostración de fuerza” de movilización propia, pero también hay quienes aseguran que “los naranjitas” son muchos menos que en elecciones anteriores, ante el crecimiento de la oposición en esa localidad, la cual otorga otras opciones alternativas, inclusive para elecciones de intendente en las elecciones del 2023, sobre las cuales Belloni ya trabaja en su propio “candidato”, aseguran las fuentes de la villa turística.

Apoyo político Belloni. FDT

“Para el calafatense, una cosa es pensar en Belloni como fuerza propia, como por ahí dejó entrever y otra es considerarlo al intendente como parte del mismo kirchnerismo que viene desde hace 30 años. Y cada vez menos gente del pueblo cree que si Belloni es gobernador, va a favorecer a Calafate como muchos creen. Por eso y por seguir dentro del proyecto , es que en esta localidad se ha dividido el voto, aunque en las PASO González retuvo un 50% por apoyo explícito del intendente local”, dijo a OPI una fuente muy prestigiosa del ámbito empresario de El Calafate.

Concluyendo: será muy difícil que de cara al 2023, el intendente Javier Belloni logre trabajar su candidatura escindida del gobierno provincial y mucho menos del nacional, al que reconoce “como la mejor opción” para los argentinos.

Lo que puede pasar, en todo caso, es que Belloni sea víctima de su propia contradicción discursiva, diciendo lo que la gente quiere escuchar y haciendo lo que CFK y Máximo, le ordenen hacer.

Lamentablemente para él, su falta de sinceridad y definición, podrá servirle para capitalizar el voto en su coto de caza electoral, El calafate, pero si aspira a ser gobernador deberá contar con mucho más que el conocimiento del electorado local y eso solo se consigue con un proyecto electoral-integral un aparato fuerte y bien financiado y una independencia de los actos del partido gobernante, plenamente probados como fracaso sistemático del kirchnerismo en Santa Cruz, en los últimos 30 años.

A todo esto hay que sumarle que hasta el 2019 en Santa Cruz la oposición no era tan fuerte como en esta oportunidad donde el hartazgo de la gente, incluyendo muchos peronistas santacruceños, ha desviado su voto a candidatos de la UCR y/o JxC, tal vez desconocidos, pero con la firme finalidad de forzar un cambio de paradigma.

No ver esto, es atarse una roca en los pies y saltar al mar. Y manifestarse como telonero de un candidato a diputado nacional del FPV, no habla bien de quien se asume como próximo candidato a gobernador, pues no le permite diferenciarse como un actor genuino e independiente, sino ser una pieza más del armado K, cada vez más resistido en Santa Cruz y en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)