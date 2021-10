Graciela Ocaña alertó por la falta de evidencia científica para vacunar a menores con la Sinopharm

Según publica Clarín Cuestionó el anuncio de la ministra Carla Vizzotti y la decisión del gobernador Axel Kicillof. Dijo que hay que escuchar a los expertos para resolver si se aplica la vacuna china contra el coronavirus a niños de 3 a 11 años.

Graciela Ocaña cuestionó el anuncio de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la decisión del gobernador Axel Kicillof para vacunar contra el coronavirus a niños de 3 a 11 años con la Sinopharm, y dijo que hay que “escuchar a los expertos”.

La exministra de Salud y diputada de Juntos por el Cambio destacó la falta de evidencia científica para esa autorización, tal como señalaron el especialista en infectología pediátrica, Roberto Debbag, y la Sociedad Argentina de Pediatría, que alertaron sobre la falta de datos en la aprobación de ANMAT y en los resultados de la Fase III de esa vacuna china en niños.

“Es importante saber cuál es la base que tomó ANMAT para autorizar esta vacuna, porque la Organización Mundial de la Salud no estaría aconsejándola para menores de 18 años, ya que tendría una Fase 1 y una Fase 2, pero no se conoce que haya tenido un estudio de Fase 3 con conclusiones publicadas”, dijo Ocaña en declaraciones a Radio Rivadavia. Y agregó: “También queremos saber si ha intervenido la Comisión Nacional de Inmunizaciones”.

Ocaña integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, adonde dijo que quiere que se convoque a la ministra Vizzotti y a los expertos. “porque nos parece que tiene que ser sumamente clara esta autorización” para vacunar a menores con la Sinopharm. “En algunos países se decidió aplicar una menor dosis de vacunas en niños, una sola dosis en lugar de dos dosis. Por eso, es importante saber también cómo va a ser aplicada y cuál es el sustento que ha dado origen a esta autorización”, dijo Ocaña.

Tal como publicó Clarín, entre las principales organizaciones pediátricas del país existe la sensación de que el Gobierno debió haber anunciado la vacunación infantil con Sinopharm luego de consultar a los expertos.

“Tememos que el gobierno le ha imprimido a la pandemia una mirada electoralista. Estamos viendo que prácticamente ha declarado que la pandemia ya fue, cuando nosotros vemos que no es la situación que están viviendo otros países que tienen incluso mejores índices de vacunación que la Argentina”, planteó Ocaña.

Tras la recomendación de la ANMAT para usar la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Sinopharm para los niños y niñas de 3 a 11 años, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó este sábado la inscripción online para esa franja etaria.

La diputada Ocaña se propone renovar su banca y va como segunda candidata en la lista bonaerense de Juntos, que encabeza Diego Santilli. Además fue ministra de Salud, hasta el año 2009, cuando fue reemplazada por Juan Manzur, actual jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

“Cuando Manzur llegó al gobierno (en 2009), la Gripe A desapareció. Es una forma de gestionar. No es mi forma, yo creo que siempre, más en temas de salud, uno tiene que exponer la verdad y tiene que informar todo lo que suceda. Hay muchos funcionarios que hubieran preferido que yo no hubiera informado lo que pasaba con la Gripe A. Creo que ahora están haciendo ese camino. Espero que no se equivoquen, porque ya estamos cansados y nos ha costado muy caro en muchos aspectos, fundamentalmente con la pérdida de vidas”, dijo Ocaña, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y planteó los errores con los que el Gobierno está manejando “todo el tema de la pandemia del Covid, desde cuando no levantaron la cuarentena en el momento oportuno, cuando se fortaleció el sistema de salud y se enamoraron de la cuarentena eterna; pasando por la compra de vacunas con criterios ideológicos y siguiendo con todo lo que continuó después. Argentina tiene pésimos indicadores epidemiológicos en el manejo de la epidemia”, aseguró Ocaña.

“Pero no solo eso, sino también las consecuencias que nos ha traído a todos, desde lo económico pasando por lo afectivo, por lo psicológico, creo que el costo que le ha traído a la Argentina ha sido durísimo. Por eso, espero que se utilicen criterios reales para llevar adelante estas políticas, que no pueden cambiar ni ir al compás de lo electoral”, concluyó Ocaña. (Clarín)