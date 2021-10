Se cayeron WhatsApp, Facebook e Instagram

Ambas redes sociales y el servicio de mensajería más importante del mundo dejaron de funcionar a nivel mundial sin previo aviso. Ante la falla, Twitter se llenó de memes.

Desde hace unos minutos se encuentra caído el servicio de mensajería WhatsApp, uno de los más utilizados a nivel mundial. Por el momento, los usuarios no pueden enviar ni recibir mensajes.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!