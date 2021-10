La incómoda reacción de Máximo Kirchner cuando le preguntaron por sus propiedades

Según publica La Nación En una entrevista radial, el diputado se mostró sorprendido por el cuestionamiento y aclaró que su patrimonio responde a la muerte de su padre y a “la sucesión anticipada de Cristina”.

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, fue sorprendido hoy con un cuestionamiento sobre su patrimonio que lo descolocó por completo. “No entiendo bien la pregunta. Sí puedo explicar que fue todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de la sucesión anticipada de Cristina”, aclaró.

En diálogo con Radio con Vos, el diputado no escatimó en críticas hacia la oposición y al ministro de Economía, Martín Guzmán y también apuntó contra un funcionario del Fondo Monetario Internacional por “sentarse” con Horacio Rodríguez Larreta durante su gira por Estados Unidos. Sin embargo, el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados no pudo disimular su sorpresa cuando Alejandro Bercovich, conductor del programa “Pasaron cosas”, lo interpeló en vivo.

“El año pasado, cuando se votó el aporte extraordinario a las grandes fortunas, una de las cosas que me pareció destacable es que lo propusiera junto con Carlos Heller, siendo ustedes dos tipos con alto patrimonio. De hecho, vos tenés más de 200 millones dólares, de pesos, y por eso pagaste el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Ahora, yo vivo en mi casa con mi mujer, tengo además mi departamento de soltero que no vendí y un auto. Está bien, soy un laburante, no heredé, pero a veces me incomoda saber que tengo otro departamento que lo alquilo. Pero vos, ¿qué necesidad tenés de tener tantas propiedades o cómo vivís, cómo atravesás esa situación?”, cuestionó Bercovich.

Sin disimular su incomodidad Máximo replicó: “No entiendo bien la pregunta. Sí te puedo explicar que fue todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de la sucesión anticipada de Cristina. Al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente de Río Gallegos, (Néstor Kirchner) tendría 19 ó 20 propiedades en alquiler. Hoy está todo embargado e inhibido”.

Y en esa misma línea continuó: “Cuando uno está en un lugar de decisión es para quién y cómo gobierna. Incluso si te ponés a pensar uno terminó legislando por un impuesto (Impuesto a la Riqueza) por el que se veía alcanzado, cuando generalmente lo que se ve en Argentina es al revés”.

Críticas a Rodríguez Larreta

En otro tramo de la entrevista, el líder del PJ bonaerense se refirió a la gira a Estados Unidos que hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y habló sobre la reunión que el jefe de gobierno porteño mantuvo con el flamante titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, en Estados Unidos.

“Sería bueno que nos digan cómo pensaban pagar el préstamo que fue otorgado de manera inexplicable por el FMI a Macri., ¿Cómo los técnicos del Fondo firmaron que se pagaban 18 mil millones de dólares en el 2022? Sería bueno que los técnicos y quienes firmaron expliquen cómo pensaban abonar esa suma?, cuestionó enfático.

“Por ahí tenían un plan o una idea que no conocemos. El problema que hay es que Claver-Carone un hombre fundamental en el otorgamiento del préstamo -ahora en el BID- se sienta con Larreta tras las PASO. Quiero pensar que no es político o tal vez lo que quieran es obligar a elegir al pueblo argentino los gobernantes para definir sus políticas de ajuste”, lanzó el diputado oficialista.

Por otro lado, el legislador expresó su visión sobre los cambios que provocó la pandemia de coronavirus en el mundo y en la Argentina, y en ese contexto, solicitó que también los organismos unilaterales como el FMI reflexionen sobre cómo afrontar esa nueva realidad.

”No podemos dejar de analizar el impacto que ha tenido la pandemia a nivel global y en nuestro país. Si el Fondo no cambia su lógica no va a chocar con un dirigente o una fuerza política, va a chocar con la realidad. Primero está la realidad y después las cuentas”, concluyó al respecto el diputado nacional. (La Nación)