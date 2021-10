Sputnik V: ahora la OMS dice que está por “volver a retomarse” la aprobación de la vacuna

Según publica Clarín Según aseguró la directora de Acceso, están ahora negociando aspectos jurídicos. El fin de semana, Rusia había dicho que ya no había barreras para el aval.

Por: Irene Hartmann

“El tema está por volver a retomarse”, aseguró Mariângela Simão, directora general de Acceso a los Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en alusión a la demorada autorización de la vacuna rusa Sputnik V de parte del organismo, tras una pregunta de Clarín que buscó dilucidar la suerte del 23% de la población argentina inmunizada con esas dosis que podría tener obstáculos para ingresar libremente a países que discriminen a los turistas por tipo de vacuna. Por ejemplo, Estados Unidos.

La conferencia virtual, realizada en la mañana de este jueves, estuvo encabezada por António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Contó además con la participación de los principales directores de las distintas áreas de la OMS enfocados en la pandemia de coronavirus.

Tras la pregunta de este medio, Simão se dedicó a detallar una breve “actualización sobre la vacuna del Centro Gamaleya, que es la vacuna Sputnik”. Recordó que “este año empezó el proceso de revisión, pero luego se suspendió”.

Actualmente, agregó, se están debatiendo y negociando aspectos de índole “jurídica” (que no detalló), lo que “permitirá retomar el proceso”.

Este sábado, a través de Twitter las autoridades rusas habían dicho que restaban “resolver procedimientos administrativos menores” y que se habían “eliminado todas las barreras para la autorización” de la OMS. Pero el martes, el organismo salió a aclarar que “continúa evaluando” y publicará sus decisiones cuando “la revisión haya concluido”.

Simão dijo este jueves que “hay aspectos en el tintero; por ejemplo, la información que figura en el expediente que tienen que remitirnos desde el Fondo Ruso de Inversión Directa”. Y se refirió además a las “inspecciones” en materia de infraestructura, que aún deben resolverse. Pero el mensaje, de tono claramente auspicioso, finalizó con la reiteración de que “el tema está por volver a retomarse”.

Otro de los directores de la OMS, Bruce Aylward, el principal asesor de Adhanom Ghebreyesus (a la cabeza de la OMS), aportó una mirada en relación a la segunda parte de la pregunta de Clarín: el problema de las credenciales para viajar, en materia de vacunas.

Su mayor preocupación era que no solo hay vacunas que podrían generar un obstáculo para los viajes, sino que las propias vacunas autorizadas por la OMS no gozan del reconocimiento para ingresar en muchos países, cuyos organismos de regulación sanitaria no las autorizaron.

Por eso, reclamó: “Pedimos que se reconozca todas las vacunas que se han mostrado éticas y seguras, y que cumplen con estándares de la OMS para el uso de emergencia”.

El tema fue retomado por Katherine O’Brien, directora del área de Inmunizaciones de la OMS, pero con una vuelta de tuerca más: “Lo primero que hay que decir es que las vacunas contra la Covid no son obligatorias para viajar; no es un requisito para desplazarse por el mundo, a pesar de que habrá diferencias entre los países en cuanto a las medidas de cuarentena”.

Y O’Brien se refirió con dedicación al problema de los viajes (que muchos argentinos están ahora llevando a cabo) para recibir un segundo esquema con una vacuna que no tenga problemas de “credenciales” o “reconocimiento”.

“Un tema importante es que se está instando a vacunarse con más dosis, si la vacuna que recibieron está reconocida por la OMS, pero no está reconocida en otros países. En un momento en que falta suministro, hay que evitar esto. Hay países que no tienen vacunas por lo que llamamos a las naciones a que reconozcan la lista de vacunas contra el coronavirus de uso de emergencia de la OMS”, apuntó.

La posición dista bastante de la expresada hace unos días por la Organización Panamericana de la Salud, en la que habían sido más amplios con el pedido: que no haya segregación de los turistas, en general. Hayan recibido vacunas aprobadas por la OMS o no. (Clarín)