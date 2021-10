Mensaje de Sergio Massa a la oposición: “después de las elecciones nos tenemos que sentar”

Según publica La Nación El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que acordó con el presidente Alberto Fernández convocar a las otras fuerzas políticas para definir políticas de Estado.

Con un discurso moderado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó una vez más que desde la Casa Rosada convocarán a la oposición después de las elecciones generales, que serán el 14 de noviembre, para fijar diez políticas de Estado.

En diálogo con LA NACION, Massa aseguró que dialogó con el presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de convocar a un diálogo con la oposición luego de las elecciones.

“Después de las elecciones, el Gobierno y la oposición nos tenemos que sentar”, dijo Massa a LA NACION. El diputado fijó como fecha posible “diciembre” para el encuentro entre ambos sectores.

Poco antes, el titular de la Cámara de Diputados había dicho que ahora la negociación era imposible porque, a su entender, la oposición está “obligada por lo electoral a decir que no”, según afirmó por la mañana en declaraciones a Radio 10.

“Está obligada la oposición a mordernos la mano y decir que no, pero entiendo que después de noviembre la responsabilidad que tenemos todos respecto del deseo de desarrollo económico, de crecimiento y de recuperación del ingreso de los argentinos los va a obligar a reflexionar y a sentarse a la mesa para buscar un acuerdo de Estado alrededor de temas centrales”, enfatizó.

Bajo esa postura y luego de que en Juntos por el Cambio (JxC) decidieran no darle quorum al oficialismo en la Cámara que él preside para tratar la ley de etiquetado frontal, manifestó: “Hay temas que tenemos que aprender a sacarlos de la discusión electoral y a trabajarlos de manera conjunta sin que eso implique ceder en términos de las ideas o del electorado que uno representa”.

Pese a ello, Massa consideró que dentro de Juntos por el Cambio (JxC) no hay una mirada uniforme en cuanto a cómo proceder para el desarrollo del país. “No está claro si la oposición tiene su mirada puesta en lo que pudo representar en términos de endeudamiento, fuga y festival de bonos y tasas [Luis] Caputo, [Nicolás] Dujovne y ese equipo, o si hay otra idea económica para adelante”, sostuvo, al respecto.

Incluso, señaló: “Hoy la oposición está más apalancada en la idea de mostrarse como contraposición al Gobierno que en presentarle un programa de desarrollo económico a la Argentina”.

Por otra parte, Massa también les respondió a los detractores que aseguran que la batería de medidas impulsadas por el Gobierno solo tienen un fin proselitista. Además de destacar que por la merma en casos de coronavirus el Ejecutivo está “obligado a reactivar los motores de la economía y de la recuperación del ingreso”, destacó: “Hay un aprendizaje a partir del mensaje de las urnas, que de alguna manera nos tiene que servir para tomar nota, corregir errores y avanzar, sin plantear cuestiones dramáticas. Cuando la gente te habla con el voto, algo te dice; y ese algo lo tienes que transformar en acciones de gobierno”.

Cuánto afectará la situación de Kristalina Georgieva en la negociación con el FMI

Mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntala su agenda en Washington para intentar alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación de Kristalina Georgieva frente al organismo es cada vez menos estable tras ser acusada de favorecer a China en un informe cuando era funcionaria del Banco Mundial.

Pese a que las alarmas están encendidas en el Gobierno debido a la buena relación articulada con la economista búlgara, el presidente de la Cámara de Diputado sostuvo que “la posición de la Argentina no debe modificarse mas allá de alguna tensión interna que pueda tener un organismo multilateral”.

Insistió, además, con un planteo que ya había sido pedido desde la Casa Rosada y por él mismo cuando participó de la cumbre de parlamentarios del G20, el pasado jueves: que las “acreencias ambientales” de la Argentina sean reconocidas para la negociación con el FMI.

“Argentina tiene una posición clara: tiene que ver con cerrar un acuerdo sostenible y cumplible. Ha demostrado voluntad de pago y pretende que el acuerdo que se firme sea en base a su capacidad de pago con la institución, con el directorio del Fondo; no es con las personas. La posición de la Argentina no debe modificarse más allá de alguna tensión interna que pueda tener un organismo multilateral, que tiene que ver con situaciones de personas y no con la posición de la Argentina”, marcó el líder del Frente Renovador.

La posible salida de Georgieva del FMI es seguida de cerca en el Ministerio de Economía, donde esperan que de darse un recambio, la persona que ocupe la conducción mantenga al menos su línea de pensamiento.

Aunque evitó hacer un pronóstico sobre cuándo se podría allanar el camino con el organismo, al alegar que ese proceso está en manos de Guzmán y de su equipo, Massa destacó: “Queremos un acuerdo que la Argentina pueda cumplir y pagar creciendo, y no achicarnos y engañarnos haciendo un pacto que nos ponga dentro de tres, cuatro o cinco años en la misma situación que hoy”.

Canje de deuda por acción climática

Al igual que lo hizo el presidente Alberto Fernández en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, el titular de la Cámara de Diputados enfatizó en los canjes de deuda por acción climática. “Es imprescindible que los multilaterales como el Fondo reconozcan mecanismos distintos para los países que tienen acreencias ambientales y deudas financieras”, expresó Massa.

Dentro de este tipo de naciones incluyó a la Argentina y pidió que se tenga en cuenta que parte de esa acreencia ambiental y de ese “aporte al mundo” en sustentabilidad ambiental, el país “los perdió en términos de desarrollo económico”.

Luego de recordar la renegociación de deuda que el Gobierno logró con los acreedores privados durante la pandemia, imploró: “Si los tenedores privados hicieron ese esfuerzo, es lógico y de suponer que los multilaterales de crédito tengan la inteligencia de darle mejor plazo, menor tasa y una situación distinta respecto de la mirada del capital a los países deudores de los multilaterales”. (La Nación)