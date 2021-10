SE PROMOCIONA EL TURISMO EN EL CALAFATE Y NO HAY UN MÍNIMO DE INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD SANITARIA Y TRASLADO

(Por: Rubén Lasagno) – La información proveniente de El Calafate da cuenta de que este fin de semana una mujer de 60 años, turista que estaba en el Glaciar Perito Moreno, se descompensó mientras visitaba el ventisquero, aparentemente por un problema cardíaco, le realizaron maniobras de RCP y le aplicaron un desfibrilador en el Puerto Bajo Las Sombras, pero no pudo ser trasladada al hospital de El Calafate, porque no tenían allí destacada una ambulancia para evacuar pacientes desde el interior del Parque Nacional Los Glaciares a la ciudad.

Cuando hablamos de “Seguridad”, ésta no solo implica la detención y/o prevención del delito. La palabra involucra aspectos más abarcativos y entre ellos, está la seguridad sanitaria; es decir, la posibilidad de cualquier ciudadano de ser asistido, sanado y atendido en cualquier lugar del país donde se encuentre. Pero más allá de este concepto general y utópico, cuando nos enteramos lo sucedido en El Calafate, en medio de una campaña oficial por demostrar que todo ha llegado a “la normalidad” en materia del “disfrute” público y el gobierno nacional se ufana de haber movido unos 17 mil millones de pesos el fin de semana largo en el país, donde el Covid quedó relegado en un quinto o sexto lugar de importancia y han desaparecido virtualmente los cuidados que nos venían exigiendo, nos damos cuenta que todo y especialmente el turismo, está atado con alambre.

Que una persona no haya podido ser evacuada del Parque Nacional Los Glaciares, para ser atendida en un hospital, habla del nivel de improvisación de las autoridades, tanto nacionales, como provinciales y municipales de la villa turística.

Ni hablar si por algún hecho fortuito en el mirador del Perito Moreno ocurre un hecho lamentable donde por un accidente en las pasarellas, por ejemplo, queden heridos y comprometida la salud de varias personas. Nada está contemplado. Solo el hecho económico que produce para El Calafate, importa a la hora de publicitar el destino turístico.

Puerto Bajo Las Sombras – Foto: Google Maps

No existe la mínima intención de brindar seguridad sanitaria a quienes concurren a este importante centro turístico, a contemplar una de las maravillas del mundo, como son los glaciares.

Ni la nación, ni la provincia, ni las empresas operadoras, ni el Intendente Javier Belloni, impulsor y beneficiado local con el flujo turístico de cada temporada, que deja ciento de millones a la economía local, han contemplado dotar al circuito turístico, de un sistema sanitario de emergencia y evacuación, no solo para la atención primaria en el lugar (a más de 80 kms de El Calafate), sino para agilizar un traslado rápido y eficiente, que acorte considerablemente la posibilidad de que una urgencia cardíaca o cualquier afección donde los minutos que pasan definen si el paciente vive o muere, puedan ser minimizados con la provisión de (al menos) las ambulancias necesarias para hacer el transporte del o los paciente de manera rápida o segura; ni hablar que debería estar destacado en el ventisquero un helicóptero sanitario, disponible para los casos de extrema urgencia como el de este fin de semana. Pero esto es pedirle peras al olmo. Si ni siquiera disponen de una unidad de traslado por tierra, es ciencia ficción pensar que lo puedan hacer por aire.

En los lugares del mundo donde hay gran concurrencia humana y están alejados de los centros de atención sanitaria, existe la obligación de que las empresas operadoras tengan sistemas de evacuación sanitaria y atención médica primaria. En El calafate no.

Acá solo importa la facturación semanal, la activación de la industria turística local, las monedas que ingresan por el turismo nacional e internacional, pero nada de eso es acompañado por la infraestructura médica/sanitaria, lo cual solo incluye la provisión de no solo una, sino dos o tres ambulancias dentro del parque, para no tener que esperar una hora a que desde el Samic de El Calafate deba llegar la unidad una hora y media después que se descompensó una persona y demore casi una hora más en llegar al centro médico. Suponiendo que esta mujer no hubiera muerto en el momento en que se descompuso, nada aseguraba que, atendida después de más de dos hora, pudiera sobrevivir.

Esto se llama “falta de actitud preventiva” y en las urgencias médicas, es la línea que separa la vida de la muerte. En El Calafate, sin duda, el turismo está atado con alambre y esta observación no intenta minar la industria ni poner palos en la rueda en el desarrollo regional del turismo, es simplemente una observación puntual hacia un hecho que desnuda una falencia fundamental en el sistema de evacuación sanitaria, en uno de los centros turísticos más relevantes de Sudamérica, el mundo y el más importante del país.

El hospital de El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Ojalá todas las autoridades involucradas y con responsabilidad directa en este lamentable hecho, ya sea el Intendente de El Calafate, la gobernadora y/o el Ministro de Turismo de la Nación, trabajen en conjunto para resolver la logística sanitaria tan necesaria para brindar seguridad a los turistas en el Glaciar Perito Moreno.

No se trata de un gasto superfluo; dotar el lugar de seguridad sanitaria es una obligación de las autoridades y de las empresas locales que se benefician con el flujo de turistas que mueve la economía regional, provincial y nacional. Es una obligación implícita en todo plan de exlotación y expansión turística. Debe ser una premisa básica en la planificación de cualquier programa de desarrollo de esta impactante industria.

Nada de esto debería haber ocurrido. Nadie debiera haber muerto dentro del Parque Los Glaciares, al menos no por falta de una logística sanitaria eficaz y una evacuación urgente del paciente. Eso no puede pasar, porque demuestra, una vez más, lo mal que estamos, si deshumanizamos la actividad, haciendo prevalecer, por sobre la seguridad de las personas, los multimillonarios ingresos que produce para el Estado nacional, provincial y municipal el turismo en Santa Cruz, sectores que cuando conviene, se muestran juntos y cuando se deben señalar las responsabilidades, suelen tomar distancias para señalar que “no es su jurisdicción” o que la responsabilidad es del otro, aunque los beneficios sean para todo el conjunto. (Agencia OPI Santa Cruz)