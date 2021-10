EL AEROPUERTO DE RÍO GALLEGOS CERRADO. PERDIÓ LA CATEGORÍA Y NO PUEDEN ATERRIZAR AVIONES DE LÍNEA. CAOS CON LOS VUELOS Y RECLAMOS A AEROLINEAS ARGENTINAS

A las 13:10 hs de hoy desde el aeropuerto internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos, emitieron un comunicado señalando escuetamente que “debido a estar fuera de servicio las dos autobombas del SEI (servicio de salvamento y extinción de incendio)de este aeropuerto internacional, el mismo se encuentra cerrado para todo tipo de operaciones aéreas hasta nuevo aviso”.

La información oficial demasiado simplificada no refleja ni la mínima parte de lo ocurrido, ni del caos que hay en el aeropuerto local, debido a la salida de servicio de la terminal aérea.

OPI va a contar con detalles en base a los datos obtenidos de la investigación realizada en estas horas, los verdaderos motivos por los cuales el Aeropuerto local no puede operar, por qué salió de servicio y cuál es la magnitud del problema que le ha generado a la gente, que indignada pide respuestas, que nadie le da y se escuchan gritos, insultos y toda clase de reclamos en las instalaciones donde los pasajeros esperan para abordar los vuelos.

El motivo

El aeropuerto, al ser catalogado de “Internacional”, está en la gama más alta de servicio, pero también de seguridad. De ello depende que los aviones de gran porte puedan aterrizar habilitados por la ANAC.

Uno de los requisitos indispensables para la operatividad de la pista, es tener en condiciones operativas las autobombas que en el caso de Río Gallegos, hay dos de esos vehículos destacados en el Piloto Fernández.

Una de esas autobombas quedó fuera de servicio hace algunos meses y no se sabe por qué razón, solo una de las autobombas permaneció en servicio. Hoy se rompió, por lo tanto, inmediatamente la ANAC ordenó detener las operaciones dado que en esas condiciones el aeropuerto de Río Gallegos perdió su categoría, esto significa que mientras no estén activas las autobombas, no hay posibilidad de que despegue o aterrice ningún avión comercial en el aeropuerto local.

Un parche sin criterio

Sin el menor criterio para manejar la crisis, desde el gobierno provincial decidieron destacar una unidad de los bomberos locales, en el aeropuerto. Una medida que solo puede partir del desconocimiento total en materia de seguridad aeroportuaria y que se enmarca en la improvisación a la que nos tienen acostumbrado las autoridades.

La fuente consultada por OPI, dijo expresamente “Las autobombas del aeropuerto son máquinas muy sofisticadas y caras. No se trata de un camión que tiene un tanque y echa agua. Es una complejo químico montado en cuatro ruedas que produce y posee cañones de espuma tira con determinadas condiciones de seguridad una espuma especial para combatir los incendios en situaciones extremas, como es el caso de que un avión se incendie en tierra” y afirmó “La autobomba de la policía no sirve, no tiene ni para empezar con lo que realmente se necesita. El vehículo que usan estos aeropuertos son máquinas muy complejas que valen no menos de dos millones de dólares cada una” y concluyó “lo que pasa es que se rompen porque las maneja cualquiera, no hay seguridad ni protocolo, no se respeta nada y ahora es posible que al jefe de bomberos le caiga toda la responsabilidad por lo sucedido”.

Con este panorama, concluimos que no hubo ningún tipo de previsibilidad por parte de las autoridades del aeropuerto, ni de Aerolíneas ni de la ANAC. Pues, debiendo tener dos autobombas en servicio, el aeropuerto local tenía una sola y solo si alguien piensa que nunca va a ocurrir nada trágico, se puede entender que no hayan previsto el arregló inmediato del vehículo fuera de servicio o traer otro en su reemplazo para evitar lo que pasó hoy.

Las consecuencias

El enojo de mucha gente es porque ya estaban en zona de embarque para subir a un avión de AA, cuando recibieron la noticia de la suspensión del vuelo. Hubo malestar y reproches, pero todo se complicó aún más cuando se supo que no existía tiempo previsto para regularizar el servicio; de hecho en la comunicación del aeropuerto dice “hasta nuevo aviso” y hay quienes creen que podrían pasar varios días hasta que se retome la normalidad.

Aerolíneas Argentinas de alguna manera se desentendió del tema, sosteniendo que es responsabilidad de Aeropuerto 2000, el concesionario y los pasajeros, para viajar a Buenos Aires u otro puntos del país, deben, obligatoriamente dirigirse a El Calafate y de allí abordar los vuelos. Por otra parte, los vuelos con destino a Río Gallegos, fueron derivados a El Calafate, con lo cual aquellos pasajeros que no tengan un familiar o amigo que los busque, deben costearse un remis o venir en el colectivo a esta capital, movimiento del cual Aerolíneas Argentina no se hace cargo, tal como le fue informado a quienes pidieron explicaciones en la mesa del aeropuerto. (Agencia OPI Santa Cruz)