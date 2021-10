UNANIMIDAD EN DIPUTADOS PARA APROBAR PEDIDO DE INFORMES AL EJECUTIVO Y LA JUSTICIA POR EL CASO MARCELA LÓPEZ, PERO CON DIPUTADOS DEL FPV QUE VOTARON CON DIENTES APRETADOS

En la 13° sesión ordinaria de la legislatura santacruceña, los diputados aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución que pide una serie de informes al Poder Ejecutivo Provincial y al juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos por las investigaciones en el caso de Marcela López Frey, de quien se desconoce su paradero desde el 22 de mayo pasado. Sin embargo, los oficialistas pusieron barreras a la hora de cuestionar a la justicia y al gobierno alegando respeto a la “división de poderes” y “respeto a la causa abierta”.

Es indudable que la enorme repercusión nacional que ha tenido y tiene la desaparición de la mujer, impidió que el oficialismo impidiera al menos una mínima acción con el pedido de informes, hecho que en la práctica, dificilmente se concrete, teniendo en cuenta los antecedentes de hechos similares, donde se compromete la cuestión política.

Este jueves, luego de un debate entre legisladores de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados provincial finalmente se aprobó un pedido para que a través de la Subsecretaría de las Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos se envíe un informe sobre las intervenciones que realizaron respecto al caso.

Además, requieren que al gobierno de Alicia Kirchner que ponga a disposición del Poder Judicial “todos los medios y personal capacitado que sean necesarios a los fines de llevar a cabo un proceso que permita realizar en tiempo y forma pericias y producción de prueba que permitan investigar el paradero de Marcela López Frey”.

Diputados le piden al Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos, a cargo de la juez Valeria López Lestón que informe “el estado de la causa que investiga la desaparición física de Marcela López Frey y remita un informe de la misma”.

En el texto de la resolución pide que en el informe “se dé respuesta a las denuncias públicas realizadas por parte de la familia de la víctima, las cuales claramente influyen el orden público y generan una enorme preocupación social, ya que las mismas refieren a presuntas omisiones o demoras en producción de pruebas, entre otras cuestiones que presuntamente, conforme a las denuncias públicas de la familia, vienen dilatando el proceso judicial”.

Este punto generó un debate durante el tratamiento de la iniciativa que presentó la diputada Nadia Ricci (UCR).

La legisladora señalo que “queremos que se dispongan todos los recursos del Estado para saber dónde está Marcela López, que se dé respuesta a la familia. Se deben tener en cuenta todas las hipótesis respecto a este caso, una podría ser un femicidio por su ex pareja José Luis Balado y, en otro caso con la participación del poder político, pero en cualquiera de los casos queremos que haya respuesta por parte del Estado, para sus hijas y sus nietos porque Marcela no está”.

Ricci añadió que “el Estado no pone todo lo que tiene que poner para encontrar a Marcela. Es un reclamo generalizado en nuestra provincia y en el país”.

“No podemos naturalizar la desaparición de personas sobre todo en democracia” argumentó la legisladora radical.

A su turno, la diputada Liliana Toro (Caleta Olivia – Frente de Todos) aseguró que “acompañamos el sufrimiento de la familia y nos hacemos eco de esta búsqueda, no compartimos el tenor de la resolución. Somos un poder del Estado pero no podemos indicarle a la justicia que tiene que hacer, no nos consta decir que no están haciendo, y sabemos que el Ejecutivo está brindando las herramientas para hacer la búsqueda. Hubo un equipo de buzos en la ría y por tierra, hubo allanamientos. Queremos que nos permita hacer la modificación del proyecto”.

Allí intervino el diputado José Luis Garrido de SER Santa Cruz quien señaló que “hacer mención al Poder Judicial y que el Ejecutivo arbitre todos los medios, es una resolución para que las herramientas de las instituciones estén dispuestas en la búsqueda”.

Ricci retomó la palabra y dijo que “Derechos Humanos y la subsecretaría de Mujeres tienen que tomar cartas en el asunto con la búsqueda de Marcela, pareciera que se la tragó la tierra, todo lo que podamos poner a disposición y haga el Estado para que Marcela aparezca y la familia tenga respuestas no está de más”.

Toro insistió que podría invitarse a los funcionarios a que den explicaciones y conocer las actuaciones ante la comisión de Perspectiva de Género, pero el reclamo no tuvo eco.

Por su parte, el diputado Martín Chávez (Frente de Todos) sostuvo que “hay un expediente judicial abierto y actuaciones hay que ser respetuoso de la división de poderes, es un tema que ocupa la agenda pública y es de interés de la ciudadanía. No vamos a acompañar la utilización política de un hecho de estas características, sí que haya un análisis en el debate de comisiones, escuchar a los funcionarios y funcionarias y someter el tema a votación”.

Sin embargo, la petición de diputados del oficialismo no prosperó porque el diputado Claudio Barría Peralta (Frente de Todos) afirmó que “buscamos saber la verdad y encontrarla cuanto antes, detrás hay una familia que sufre y busca respuesta. Voy a votar para que se conozca que sucedió”.

Finalmente, tras idas y vueltas por el texto de la resolución, el pleno de la legislatura aprobó por unanimidad la resolución que pide también al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación y a la Subsecretaría de Mujeres de la Provincia de Santa Cruz que “aporten todos sus recursos a fin de colaborar con la investigación judicial a través de la figura de Amicus Curiae”.

Otros temas

Durante el debate en el recinto se aprobó por unanimidad una resolución que se girará al Parlamento Patagónico que sesionará a fines de este mes en Río Gallegos para que los gobiernos provinciales y nacional arbitren los medios necesarios para la radicación de profesionales médicos en distintas localidades de las provincias de la región.

La próxima sesión se acordó entre los bloques parlamentarios que se realizará el jueves 4 de noviembre dado que del 25 al 27 de octubre se realizará en Río Gallegos una sesión del Parlamento Patagónico. (Agencia OPI Santa Cruz)