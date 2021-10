Otro apriete de Aníbal Fernández a la prensa: ahora tuiteó contra un periodista de Clarín

Según publica Clarín Tras la amenaza a Nik con el colegio de sus hijas, el ministro de Seguridad apuntó contra Sergio Rubín por una nota sobre el Papa.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a utilizar sus redes sociales para atacar a la prensa y disparó contra el periodista de Clarín Sergio Rubin por realizar una nota en la que se afirmaba que el papa Francisco pone reparos para reunirse con Alberto Fernández antes de las elecciones.

El artículo, publicado en la tapa de la edición impresa del diario de este domingo, inquietó al funcionario. A días de enfrentar las críticas y hasta un pedido de juicio político por el tuit amenazante contra el dibujante Nik en el que marcó el colegio de sus hijas, aprovechó nuevamente su cuenta de Twitter para disparar contra un periodista.

“​Coraje Sergio Rubin, de análisis más que módico. Sin ser genio, SS no recibe gobernantes o políticos en procesos electorales (observo) ¿Enojo de SS porque el presidente se endureció o me sumó al gabinete? Enorme Rubin: exegeta del Santo Padre. Que audacia”, escribió Fernández, fiel a su estilo propenso a la descalificación.

En la nota, donde también se analizan los últimos cambios dentro del Gobierno en la crisis post PASO, el periodista de Clarín hace referencia a la incorporación de Fernández al Gabinete como ‘un disgusto’ para el Papa.

Rubin cubre la temática de la Iglesia Católica y la agenda religiosa hace décadas para el diario.

“El último gran disgusto, dicen en su cercanía, fue la vuelta al Gabinete de Aníbal Fernández, un hombre cuestionado por los curas villeros que creen que favorece la droga en los barrios populares”, dice el artículo que generó el enojo y la violenta respuesta del ministro.

La polémica con Nik

Aníbal Fernández tiene todas las miradas puestas sobre él desde hace una semana, cuando protagonizó un cruce violento y con ribetes amenazantes con el dibujante Nik.

La discusión se disparó con un tuit del caricaturista “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, había escrito en una crítica a las medidas del Gobierno para levantar la derrota electoral en las PASO.

En respuesta, el ministro de Seguridad le contestó: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”.

Entonces se desató un ida y vuelta entre ambos, en el que Nik aseguró tener miedo y hasta denunció el uso de su poder como funcionario estatal para realizar estas amenazas.

Recibió el apoyo de varias figuras políticas que pidieron su renuncia, como así también de colegas y otras asociaciones. En este sentido, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó “las expresiones intimidatorias del ministro de seguridad Aníbal Fernández contra el humorista gráfico expresadas a través de su cuenta en Twitter.

A modo de defensa, el ministro de Seguridad le dedicó unas palabras al dibujante: “Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”, le escribió el ex funcionario de Alberto Fernández a Nik, según su publicación.

Además, aseguró a la prensa: “No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones”.

Y detalló: “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. Yo jamás me metería con el hijo de Nik ni el tuyo ni el de nadie, lo han hecho con los míos”. No obstante recordó el ministro que tenía todos los mensajes de Nik, que consideraba agraviantes, guardados. Fueron unas disculpas que no convencieron y despertaron otra catarata de críticas. (Clarín)