CFK, EL DESPRECIO Y SU PREOCUPACIÓN POR LOS MEDIOS QUE LA AMARGAN Y LA PONEN HISTÉRICA

Cristina Kirchner junto a Alicia Kirchner en el predio de la Zona Franca en Río Gallegos – Foto: Prensa de Gobierno

(Por: Rubén Lasagno) – No podía ser de otra manera: ayer, en la inauguración de Zona Franca en Río Gallegos, un acto político armado para la campaña electoral, Cristina Fernández no pudo rebelarse a su naturaleza y largó una frase desesperada contra lo que ella y el kirchnerismo en su conjunto, consideran su peor enemigo: los medios de comunicación; obvio, no todos sino los críticos. Los que forman el arco hegemónico del gobierno (la mayoría) esos son los que le gustan a la multiprocesada vicepresidente.

“Los argentinos se merecen mejores medios de comunicación, que no los amarguen ni los pongan histéricos con cuestiones que ni siquiera son verdad“, dijo Fernández, convalidando lo que horas antes del acto analizáramos en OPI Santa Cruz, cuando dijimos que el gobierno provincial aplicaba una censura previa al prohibir la asistencia al acto de los medios de comunicación y anunciar que solo estaría disponible la información producida por los medios oficiales y que todos los demás, recibirían crónicas, fotos y videos, todo ya “envasado” y editado, como le gusta al populismo y a los autoritarismos al estilo Venezuela o Cuba.

Por eso también, advertimos en nuestra nota que al menos de nuestra parte, no informaríamos nada de lo ocurrido en ese acto, pero si decidimos rescatar esta frase de la vicepresidente, porque pinta de cuerpo entero el modelo fascistoide que encarna este gobierno desvencijado y sin rumbo, encabezado por una mujer como CFK a quien le podríamos devolver su frase de la siguiente manera: “Los argentinos se merecen un mejor gobierno, que no los amarguen ni los pongan histéricos con tanta corrupción, inutilidad y mentiras”.

Es evidente que la vicepresidente ayer cometió un acto fallido, pues quien verdaderamente está histérica y y amargada es ella misma, por la inconsistencia de su gobierno, la fractura interna histórica que sufre el FPV y la posible pérdida de poder en el Congreso el 14 de noviembre, lo cual la pondría en la tarea de hacer las maletas para refugiarse en algún país amigo, ante la posibilidad (aunque hoy remota) de ir presa en un futuro cercano.

En la tarde de hoy, en el acto de inauguración de la Zona Franca de Río Gallegos, organizado por la gobernación de Santa Cruz, no se permitió el acceso a la prensa, excepto la oficial, aduciendo la necesidad de "readecuar el espacio" por "condiciones climáticas". — ADEPA (@Adepargentina) October 18, 2021

Debido a la nota de OPI de ayer, donde dimos cuenta de que en la organización del acto se prohibió el acceso a la prensa, ADEPA desde su cuenta oficial en Twitter señaló:

“En la tarde de hoy, en el acto de inauguración de la Zona Franca de Río Gallegos, organizado por la gobernación de Santa Cruz, no se permitió el acceso a la prensa, excepto la oficial, aduciendo la necesidad de “readecuar el espacio” por “condiciones climáticas“.

Cristina Kirchner dijo, durante el acto, que “los argentinos y argentinas se merecen mejores medios de comunicación”. Adepa lamenta las restricciones y las palabras de la vicepresidente.La Argentina tiene una amplia diversidad de medios. De las más amplias de la región y con una calidad reconocida internacionalmente. Esa diversidad es la que permite a los ciudadanos elegir libremente las vías que consideren más adecuadas para informarse“. (Agencia OPI Santa Cruz)