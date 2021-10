Alberto Fernández definió a los dos años que le quedan de gobierno como “tiempo de descuento” e hizo una promesa

Según publica Clarín El Presidente visitó Comodoro Rivadavia con parte de su Gabinete para anunciar obras en Chubut, donde el oficialismo busca dar vuelta la elección. Luego encabezó un acto con el candidato K.

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes una reunión del Gabinete Federal en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde firmó convenios para la realización de obras.

No es una provincia más para el oficialismo de cara a las elecciones de noviembre: allí se eligen tres senadores y en las PASO se impuso Juntos por el Cambio.

“Tenemos que ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación que fueron los cuatro años que precedieron a nuestro gobierno y de un tiempo muy ingrato que nos tocó vivir a nosotros y toda la humanidad”, aseguró el Presidente.

“Siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer. Le prometo a cada chubutense es que vamos a poner toda la garra para que los dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en cuatro, y que durante dos la pandemia nos impidió”, agregó.

Y resaltó: “Necesito de la unidad de todos ustedes. Es la unidad lo que nos hizo llegar a donde llegamos. Y es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene. Con toda la fuerza, con toda la garra, diría (Daniel) Scioli, lo mejor está por venir”.

“Voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos me dieron. Y lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento, en los dos años que nos quedan, cuando sabemos que en los primeros dos tuvimos que cambiar las prioridades por la pandemia”, cerró.

Antes de que hablara el Presidente, el intendente de Trelew, Adrián Darío Maderna, reclamó obras de inversión en su ciudad, en especial al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“Pedimos medidas que tengan que ver con ventajas competitivas para el sector, por ejemplo, textil ganadero, metalmecánica, el sector de servicios, eso va de la mano con la obra pública, por eso para nosotros es fundamental. No sólo que nos escuchen, porque paz social tenemos, militamos todos los días. Trabajamos con las organizaciones, hacemos peronismo. Pero tenemos un momento que es delicado y no sabemos hasta cuándo lo vamos a poder sostener”, remarcó el jefe comunal, antes de que se cortara la transmisión.

Minutos después contestó a sus planteos el ministro del Interior, Wado de Pedro, pero la transmisión se volvió a interrumpir. La respuesta llegó luego desde el Presidente, quien dijo que visitará Trelew y le señaló al intendente que esperaba una invitación de su parte.

Luego el Presidente encabezó un acto de campaña junto con el primera candidato a senador por Chubut del Frente de Todos, Carlos Linares, con la presencia de militantes del oficialismo y sindicatos.

Fernández reiteró allí su apoyo a la lista del Frente de Todos, que -con fuerte influencia de La Cámpora- competirá con la que respalda el gobernador Mariano Arcioni (“Chubut Somos Todos” tiene como candidato al polémico secretario de seguridad, Federico Massoni).

Se trata de un cisma cuyo antecedente más recordado fueron las acusaciones cruzadas tras los piedrazos que recibió la camioneta que trasladaba al Presidente en Lago Puelo, en marzo pasado.

Junto a los referentes provinciales del Frente de Todos, Fernández señaló: “Tenemos el deber ético de no dejar que se vuelva a repetir el mundo que existió hasta la pandemia, porque ese mundo lo único que dejó en evidencia es la desigualdad en la que vivimos”.

Y cruzó a la oposición: “Algunos dudan de la importancia de la de educación público. Se dicen liberales. Me hubiera gustado que aprendan de Alberti y de Sarmiento y abracen la educación pública. Y me hubiera gustado que nadie piense que uno tiene la desgracia de caer en la educación pública sino que se se piense en aquel General que hizo que todas las universidades sean gratuitas para que todos los hijos de los obreros sean universitarios”.

También hizo referencia a la polémica en torno a la propuesta de eliminar las indemnizaciones: “La mejor Argentina fue la que dio derechos. Cuando me vienen a decir que la solución es que no paguen indemnización los que despiden a los que trabajan. Ni loco. A esa idea no. Sí al trabajo, sí al cuidado de los derechos de los que trabajan”.

Luego insistió en la necesidad de generar trabajo formal. “Queremos terminar con la falta de trabajo. Hoy se publicó un decreto para que todos los que reciban plan lo conviertan en empleo genuino. Pongámoslos en la formalidad para siempre”, remarcó. (Clarín)