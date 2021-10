ALBERTO FERNÁNDEZ EN CHUBUT, UN MINISTRO QUE RECHAZÓ EN PÚBLICO LA AYUDA NACIONAL A JONES HUALA Y UN INTENDENTE QUE EN PLENO ACTO RECLAMÓ INVERSIONES PARA TRELEW

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El que haya creído que la llegada del presidente Alberto Fernández a nuestra provincia fue un lecho de rosas y solo se focalice en los anuncios hechos para la tribuna preelectoral, se equivoca. Nada más lejos de la realidad. El acto mantuvo una tensión política única e histórica en la provincia, más aun ante la llegada de un presidente del propio partido.

Lo más llamativo y descollante, fue la crítica abierta y directa que hizo el Ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni en pleno acto político, cuando criticó el pedido de libertad condicional para Jones Huala que el Embajador Bielsa hizo ante la justicia, diciendo sin anestesia y en público, lo siguiente:

“No quiero dejar pasar una cuestión que me indigna como Ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Cómo es posible dentro de lo que nos costó detener a Jones Huala, lo que nos costó a una persona violenta que atentó contra los chubutenses, contra las instituciones, que no respeta la soberanía de nuestro país, que no respeta nuestras normas; no puedo aguantar que un gobierno como el gobierno nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona.

Aunque le den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como éstos, no van a poder pisar un centímetro de la provincia del Chubut, mientras yo sea ministro de seguridad. No podemos permitir que se premien delincuentes, de ninguna manera. Ustedes son aquellos que van a garantizarle a la sociedad de que se vive dentro del marco de la ley y en busca de la paz”.

El aviso está pasado: en pleno acto con la presencia del presidente y autoridades nacionales, el Ministro de Seguridad, sin duda la voz del gobierno provincial en materia de seguridad puso en palabras el pensamiento de la población que está siendo acosada por bandas de delincuentes en la cordillera, donde hoy quemaron un club en El Bolsón (Río Negro), siguiendo una raid delictivo bajo supuestos reclamos mapuches, que solo encubren delito de usurpación, amenaza y agresión a pobladores y fuerzas del orden, ante la pasividad del gobierno nacional que encubre a los culpables, al punto de interferir en la justicia chilena, a través de la Cancillería, para lograr la libertad del delincuente Jones Huala, que obviamente y con toda justicia, los chilenos negaron.

Por su parte el Intendente de Trelew Adrián Maderna, en plena reunión con las autoridades nacionales y ante todo el arco político se dirigió a Wado de Pedro y le dijo “Te puedo asegurar, Wado que cuando nosotros vamos a Capital somos bien atendidos, estamos agradecidos con el Ministerio, estamos teniendo obras de Argentina Hace pero también necesitamos...”, expresó el mandatario municipal.

En particular, Maderna habló de un proyecto que presentó ante el gobierno nacional para balizar el aeropuerto de la ciudad, que conlleva una inversión de 19 millones de pesos, “Lo destruyó Dietrich, pero que nos cansamos de pedirlo y no llega y no llega y no llega”, repitió. Curiosamente el acto que se estaba televisando, se interrumpió por una falla en la transmisión (cortaron desde la Casa Rosada) y para hacerlo más evidente, sacaron esa parte del video en Youtube. (Agencia OPI Santa Cruz)