GRASSO EL ICONOCLASTA Y LOS 106 AÑOS DE LA MUERTE DE JULIO A ROCA EL ODIADO POR LOS “IZQUIERDOSOS” QUE RENIEGAN DE SU FIGURA Y VIVEN EN LA PATAGONIA GRACIAS A LA OBRA DEL PRESIDENTE ARGENTINO

(Por: Rubén Lasagno) – Ayer 19 de octubre se cumplieron 106 años de la muerte del Presidente Julio Argentino Roca, quien puso fin a la tragedia violenta más grave de la época: el malón.

El azote sobre propiedades rurales y ciudades más el robo de mujeres y ganado eran un drama social. La Campaña de Desierto fue la manifestación más eficiente del rol del Estado moderno, velando por la seguridad de su población, tal como lo describe extensamente en una nota su autor Ivan Nicolai en el muro del Archivo Historiográfico de la República Argentina, 1860-1930.

En Santa Cruz, una de las provincias más australes de la Patagonia, cuya construcción histórica está atravesada por la obra de Julio Argentino Roca, al punto que en varias localidades se levantan monumentos en su memoria, el iconoclasta Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, arrasó con su efigie, montado en una pseudo ideología izquierdosa, ordinaria y chabacana, de neto corte populista y mediocre, quitando del centro de la ciudad, en la intersección de las calles Roca y San Martín, el monumento que fue puesto allí por los pioneros santacruceños que reconocieron el valor de la obra del ex presidente Roca, en beneficio de quienes hoy vivimos en este suelo, que de no haber sido por su visión geoestratégica, hoy podría pertenecer a Chile, entre otros elementos a considerar.

El hecho histórico

La magnitud de la amenaza y el terror en el cual vivían las poblaciones era brutal. En plena época de conflictos limítrofes un ejército indígena/chileno de 6.000 combatientes inició, bajo el mando del cacique Calfucura, la llamada invasión grande a la provincia de Buenos Aires. Atacaron los pueblos de General Alvear, Veinticinco de Mayo y Nueve de Julio, resultando muertos alrededor de 300 criollos, secuestraron aproximadamente 500 cautivas jóvenes y robaron 300.000 cabezas de ganado.

Los malones a veces eran chicos y realizaban ataques aislados y a veces grandes, para ataques planeados y dirigidos a asesinar y robar pueblos y ciudades.

Para que entendamos la magnitud del malón, el Ejército de los Andes contaba con 3778 soldados, en el malón de 1875 a Azul y Tandil, participaron entre 3500 a 5000 indios. La misma cantidad de soldados que cruzaron la cordillera para liberar a Chile son los que se organizaban para asesinar y robar poblaciones. Luego los animales eran vendidos en Chile, junto con las esclavas.

La Segunda Campaña al Desierto

Siendo Julio A. Roca Ministro de Guerra bajo la presidencia de Nicolçás Avvellaneda, el Congreso Nacional en 1878 le ordena la 2da Campaña del desierto.

En ella se tomaron prisioneros 5 caciques y 1.313 indios de lanza resultaron muertos. Roca llevó en la expedición a un nutrido grupo de periodistas, médicos y científicos que fueron aval de estos datos. Los 1313 muertos de la Campaña de Roca significan el 2,6% de los muertos en conflictos indígenas desde los inicios en 1828. Debido a los malones, en ese período murieron 35.000 criollos sin sumar las jóvenes y niñas tomadas cautivas y esclavizadas.

La historia argentina está llena de ataques de malones en los siglos XVIII y XIX, hasta la exitosa campaña de Roca.

En la Campaña del Desierto de Juan Manuel de Rosas, murieron más del doble de indios que en la de Roca y la relación de muertos vs. prisioneros es 24 veces más alta, sin embargo, no era el nombre de Rosas el que Osvaldo Bayer calificaba como genocida, porque Rosas no representa un ideario que al progresismo le interese atacar.

Roca concluyó con el asedio de los malones, llevando paz y seguridad a la tierra poblada por expediciones del siglo XVI y a la que los indios empezaron a asolar casi dos siglos después. Sostener las demandas del primer poblador es falaz, pero muy redituable a la luz de los reclamos indigenistas de siglos después.

La Campaña al Desierto fue el mayor acto de soberanía nacional después de las Guerras de la Independencia. Incorporó al territorio nacional el dominio de casi el 60% del mismo bajo el lema “Paz y administración”, slogan político de Julio A. Roca, expresado en su primer discurso ante el Congreso.

Lo que no reconocen los iconoclastas

Obra durante la presidencia de Julio A. Roca:

• Roca firmó los tratados con Chile que aseguraron la Patagonia y Tierra del Fuego, para la Argentina, logró que se reconociera a la Cordillera de los Andes como límite y la solución pacífica del conflicto por los estrechos.

• Con la ley de Territorios Nacionales, creó las jurisdicciones de: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa y Misiones.

• Ratificó la presencia en la Antártida, promovió la extensión de los ferrocarriles, entre ellos el que llegó a Mendoza.

• Con la ley 1133 creó de la moneda nacional.

• Fundó la ciudad de La Plata, para darle una capital a la provincia de Buenos Aires, luego de que la Capital Federal pasase un municipio independiente por la Ley de Federalización.

• Con un conjunto de leyes laicas puso bajo jurisdicción del Estado nacional el control de la población civil y la instrucción ciudadana. Por ejemplo, con la Ley 1420 de Educación común, obligatoria, pública, gratuita y laica.

• Garantizó, al mismo tiempo, la libertad de enseñanza en escuelas privadas. Para esa época sólo un tercio de los niños en edad escolar asistían a escuelas, logró que la Argentina llegara a ser la nación más alfabetizada de América.

• La Ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones fue la primera ley de previsión social.

• Fue el que dotó al país de la primera flota de mar y modernizó el ejército con la escuela superior de guerra y el servicio militar.

• Encargó a Juan Bialet Massé un informe sobre la situación de la clase obrera argentina, las comunidades indígenas y los sectores marginales. Este trabajo fue la base de una ley de trabajo que contemplaba la jornada laboral de ocho horas, la supresión del trabajo nocturno, el sábado inglés, la prohibición del trabajo de menores de catorce años, un salario mínimo para trabajadores del Estado, preaviso, licencia con goce de sueldos, reconocimiento de las organizaciones obreras y tribunales de trabajo. El proyecto fue muy adelantado para su época y sólo avanzó en partes, pero sus propuestas fueron las bases sobre las que se crearon los sucesivos derechos laborales de cuya autoría el peronismo se apropió.

• Fue el artífice de la explotación de regiones desiertas de los territorios nacionales, los estudios de tierras y aguas para explotarlas, la investigación de cultivos adaptables a cada zona, el examen zootécnico de los ganados, la realización de perforaciones en Comodoro Rivadavia, que dieron por resultado el descubrimiento de petróleo

• El desarrollo de la industria pesquera mediante la importación de especies de Estados Unidos

• La instalación de observatorios meteorológicos, entre ellos el más austral del mundo en las Orcadas del Sur, con lo que se tomó posesión de la Antártida Argentina.

• Durante su gobierno el país modernizó la ganadería, desarrolló la industria frigorífica, la vitivinicultura y la azucarera, los primeros talleres metalúrgicos y se expandió la agricultura.

• Promovió la inmigración otorgando a las personas que ingresaran al país concesiones para traer del extranjero elementos de trabajo, sin pagar impuestos, residencia sin costo en el hotel de inmigrantes y traslado gratuito hasta el sitio que eligieran para residir.

• Promulgó la ley de elección por circunscripción uninominal, que permitió la entrada al Congreso a Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América.

Conclusión

Para juzgar la historia es necesario haber vivido esos tiempos. Como esto es cronológicamente imposible, es importante establecer el contexto general para entender la magnitud de los hechos y de la obra de Julio A Roca en la Patagonia, de lo cual se desprende que allí había un estadista.

Hoy, 100 años después tenemos un país destruido por una casta política infame, corrupta, sin ideales y patrocinada por poderes corporativos que han eliminado la justicia, la equidad y los valores humanos de este bendito país.

Esa clase política abyecta, inútil y procaz, es la que se erige en paladín de la justicia histórica y levanta el dedo contra nuestra propia historia, aún sobre las claves de nuestra República, donde hombres con sus dotes, sus miserias y sus dudas, la hicieron crecer para que otros en la posteridad la hicieran prosperar.

Ojalá hoy tuviéramos en el gobierno a un Roca y no una sarta de ladrones, imbéciles e improvisados, que solo llegaron para apropiarse del Estado y no para engrandecerlo. Por eso, cuando asistimos a la desmonumentación de la ciudad de Río Gallegos, como lo hizo el intendente Pablo Grasso, no debemos olvidar quién lo hace y por qué lo hace.

Lamentablemente, en la provincia tampoco hay una oposición proactiva que resguarde la historia. A nadie le importa tener memoria, en un país y una provincia donde la clase dirigente, vive condicionada no por el ser sino por el parecer y el pueblo, permanece a un costado en las decisiones y el más claro ejemplo ha sido la destrucción de los monumentos históricos por parte de un intendente Grasso, afecto a borrar la realidad con el pico y la pala, en vez de dedicarse a usar esas mismas herramientas para arreglar la destruida capital de la provincia que no sabe ni quiere engrandecer. (Agencia OPI Santa Cruz)