Aníbal Fernández cruzó a la gobernadora de Río Negro por el envío de tropas: “Señora está equivocada, no puede exigir nada”

Según publica La Nación Arabela Carreras le “exigió” ayer al Gobierno un refuerzo de fuerzas federales en la provincia tras el ataque contra un club de El Bolsón; el ministro de Seguridad sostuvo que la funcionaria “no tiene ninguna atribución” para hacerlo y confirmó el envío de agentes “por solidaridad”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cruzó hoy a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien le ”exigió” ayer al Gobierno un refuerzo de fuerzas federales en la provincia a raíz del ataque incendiario contra el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón en pleno conflicto mapuche. “Señora, está equivocada, no tiene ninguna atribución”, lanzó el funcionario, que confirmó el envío de agentes a la provincia “por solidaridad”.

“La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación. Es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad”, sostuvo Fernández en declaraciones a radio Del Plata.

De esta forma, refutó el pedido de Carreras de agentes federales adicionales para el desarrollo de tareas como “controles en las calles”. “Esa no es la responsabilidad del Estado nacional. Ella tiene una Policía en la que podría crear un cuerpo dedicado a actuar en los casos de mapuches, una situación que van a tener que resolver, porque ya hay como 167 comunidades que lo han hecho por la vía pacífica”, sentenció el ministro. E insistió: “Ella no puede exigir nada, porque no tiene ninguna atribución, ni siquiera en rutas nacionales. La jurisdicción de Río Negro le es propia a la gobernadora”.

Aún así, confirmó el envío de agentes al distrito “por solidaridad” a partir de haber observado en el día de ayer “alguna actitud o actividad accesoria que complicaba la vía de los rionegrinos” y aseguró: “Tomamos la decisión muchísimo antes de que llegara la nota de la gobernadora”.

Tal como anticipó este miércoles LA NACION, Fernández “dio la orden” de reforzar con fuerzas federales la provincia a partir del violento ataque mapuche contra un club en El Bolsón. Aunque sin especificar la cantidad de agentes ni la zona en la que serán desplegados, fuentes cercanas al funcionario confirmaron la acción con el objetivo de “evitar potenciales conflictos”.

“No estoy pidiendo un favor”

Previo a que se conociera la determinación del Gobierno, Carreras había cuestionado la “falta de comprensión” del Ejecutivo en relación con el conflicto mapuche y reclamado ayuda. Tras girarle un pedido formal a Fernández, expresó: “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde”.

“Las fuerzas federales están en la zona de la Cordillera, tenemos asentamiento de Gendarmería, de la Policía Federal y de otras fuerzas. Hoy lo estamos pidiendo formalmente. Ya lo hizo la ministra de Seguridad de la provincia a su par de la Nación y yo estoy redactando el mismo pedido dirigido al Presidente para que actúe sobre los ámbitos de su competencia, que son por ejemplo las rutas nacionales, donde nos vendría muy bien un refuerzo y presencia de Gendarmería”, sostuvo en CNN Radio.

Y cerró: “Aquí no hay una solicitud de mi parte por una necesidad de acompañamiento, estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia, que es lo que corresponde”. (La Nación)