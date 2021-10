REPRESAS: LO QUE ADVERTIMOS EN EL 2013 AHORA ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA DEBIDO AL PELIGRO SÍSMICO DE LA REGIÓN

Los últimos sismos generados en Santa Cruz con epicentro a poca distancia de El Calafate y entre 25 y 40 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, hizo salir de su zona de confort al gobierno nacional y provincial, comenzaron a aparecer las opiniones especializadas en materia sísmica, se intensificaron las consultas e interconsultas con los entes sismológicos de Chile, mucho más preparados en detección y previsión que sus pares argentinos y todo con un solo objetivo: entender cuál es el peligro que enfrenta la construcción de las Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, precisamente un área central de la provincia, donde una enorme cuenca atraviesa de oeste a este el extenso territorio y debajo de la corteza terrestre, persiste el peligro de que los temblores puedan poner en peligro, no solo la obra, sino las localidades que están en el vector del río, en caso de que los diques ya construidos sufran las consecuencias derivadas de un sismo de magnitud que haga peligrar su estructura.

Todo parte desde el 2009 cuando comenzamos a informar que no se estaba haciendo bien el Estudio de Impacto Ambiental y se estaban “dibujando” aspectos claves, con la sola intención de acelerar el proceso de construcción.

Así durante los sucesivos años difundimos los errores y la falta de estudios serios, especialmente relacionados a los caudales de agua, el impacto sobre los glaciares y los cambios del entorno biótico y morfológicos del terreno, como así también los detalles ocultos de la inundación de las márgenes, los cambios que producirían los espejos de agua y otros aspectos relacionado con las observaciones realizadas por gente especializada en ese momento, los cuales objetaban la falta de seriedad de los estudios.

En uno de esos informes, señalamos que tal como estaba realizado el EIA, trazada la poligonal sobre la cota del Lago Argentino, se inundaría El calafate aproximadamente a dos cuadras y media del centro, quedando bajo agua la casa de Cristina Fernández, el Hotel Los Sauces y toda la costanera de esa ciudad. Esta fue la muestra más palpable de lo improvisado y “dibujado” que estaba el estudio trucho, realizado para la opinión pública.

Los peligros marcados

Los sismos en la zona de El Calafate, en ese momento, si bien siempre existieron, no eran motivo de preocupación pública como en estos últimos tres años, en los cuales se han registrado temblores alarmantes, aunque ninguno de la magnitud de 5,7 en la escala de Marcali, como en las últimas semanas.

Entonces, en ese momento, nosotros estábamos analizando con gente entendida en la materia, los peligrosos cambios que se forzaban al entorno natural, el impacto negativo en los glaciares y se evaluaba cómo los diques iba a poder regular el flujo de agua, en caso de un aumento natural del deshielo y/o los peligros que se alertaban “río abajo”, si por alguna razón las represas colapsaban y volcaban de manera repentina y brutal, esos millones de litros en el caudal natural del río, con lo cual sin duda arrasaría a las localidades de Cdte Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz.

Pero ahora, con las alertas disparadas por los sismos localizados en áreas de placas tectónicas cercanas a las obras de las represas, la preocupación aumenta considerablemente y no existe hasta el momento, información fehaciente de parte de la UTE Represas Patagonia, sobre cuáles son las medidas que se están tomando, si existen estudios complementarios que prevean estos fenómenos y cuáles son los cálculos (si es que se han hecho) de probabilidades de adaptar la construcción a un sistema antisísmico o si eso no es posible.

En base a estos miedos, es que ahora aparecen técnicos, ingenieros y entes que advierten sobre las consecuencias nefastas que tendría para Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, la rotura de los diques, debido a un sismo de magnitud.

Las organizaciones ambientalistas, algunas de ellas que han interpuesto Amparos sobre la construcción de Cóndor Cliff y La Barrancosa, han salido a apuntalar sus argumentos sobre el impacto negativo de las represas en el río Santa Cruz y señalan que la obra, una vez terminada, será una amenaza para las poblaciones ubicadas río abajo y propiamente para El Calafate.

Un tema no menor y que cobra enorme importancia en estos momentos, es que como OPI informara en exclusiva, la construcción del dique Cóndor Cliff tuvo que ser suspendido en el año 2018, luego de encontrar inestabilidad en la profundidad del terreno, donde se deben asentar las bases de concreto, de la margen izquierda del río.

Lo que era ocultado por la UTE, desmentido por su Departamento de Prensa y ocultado por los medios provinciales, lo expusimos por primera vez cuando publicamos una foto donde se muestra un “deslave” del cerro, producto del movimiento interno del terreno. Desde Represas lo negaron. Al poco tiempo, tuvieron que reconocer el problema y la incertidumbre sobre cómo va a continuar Cóndor Cliff, dique al que se estudia trasladar entre 6 y 20 kms río arriba como lugar para su nuevo emplazamiento.

También explicamos en otro informe, cómo la UTE Represas Patagonia, pretende subsanar la falla del terreno, inyectando cemento (concreto) para compensar la grieta, estabilizarla y de no lograrlo, comenzarían a pensar en medidas alternativas, como el emplazamiento en otro lugar.

A mediados de agosto del año 2014, publicamos un informe titulado “Confirmado: no existe EIA de las Represas, no se hicieron las Audiencias Públicas y se demoran las explicaciones” y allí comenzamos a analizar un EIA trucho, que no era tal, sino dos documentos enunciativos y técnicos, con los cuales el gobierno pretendía iniciar las obras sin cumplimentar las mínimas obligaciones y requisitos en materia de información pública, sobre los aspectos técnicos y científicos de la megaobra.

Así llegamos a hoy donde el proyecto lleva solo un 20% de desarrollo, miles de millones de pesos caídos en un sumidero, que el ha hecho ganar el nombre de “La nueva Yaciretá”, la obra que (hasta ese momento) era la más emblemática, por la corrupción que la atravesaba.

Ahora la aparición de movimientos telúricos fuertes, comienzan a preocupar; sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no existe nada que por el momento, haga pensar que las Represas no sigan su derrotero. El impase que tuvo la obra, no fue por la veda invernal sino, además de la falla geológica de la cual dimos cuenta oportunamente, por toda la corrupción, negociados, falta de pago a proveedores, mal manejo de la pandemia, peleas internas, gastos exorbitantes, conflictos de todo tipo, que motivó la intervención de otros estamentos del gobierno y pusieron en pausa la obra, además del motivo fundamental que es la negativa de los chinos a seguir financiando el desastre financiero que hizo la UTE Represas Patagonia en los últimos años. A tal punto ha llegado el impacto político y financiero que se vivió en la empresa, que actualmente la comunicación oficial de Represas, no está en manos del Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa de la UTE, sino de Prensa del IEASA, donde Antonio Novas está a cargo de evacuar información a los medios que así lo soliciten. (Agencia OPI Santa Cruz)