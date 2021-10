Carlos Zannini pidió extender la quiebra de Correo Argentino a Socma, nave insignia del grupo Macri

Según publica La Nación El procurador del Tesoro presentó un escrito en la justicia comercial; deberá resolverlo Marta Cirulli, la misma magistrada que dictó la quiebra original.

Por: Paz Rodríguez Niell

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió hoy que la quiebra dictada contra Correo Argentino S.A. se extienda a Socma Americana, sociedad que es la nave insignia del grupo Macri, y de Sideco Americana, también de la familia del expresidente.

Socma es la principal accionista de Correo Argentino SA (el otro es el Estado Nacional, con un 14%). Los accionistas de Socma son los tres hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana Sandra, que falleció. Ni el expresidente ni sus hijos son accionistas. Los tres hijos de su primer matrimonio lo fueron, pero hace más de tres años le vendieron sus acciones a Gianfranco Macri, informaron fuentes del grupo empresario. Sideco fue accionista de Correo Argentino, pero ya no lo es.

La regla es que la quiebra de una sociedad no se extiende a sus accionistas, pero la ley establece casos en los que sí; por ejemplo, cuando hay una “confusión de patrimonios” entre las dos sociedades y cuando la sociedad controlante incurrió en un “abuso de control”; realizó actos “en su interés personal” y dispuso de los bienes en fraude a los acreedores. Se pide ante el mismo juez que dispuso la quiebra original; en este caso, la magistrada Marta Cirulli.

Zannini afirmó en su escrito que en este caso se da el supuesto del artículo 161.2 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que “la quiebra se extiende” a “toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte”.

En relación con el caso del Correo, Macri dijo el Gobierno “busca venganza” y “tiene como objetivo” a sus hijos. Cuando Zannini anunció que planeaba pedir esta extensión de la quiebra, en el entorno de Macri sostuvieron que con esta medida el Gobierno buscaba apuntar contra los hijos del expresidente por las decisiones que pudieron haber tomado mientras fueron accionistas, etapa en la que, por ejemplo, aprobaron balances. También sostuvieron que Zannini estaba construyendo un caso para responsabilizarlos de la “quiebra fraudulenta” de Correo Argentino. Fuentes judiciales que conocen el expediente del Correo dicen, sin embargo, que sin haber sido siquiera directores de la controlante, este camino del que hablan en el entorno de Macri no sería viable.

La justicia comercial declaró la quiebra de Correo Argentino luego de que fracasó el proceso de salvataje (los efectos de esa quiebra están suspendidos por un recurso de apelación).

Correo Argentino hizo ofertas a las diferentes categorías de acreedores verificados en el concurso y no logró “las conformidades necesarias”, advirtió la jueza. En primer lugar, porque el Estado Nacional, único integrante de la categoría A de acreedores no aceptó la oferta, que debía ser aceptada por todas las categorías, pero además la jueza cuestionó las aceptaciones de otros acreedores porque tenían ya muchos años desde que habían sido prestadas. En paralelo con todo esto, Cirulli dijo que, en otra de las categorías donde Correo Argentino sí consiguió la mayorías necesarias, hay “presunciones precisas, graves y concordantes” de que hubo un acuerdo espurio entre “la concursada y sus acreedores para burlar las mayorías legales”. Advirtió que no lo investigaría ahora porque no era necesario y demoraría aún más el expediente. (La Nación)