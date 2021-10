La gran filtración de Facebook desde dentro

Mark Zuckerberg fundador de Facebook

Según publica Clarín En una época de mega filtraciones, las fuentes de los periodistas se han convertido en actores de poder.

Por: Ben Smith

Frances Haugen conoció a Jeff Horwitz, periodista del sector tecnológico de The Wall Street Journal, a principios de diciembre en una ruta de senderismo cerca del Chabot Space & Science Center de Oakland, California.

Le gustó que pareciera reflexivo y que hubiera escrito sobre el papel de Facebook en la transmisión del nacionalismo hindú violento en la India, algo que le interesa especialmente.

También le dio la impresión de que la apoyaría como persona, más que como una mera fuente que podía suministrarle la información privilegiada que había recogido durante sus casi dos años como directora de producto en Facebook.

“Puse a prueba a Jeff durante un tiempo”, me dijo Haugen en una entrevista telefónica desde su casa en Puerto Rico, “y una de las razones por las que me quedé con él es que era menos sensacionalista que otras opciones que podría haber elegido”.

Se convirtió en una de las mayores fuentes del siglo, entregando las decenas de miles de páginas de documentos internos que había recopilado.

A partir del 13 de septiembre, el Journal justificó su confianza con un meticuloso despliegue que incluía 11 grandes artículos de Horwitz y otros reporteros hábilmente empaquetados bajo una rúbrica pegadiza, The Facebook Files.

Las principales revelaciones incluían la forma en que los ejecutivos de Facebook manejaban las mentiras politizadas, incluidas las afirmaciones de Donald Trump sobre el fraude electoral.

A menudo, la empresa optó por dejar que la desinformación se difundiera ampliamente, para mantener a más personas conectadas.

La serie también señaló los extremos a los que llegó Facebook en su desesperación por conservar su audiencia a medida que los jóvenes se alejaban de sus plataformas.

El Journal también produjo un episodio de podcast en el que se presentaba a Haugen como una persona equilibrada, incisiva e intensamente moral, una descripción con la que Horwitz me dijo que estaba de acuerdo después de muchos reportajes, pero que también equivalía a un tratamiento de guante blanco de una fuente atesorada.

Así que hubo un momento incómodo el 7 de octubre, cuando una empresa de comunicación que trabajaba con Haugen invitó a Horwitz y a dos de sus editores a una llamada de Zoom con un grupo que llegaría a incluir a periodistas de otros 17 medios de comunicación estadounidenses.

En la llamada, Haugen se ofreció a compartir versiones redactadas de los documentos de Facebook bajo un embargo que establecería el grupo.

La empresa, fundada por el ex asesor de Barack Obama, Bill Burton, ayudaría a gestionar el proceso.

Incómoda situación

Después de hacer su propuesta, Horwitz y sus colegas se encontraron en una extraña posición:

La fuente que les había proporcionado el material de tantas primicias exclusivas parecía ahora volverse renegada.

“Esto es un poco incómodo”, dijo Jason Dean, un editor del Journal, en la llamada, según tres participantes.

El equipo del Journal se marchó antes de que terminara la llamada.

Desde entonces, los periodistas de The Atlantic, The Associated Press, CNN, NBC News, Fox Business y otros medios de comunicación, incluido The New York Times, han estado estudiando a fondo la primera parte de los documentos de Haugen, junto con un grupo paralelo en Europa, con la intención de publicar sus conclusiones hoy lunes (aunque las historias comenzaron a aparecer el viernes por la noche).

Vivimos en una época de mega filtraciones, facilitadas por la misma tecnología digital que nos permite vigilarnos unos a otros y documentar nuestras vidas como nunca antes.

Estas filtraciones han otorgado a los filtradores y a sus intermediarios un nuevo tipo de poder sobre los medios de comunicación, lo que plantea cuestiones complicadas sobre cómo deben entrar sus revelaciones en la esfera pública.

En particular, se cuestiona el equilibrio de poder entre las fuentes de información vital y los reporteros que se benefician de ellas.

Otros casos

Algunas filtraciones, como los archivos militares y del Departamento de Estado de Estados Unidos, aparecieron en WikiLeaks o en servidores sin nombre en forma de volcados masivos de datos; otras, como los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional de Edward Snowden y las revelaciones de The Intercept sobre las guerras de drones en Estados Unidos, se produjeron después de que los periodistas se ganaran la confianza de las fuentes.

Los informes sobre los Panamá Papers basados en la filtración de más de 11 millones de documentos, y otros exámenes de la evasión fiscal mundial que le siguieron fueron intermediados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que gestionó una colaboración entre cientos de periodistas de todo el mundo.

Los periodistas leyeron los documentos, así como las historias de los demás, en un servidor seguro antes de coordinar la difusión de sus artículos en las redes sociales.

En algunos casos, el filtrador o el hacker parece ser quien controla cómo y cuándo se publica la información.

Así ocurrió en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016, cuando un ciberataque dirigido por el Kremlin contra el Comité Nacional Demócrata condujo a la devastadora publicación de los documentos privados del comité en WikiLeaks.

En otros casos, una fuente clave puede ceder a un grupo unificado de periodistas -en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación o en otro lugar- que añaden capas de información y análisis al material en bruto.

“No puedes permitirte que la fuente dicte la historia”, dijo Gerard Ryle, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en una entrevista.

Nuevo paradigma

Haugen eligió un camino intermedio, uno que parece haber capturado lo mejor de ambos arreglos, desde su perspectiva, mientras que también frustró los intentos de Facebook para contener la historia.

En primer lugar, entregó sus documentos al Journal para que los publicara.

A continuación, abrió el equivalente periodístico de una tienda outlet, permitiendo a los reporteros de dos continentes hojear todo lo que el Journal había dejado atrás en busca de joyas informativas pasadas por alto.

Su intención era ampliar el círculo, dijo.

Añadió que tiene previsto compartir los documentos con escritores y publicaciones académicas de las partes del mundo en las que ve mayor peligro, como la India y partes de Oriente Medio.

“La razón por la que quería hacer este proyecto es porque creo que el Sur global está en peligro”, dijo.

Con este modelo, Haugen y sus asesores han creado un nuevo tipo de red periodística, que ha despertado sentimientos encontrados entre los periodistas implicados.

En las últimas dos semanas, se han reunido en la aplicación de mensajería Slack para coordinar sus planes, y el nombre de su grupo de Slack, elegido por Adrienne LaFrance, editora ejecutiva de The Atlantic, sugiere su ambivalencia: “Aparentemente ahora somos un consorcio”.

Dentro del grupo de Slack, cuyos mensajes fueron compartidos conmigo por un participante, los miembros han reflexionado sobre la extrañeza de trabajar, aunque sea tangencialmente, con la competencia. (No hablé con ningún participante del Times sobre los mensajes de Slack).

“Esto es lo más extraño en lo que he participado, en lo que respecta a los informes”, escribió Alex Heath, un reportero de tecnología de The Verge.

En una entrevista, Brian Carovillano, jefe de investigaciones de The Associated Press, dijo:

“Es notable ver a estas organizaciones de noticias, grandes y pequeñas, dejar de lado algunos de sus impulsos competitivos y trabajar juntos para informar sobre una historia que es incuestionablemente de interés público.”

El grupo Slack también ha hablado de los medios de comunicación que no forman parte del consorcio, incluido The Information. (En un artículo publicado el viernes sobre la estrategia de medios de Haugen, The Information dijo que había pedido unirse al grupo, “pero un participante le dijo que no aceptaba nuevos miembros”).

The Guardian, que ganó un premio Pulitzer al servicio público en 2014 por sus informes sobre la vigilancia secreta de la Agencia de Seguridad Nacional -una serie que fue posible gracias a las filtraciones de Snowden- fue otra de las publicaciones que se quedó fuera.

Haugen dijo a los participantes que creía que el Journal podría haber publicado más artículos sobre los documentos que proporcionó, especialmente sobre el efecto de Facebook en las naciones donde el inglés no es el idioma principal.

El pulido despliegue, incluida la aparición de Haugen el 3 de octubre en “60 Minutes” y su testimonio en el Congreso días después, ha dado lugar a oscuras insinuaciones por parte de Facebook y sus aliados de que hay algo demasiado bueno para ser verdad en ella.

La página editorial de derecha del Journal la acusó de querer censurar el discurso político, escribiendo que era “notable que su aparición parece haber sido parida por Bill Burton, un prominente ejecutivo de comunicaciones demócrata”.

Un ejecutivo de Facebook tuiteó preventivamente para sugerir que el embargo podría equivaler a una “campaña orquestada de ‘gotcha'”.

No he encontrado nada que sugiera que hay más, o menos, de lo que parece a Haugen, una polemista de nivel que había trabajado en Google y Pinterest antes de unirse a Facebook en 2019.

“Hay cero pruebas en absoluto en mi mente de que cualquier otra entidad esté involucrada”, me dijo Horwitz.

Lawrence Lessig, el profesor de Derecho Roy L. Furman de la Facultad de Derecho de Harvard, que se ofreció como su abogado, dijo que había traído a Burton, el ex ayudante de Obama, en septiembre, después de que el reportaje del Journal estuviera en marcha.

Haugen, en nuestra entrevista telefónica, también resolvió un pequeño misterio:

sí está contando discretamente con el apoyo financiero de Pierre Omidyar, un cofundador de eBay cuyos grupos empezaron a trabajar con ella en octubre, como informó primero Politico.

La realidad, dijo, es que tiene sus propios recursos financieros, y ha aceptado la ayuda de los grupos sin fines de lucro respaldados por Omidyar sólo para viajes y gastos similares.

“En el futuro previsible, estoy bien, porque compré criptomonedas en el momento adecuado”, me dijo.

Señaló que se había trasladado a Puerto Rico para hacer frente a un problema de salud, pero también para reunirse con sus “amigos de las criptomonedas” en la isla, cuyas exenciones de impuestos sobre las ganancias de capital la han convertido en un centro de ese novedoso sistema financiero.

(Burton dijo que al principio trabajaba sin sueldo, pero que ahora le pagan los donantes, incluidos los grupos sin fines de lucro respaldados por Omidyar).

Cuando empecé a escribir esta columna, pensé que la cuestión central sería si las tácticas de Haugen le habían permitido controlar la historia, y si la colaboración periodística se había convertido en pensamiento de grupo.

Pero aunque un vistazo a Twitter muestra que los periodistas de cualquier especialidad pueden caer en una mentalidad de rebaño, hay pocas pruebas de que esta filtración, con su trozo de detalle documental, haya profundizado en esa tendencia.

Las presiones competitivas han permanecido cerca de la superficie.

El Journal habría preferido que otros medios se quedaran con su marca “Facebook Files”, pero Mike Isaac, del Times, escribió en el grupo de Slack que usar esa frase sería “publicidad gratuita para la serie del Journal”, lo que llevó a Casey Newton, del boletín Platformer, a sugerir que se utilizara “The Leftovers” (Las Sobras).

La mayoría de los medios se decantaron por “The Facebook Papers”.

El viernes por la noche -el viernes negro en el centro comercial de la información, por así decirlo- el grupo de Slack se estaba desmoronando.

Otro reportero del Times, Ryan Mac, se dejó caer a última hora de la tarde con un “aviso”:

El Times publicaría un artículo sobre la conducta de Facebook en el período previo a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. basado -aseguró a sus rivales- en “documentos que obtuvimos antes de la formación del consorcio”.

A muchos otros les pareció que estaba dentro de la letra de su acuerdo, pero también un intento del Times de adelantarse a sus competidores que no habían obtenido los documentos por separado.

“Mi pensamiento es que, si eres un reportero que tenía estos documentos, tal vez habría sido más genial no formar parte del consorcio, en lugar de correr el tiempo”, dijo Brandy Zadrozny, de NBC News, en el grupo Slack.

Después de que NBC News respondiera a la jugada del Times rompiendo el embargo con su propio artículo en Facebook, Zadrozny se disculpó con sus periodistas rivales en un mensaje de Slack:

“Mi editor dice que si el Nytimes no tiene que cumplir las normas, entonces estamos fuera. Lo siento mucho. Esto es una mierda. Y ahora es una historia mediática”.

Una portavoz del Times, Danielle Rhoades Ha, dijo que la publicación se atiene a las “reglas básicas del consorcio”, según las cuales “los documentos obtenidos por los medios de comunicación antes de la creación del consorcio no están sujetos al tiempo de embargo”.

Haugen, por su parte, ha asistido con ecuanimidad a la puesta en marcha del Journal y a la posterior lucha de sus rivales por ponerse al día.

“Ahora que he conocido a tantos periodistas y he visto lo mucho que trabaja Jeff, me siento más agradecida por los medios de comunicación que cuando empecé”, dijo. (Clarín)