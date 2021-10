Mauricio Macri criticó la causa de espionaje: “Es el método de hacer política que tiene el kirchnerismo”

Según publica Clarín El ex presidente cuestionó al juez subrogante Martín Bava que lo imputó y dijo que desde el oficialismo “acusan de cosas que ellos hacen”.

Mauricio Macri protagonizó este lunes una charla íntima y multiplataforma en las redes sociales del PRO, a tres días de la nueva citación a indagatoria en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Allí aseguró que él no mandó “a espiar ni a los familiares ni a nadie”, volvió a cuestionar al juez subrogante Martín Bava y apuntó al Gobierno: “Es un método de hacer política que tiene el kirchnerismo”.

La convocatoria, realizada bajo la consigna “Mano a mano con Mauricio!”, fue con tono informal: la conversación con el ex mandatario se transmitió en las cuentas oficiales que tiene el PRO en Twitch, TikTok, YouTube y Facebook. Allí se extendió en una charla distendida, dirigida principalmente al público joven, que le transmitió sus preguntas.

Hubo largos pasajes dedicados al entorno íntimo y familiar de Macri. Sobre el final llegaron las preguntas políticas sobre la causa por presunto espionaje y su relación con Alberto Fernández.

“Si pudiera, obviamente que el kirchnerismo me quiere poner preso. El nivel de calumnia, la persecución de estos años, es casi una obsesión. Es muy difícil de entender”, expresó el referente del PRO sobre la causa del submarino.

Macri rechazó los términos de su imputación: “No mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno”. Y ve una clara intencionalidad política en la causa. “Te acusan de cosas que ellos hacen y vos nunca hiciste”, agregó con la mira en el oficialismo.

Y, después de las críticas que hizo la semana pasada en Twitter, volvió a señalar a Bava. “El juez ha decidido todo en forma muy particular. Cualquiera, cualquiera… Es un método de hacer política que tiene el kirchnerismo”, aseveró Macri.

“Es un disparate más. De un juez que es subrogante, por hechos que no sucedieron en Dolores y gente que no trabaja en Dolores. Pero eso le dijimos que él no puede intervenir. El rechazó la recusación y siguió adelante sin consultar a los camaristas”, acotó sobre las últimas novedades de la causa, sucedidas el miércoles pasado.

Ese día anticipó que no se presentaría a la indagatoria fijada para el día siguiente y recusó al juez Bava, que llegó a Dolores como reemplazo de Alejo Ramos Padilla, afín a Cristina Kirchner.

Bava rechazó la recusación y estableció una nueva fecha para la instancia de defensa, que será este jueves en los tribunales federales de Dolores. Macri ya avisó que se presentará, en una causa polémica que despertó fuertes críticas en la oposición.

Antes de la charla por redes, el ex presidente había tenido espacio para la campaña. Al mediodía, mantuvo una reunión con Fabián Perechodnik, el candidato a diputado provincial y ex funcionario de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Macri: Alberto, pandemia y mapuches

Otro tema que tocó Macri este lunes fue su relación con Alberto Fernández. Recordó la conversación que tuvo en marzo de 2020, en la que desaconsejó el establecimiento de una cuarentena y que disparó una serie de acusaciones cruzadas entre el actual Presidente y su antecesor.

“Le dije que no se apurara a decretar la cuarentena. Era un error, estábamos lejos de llegar a ese nivel de contagios que íbamos a tener. Había que fortalecer hospitales y concientizar población, pero sin cuarentena. Lamentablemente, ese 19 de marzo mi consejo desinteresado no lo tomó. Y así nos fue con la cuarentena eterna”, lamentó Macri.

Consultado sobre si alguna vez le creyó a Alberto Fernández, fue contundente: “No le creía”.

Remarcó que su mal vínculo con el actual mandatario nacional viene de lejos.

“Ya teníamos muy mala relación cuando él era jefe de Gabinete y yo asumí como jefe de Gobierno. Y después en la transición también: me decía una cosa y públicamente decía otra”, recordó Macri.

“Es tan importante la verdad para la democracia, así como el populismo necesita de la mentira. Si el Presidente pierde el valor de la palabra, hay un vacío que no se puede llenar”, agregó.

También se explayó sobre la violencia creciente de los grupos extremistas mapuches en el sur de la Argentina, un conflicto que despertó rispideces entre la Casa Rosada y la gobernadora rionegrina Arabela Carreras.

“Es terrible lo que ha hecho el Gobierno nacional, la decisión de no estar presente”, dijo Macri.

Y continuó con los lamentos, al tiempo que destacó la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019: “Con Patricia los manteníamos bastante a raya toda esa situación. Habíamos mejorado muchísimo. Ahora volvimos atrás. Tolerando a estos pseudoterroristas que ponen en pánico a gente de bien, familias. Es muy malo lo que está pasando”.

Además, valoró la situación en la que estaba la Argentina cuando él dejó la presidencia, en 2019. Y acusó al gobierno del Frente de Todos de “encallar el barco”.

“El tiempo pone las cosas en su lugar. Hoy la gente se está dando cuenta de algunas cosas. Lejos de haber quebrado al país, la Argentina estaba saliendo y necesitaba el impulso de que íbamos a continuar así. Pero el 12 de agosto se destruyó todo. Dejamos una Argentina que, sin dudas, en todo lo que quieras mirar, estaba mejor que en 2015”, dijo Macri.

“Creíamos que el Gobierno (de Alberto Fernández) iba a seguir con esa línea. Pero giraron el barco y fueron a encallarlo directamente a la Antártida. La estamos pasando mal. Y antes de que ponga bien, se va a poner peor”, advirtió el ex mandatario.

Al final redobló sus críticas al manejo actual de la economía.

“Con la emisión, contrariaron la ley de la gravedad. Después se agarraron con el bombero que no apaga el incendio: el control de precios que nunca ha funcionado, perseguir y prepotear a los supermercadistas… Y el problema es la emisión: la Argentina está inundada de pesos y la gente se escapa del peso porque cada vez vale menos”, evaluó Macri.

Y concluyó: “La Argentina está empezando una nueva etapa. Se termina la etapa de la insensatez y de la irracionalidad, de la búsqueda del atajo ridículo que no lleva a ningún lugar”.

Una causa polémica

Macri se encuentra imputado por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, en una causa que lleva el juez subrogante Martín Bava, quien llegó en Dolores cuando Alejo Ramos Padilla -preferido de Cristina Kirchner- ocupó el estratégico Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.

El primer llamado a declaración indagatoria estaba establecido para el jueves 7 de octubre. Pero la notificación llegó cuando el ex Presidente ya se encontraba en el exterior, en una recorrida que lo llevó por Miami (presentó su libro “Primer tiempo”) y por Qatar (cumplió tareas en su función de director ejecutivo de la Fundación FIFA).

Bava trasladó la convocatoria para el 20 de octubre. Sin embargo, Macri anticipó que no se presentaría, con fuertes cuestionamientos a Bava, a quien recusó.

“Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez”, escribió en aquel momento.

Horas más tarde, Bava rechazó ese recurso y fijó nueva fecha para este jueves. (Clarín)